Spousta českých řidičů u pneumatik opomíjí důležitý parametr. Může to mít kruté následky
Spousta řidičů má již přezuto z letních na zimní pneumatiky. Jen to ale samo o sobě nestačí. Nejde jen o hloubku dezénu minimálně 4 mm, ale i o celkový stav obutí.
Ačkoliv jsou pneumatiky z hlediska bezpečnosti jízdy nesmírně důležitou součástí vozidla, mnozí majitelé aut či řidiči jejich stav opomíjí. Důvodů pro to bývá hned několik. Jedním z nich je cena, kdy koupě čtyř nových pneumatik na dnešní průměrně velké SUV znamená investici třeba 10.000 korun. A to není málo. Navíc bez servisu se neobejdete. Jen samotná výměna pneumatik, lidově řečeno přezutí, za léta podražila. Vinu na tom nese také snaha o ekologii, kdy se už nesmějí používat někdejší levná, ale z pohledu ekologie nevhodná olověná závaží při vyvažování kol.
Dezén je důležitý, ale…
Stav pneumatik se primárně posuzuje podle hloubky vzorku, který stanovuje zákon. U zimních musí být hluboký alespoň čtyři milimetry. Hloubka dezénu je klíčová pro dobrý odvod vody a tedy zamezení vzniku aquaplaningu (stav, kdy se pneumatika už neodvaluje po povrchu vozovky, ale plave po vodě, například v hlubší louži). Že je auto v danou chvíli neřiditelné, je skoro jasné.
Jenže ačkoliv je hloubka vzorku velmi důležitá a vlastně klíčová, stav pneumatik se neposuzuje pouze podle ní. Stejně důležité je hlídat stáří pneumatiky. A právě to je v praxi často větší problém než hloubka dezénu. Zejména u motoristů, kteří jezdí málo, stihnou pneumatiky zastarat dříve, než se stihnou opotřebovat. Jak pneumatiky stárnou, mění se tuhost jejich směsi. Staré pneumatiky jsou příliš tvrdé, a tedy postrádají původní vlastnosti, zejména co se přilnavosti týče.
„To, že mají řidiči na voze obuty vhodné pneumatiky se správnou hloubkou dezénu, ještě tak úplně neznamená, že je vše v pořádku. Užitné vlastnosti pneumatik totiž významně ovlivňují kromě jejich stáří především podmínky jejich provozu a skladování. Tímto hloubka dezénu je jen jedním z indikátorů jejich zkracující se životnosti,“ říká manažer obchodu a nákupu e-shopu Pneumatiky.cz Lukáš Bábíček.
Po kolika letech by se ale měly pneumatiky bez ohledu na jejich opotřebení nahradit novými? U zimních pneumatik se životnost udává mezi pěti a deseti lety. Právě v tomhle období se směs pneumatik začíná pomalu měnit a tedy degradovat.
Mnozí motoristé využívají celoročních pneumatik. Ty jsou však po jízdní stránce vždy kompromisem, navíc jejich životnost v porovnání se zimními pneumatikami bývá kratší.
„Ztráta pružnosti a nižší přilnavost se přitom v obou případech projevuje jak u často namáhaných pneumatik, tak u těch, které jsou používány jen zřídka,“ dodává Lukáš Bábíček. Skutečné datum výroby pneumatiky zjistíte z údaje DOT vyraženého na bočnici. Poslední čtyřčíslí udává jednak týden a dále rok výroby. V praxi to ale tak jednoduché není, jelikož se určuje nejen rok výroby, ale i datum uvedení pneumatiky do provozu. Tedy podobně jako u aut, kde také rok výroby a datum, kdy bylo vozidlo přihlášeno do provozu, téměř nikdy nejsou stejné.
Zjistit ovšem datum uvedení do provozu u pneumatiky není jednoduché, proto bychom se řídili rokem výroby. „Daleko spolehlivější než vycházet z data výroby je proto pečlivá vizuální kontrola, která odhalí možné problémy, jako třeba praskliny nebo zpuchřelá místa. Ale čím více se doba jejich provozu blíží pěti letům, tím by tyto kontroly stavu pneumatik měly být častější a důkladnější,“ pokračuje Lukáš Bábíček.
A co pojišťovny
Pokud máte staré nebo opotřebené (případně obojí) pneumatiky a stane se nehoda, jak se na celou událost budou dívat pojišťovny? Nezkrátí vám třeba kvůli tomu pojistné plnění? Na to má odpověď Jan Marek z Generali Česká pojišťovna.
„Samotná informace o datu výroby pneumatiky není z pohledu naší pojišťovny důvodem pro snížení nebo odmítnutí plnění,“ říká Jan Marek. „Ale dojde-li k prasknutí pneumatiky v důsledku jejího stavu daného například opotřebením a stavem (popraskané boky nebo je pneumatika zpuchřelá), mohli bychom u havarijního pojištění pojistné plnění v souladu s pojistnými podmínkami v krajním případě i odmítnout. U povinného ručení by se pak mohlo jednat o postih proti pojištěnému,“ dodává Marek.
Jeho slova potvrzuje také Michal Kárný z Direct Pojišťovny. „Když řešíme nějakou škodu, zajímá nás především technický stav pneumatiky a její funkčnost v době nehody. Datum výroby pneumatiky tedy pro nás není důležité,“ potvrzuje rovněž Michal Kárný z Direct Pojišťovny. „Zároveň je pro nás důležitá takzvaná příčinná souvislost. Tedy jestli došlo k nehodě kvůli tomu, že pneumatika byla sjetá, měla nesprávný rozměr/typ nebo neměla správný tlak. Pokud ano, můžeme za škody vyplatit méně peněz z havarijního pojištění, případně na povinném ručení můžeme vymáhat vyplacené peníze za škodu po viníkovi.“
Obecně lze říci, že pokud se stane nehoda vozidla, tak ačkoliv je zřejmé, že vozidlo má nedostatky, které mohou v extrémním případě spolu přispět ke vzniku nehody, v praxi je velmi těžké dokázat, že nehoda byla skutečně způsobena třeba starými pneumatikami, případně třeba i jízdou v zimě na letním obutí.
Názor výrobce
Zajímavý pohled na rok výroby v porovnání s datem uvedení do provozu mají i samotní výrobci pneumatik. I dříve vyrobená moderní pneumatika si může zachovat naprostou většinu svých vlastností i po několika letech. Má to však některé podmínky, které se ne vždy daří splnit.
„Stáří pneumatiky je údaj, který si bohužel v tomto směru většina motoristů vykládá nepřesně. Je doloženo, že výkonnost nových nepoužitých pneumatik Goodyear vyrobených v odstupu několika málo let se prakticky nijak neliší, protože při dodržení správných podmínek skladování si zachovávají své původní vlastnosti několik let,“ upřesňuje Trade Marketing Leader CZ/SK společnosti GoodyearCzech Milan Marušák.
„Pneumatiky začínají skutečně stárnout až po nasazení na vůz, kdy na ně začíná působit kombinace mechanického zatížení a oxidace v důsledku změn teplot a vlhkosti a také ultrafialového záření.V praktickém provozu proto mají již jen omezenou dobu užitné životnosti, většinou okolo pěti let. Proto řidičům doporučujeme, aby jejich stav skutečně pravidelně kontrolovali,“ uzavírá Marušák.
Zdroj: tisková zpráva serveru na prodej pneumatik Pneumatiky.cz, Wikipedia
Foto: Pneumatiky.cz a archiv Světa motorů