Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

České Auto roku 2026: Komu Mercedes-Benz G předá korunu?

Škoda Elroq 85
Škoda Elroq 85
Škoda Elroq 85
Škoda Elroq 85
122 Fotogalerie
Ondřej Šámal
Ondřej Šámal
Diskuze (6)

Přinášíme předběžný seznam modelů přihlášených do dalšího ročníku ankety Auto roku v ČR. Nechybějí elektromobily ani auta pro „normální“ lidi.

Nejlepší anketou obvykle bývá samotná odezva trhu. To platí snad pro všechny výrobky, automobily nevyjímaje. Přesto i v následujícím roce budou vybraní čeští novináři vybírat dalšího vítěze ankety Auto roku v ČR, jejíž letošní ročník vyhrál inovovaný Mercedes-Benz G.

V souboji o evropské Auto roku 2025, kde Česko zastupuje kolega Jiří Duchoň, se dařilo zcela jiným autům. Letošním nositelem kdysi slavného titulu se stal Renault 5 E-Tech, respektive sesterský Alpine A290. Třída G se mezi nejlepší sedmičku ani nedostala.

V letošním ročníku českého kola budou porotci tradičně vybírat z mnoha modelů. Některé jsou čistě spalovací, další nabídnou elektrický pohon. Jiné to zvládnout zkombinovat více.

V seznamu nechybí například nové BMW iX3, první zástupce přelomové elektrické řady Neue Klasse, který se přitom představí až na nadcházejícím autosalonu v Mnichově. Hned dva nominované vozy v podobě Škody Elroq a Toyoty Aygo X, jež po faceliftu dostala výhradně hybridní pohon z většího yarisu, vznikají v Česku.

Video placeholder
Nová Škoda Elroq RS • Zdroj: auto.cz/Marek Bednář

Elektrická Mazda 6e se bude snažit navázat na vítězství předchůdce se spalovacími motory, který českou anketu zaslouženě vyhrál v roce 2014. Na vyšší příčky si zaslouženě myslí Citroën C3 Aircross, jedno z nejdostupnějších sedmimístných aut u nás, či Dacia Bigster, vlajková loď rumunské značky.

Auto roku 2026 v České republice - předběžný seznam přihlášených vozů
Model
Alpine A290
Audi A6
BMW iX3
Citroën C3 Aircross
Citroën C5 Aircross
Dacia Bigster
DS No. 4
DS No. 8
Fiat Grande Panda
Ford Puma Gen-E
Ford Ranger PHEV
Hyundai Inster
Hyundai Ioniq 9
Kia EV4
Mazda 6e
Mercedes-Benz CLA
MG Cyberster
MGS5
Mitsubishi Outlander PHEV
Renault 4 E-Tech
Subaru Solterra*
Škoda Elroq
Toyota Aygo X*
Volkswagen Tayron
Volvo EX90
Zdroj: SDA, *Podléhá schválení poroty

Předběžný seznam ještě může doznat změn. Zařazení Subaru Solterra po modernizaci a zmíněné Toyoty Aygo X totiž zatím podléhá schválení porotců.

Slavnostní vyhlášení ankety Auto roku 2026 v České republice proběhne 10. února 2026, přičemž o vítězi a poražených rozhodne devatenáctičlenná porota složená z českých motoristických novinářů.

A který z navržených modelů by vyhrál u vás? Pište do diskuze.

Zdroj: Auto roku v ČR, video: auto.cz/Škoda, foto: auto.cz

Vstoupit do diskuze (6)

Doporučeno

Články z jiných titulů