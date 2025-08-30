České Auto roku 2026: Komu Mercedes-Benz G předá korunu?
Přinášíme předběžný seznam modelů přihlášených do dalšího ročníku ankety Auto roku v ČR. Nechybějí elektromobily ani auta pro „normální“ lidi.
Nejlepší anketou obvykle bývá samotná odezva trhu. To platí snad pro všechny výrobky, automobily nevyjímaje. Přesto i v následujícím roce budou vybraní čeští novináři vybírat dalšího vítěze ankety Auto roku v ČR, jejíž letošní ročník vyhrál inovovaný Mercedes-Benz G.
V souboji o evropské Auto roku 2025, kde Česko zastupuje kolega Jiří Duchoň, se dařilo zcela jiným autům. Letošním nositelem kdysi slavného titulu se stal Renault 5 E-Tech, respektive sesterský Alpine A290. Třída G se mezi nejlepší sedmičku ani nedostala.
V letošním ročníku českého kola budou porotci tradičně vybírat z mnoha modelů. Některé jsou čistě spalovací, další nabídnou elektrický pohon. Jiné to zvládnout zkombinovat více.
V seznamu nechybí například nové BMW iX3, první zástupce přelomové elektrické řady Neue Klasse, který se přitom představí až na nadcházejícím autosalonu v Mnichově. Hned dva nominované vozy v podobě Škody Elroq a Toyoty Aygo X, jež po faceliftu dostala výhradně hybridní pohon z většího yarisu, vznikají v Česku.
Elektrická Mazda 6e se bude snažit navázat na vítězství předchůdce se spalovacími motory, který českou anketu zaslouženě vyhrál v roce 2014. Na vyšší příčky si zaslouženě myslí Citroën C3 Aircross, jedno z nejdostupnějších sedmimístných aut u nás, či Dacia Bigster, vlajková loď rumunské značky.
|Auto roku 2026 v České republice - předběžný seznam přihlášených vozů
|Model
|Alpine A290
|Audi A6
|BMW iX3
|Citroën C3 Aircross
|Citroën C5 Aircross
|Dacia Bigster
|DS No. 4
|DS No. 8
|Fiat Grande Panda
|Ford Puma Gen-E
|Ford Ranger PHEV
|Hyundai Inster
|Hyundai Ioniq 9
|Kia EV4
|Mazda 6e
|Mercedes-Benz CLA
|MG Cyberster
|MGS5
|Mitsubishi Outlander PHEV
|Renault 4 E-Tech
|Subaru Solterra*
|Škoda Elroq
|Toyota Aygo X*
|Volkswagen Tayron
|Volvo EX90
|Zdroj: SDA, *Podléhá schválení poroty
Předběžný seznam ještě může doznat změn. Zařazení Subaru Solterra po modernizaci a zmíněné Toyoty Aygo X totiž zatím podléhá schválení porotců.
Slavnostní vyhlášení ankety Auto roku 2026 v České republice proběhne 10. února 2026, přičemž o vítězi a poražených rozhodne devatenáctičlenná porota složená z českých motoristických novinářů.
A který z navržených modelů by vyhrál u vás? Pište do diskuze.
Zdroj: Auto roku v ČR, video: auto.cz/Škoda, foto: auto.cz