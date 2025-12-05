Zemřel Patrik Hezucký. Měl volvo i fabii, miloval jaguary
Zemřel Patrik Hezucký, bylo mu 55 let. Bezmála 3 dekády dokázal miliony z nás rozesmát každé všední ráno na rádiu Evropa 2. Kromě toho měl také vynikajicí vkus na auta, miloval totiž jaguáry.
Páteční večer zasáhla smutná zpráva, zemřel moderátor a bavič Patrik Hezucký. Nebyl jen hlasem Ranní show na rádiu Evropa 2, ale i automobilovým nadšencem. Už v roce 2004 otevřeně mluvil o svém automobilovém snu – vlastnit Jaguar. Tehdy sice jezdil skromnějším vozem, ale touha po prestižní britské značce ho provázela dlouhodobě a později se stala součástí jeho mediální identity.
Začínal s Volvem S80
Na počátku tisíciletí vlastnil Volvo S80, které považoval za bezpečný vůz. V rozhovoru pro MF DNES v roce 2004 popsal havárii, kdy při jízdě z Opavy do Prahy dostal na mokré vozovce smyk a skončil s autem převráceným na střeše. Přiznal, že tato nehoda změnila jeho přístup k řízení a donutila ho jezdit opatrněji.
Ve stejném rozhovoru vysvětlil, že po havárii skončil u stříbrné Škody Fabia první generace, původně jako provizorního řešení do doby vyplacení pojištění. Přesto si ji nečekaně oblíbil a označil ji za vůz, který mu na ježdění po Praze plně stačí a poskytuje komfort, který potřebuje.
Jaguar jako splněný sen
Už v roce 2004 se v MF DNES svěřil, že jeho vysněným vozem je Jaguar X-Type v černé barvě s dieselovým motorem, který považoval za elegantní a dosažitelný. Jaguar pro něj symbolizoval osobní status, styl i určitý druh elegance, s níž se chtěl ztotožnit.
O pár let později už měl Patrik Hezucký svůj jaguar. Hezucký jej používal jako běžné auto na každý den. Nešlo o velkou limuzínu, ale o model X-Type, který automobilová komunita často nepovažuje za pravý vůz značky Jaguar, protože vycházel z techniky Fordu Mondeo, měl přední náhon a byl dlouho vnímán jako kompromis.
O několik let později se jeho sen naplnil zcela, pořídil si nový Jaguar XF v ceně okolo 1,5 milionu korun. Jednalo o verzi s třílitrovým motorem. Tím se Jaguar stal nejen splněným snem, ale i automobilovou součástí jeho veřejného obrazu.
Pro Patrika Hezuckého bylo auta každodením společníkem, však nás také v ranní show bavil nejednou historkou z provozu. Byl také sympatickou tváří AAA Auto. Autentický, ale profesionální. Odešel člověk, který zanechal stopu, a je smutné si uvědomit, že už jeho smích a narážky v éteru neuslyšíme.
Zdroje: MF DNES, rozhovor (Ondřej Kinkor, 2004), Super.cz, Aha! Online, instagramový profil Patrika Hezuckého