Česko zajistí servis ukrajinských tanků a obrněnců, úkol svěří zkušeným odborníkům

Česká republika pokračuje v rozsáhlé pomoci Ukrajině, která již více než měsíc vzdoruje ruské agresi. Po dodávkách těžké techniky, které Česko zahájilo mezi prvními evropskými státy, zajistí české společnosti také servis ukrajinské obrněné techniky. Tuto informaci na svých stránkách potvrdilo Ministerstvo obrany ČR.

„Česká republika byla první partnerskou zemí, kterou ukrajinská strana oficiálně oslovila s požadavkem na vzájemnou spolupráci českých a ukrajinských firem při opravách pozemní techniky, kterou je nutné zprovoznit, či která byla poničena v bojích,” uvedla ministryně obrany Jana Černochová.

Prvním kontraktem bude oprava tanků T-64, kterou zajistí společnosti skupiny Czechoslovak Group. Do budoucna se však spolupráce může rozšířit o další typy obrněné techniky, například kolové obrněnce BTR a BRDM. Do jejich oprav by se navíc mohlo zapojit více společností.

Podniky skupiny Czechoslovak Group, sídlící v Česku i na Slovensku, budou zajišťovat rozsáhlejší práce, včetně generálních oprav poškozené techniky a zprovoznění dlouhodobě skladované techniky. Menší poškození, včetně těch bojových, zajišťuje vlastními silami ukrajinská armáda a ukrajinský obranný průmysl.

„Díky úsilí Ministerstva obrany, zejména paní ministryně Jany Černochové, náměstka Tomáše Kopečného a agentury AMOS, se podařilo významně rozšířit pomoc, kterou český obranný průmysl poskytuje bojující Ukrajině. Administrativa a koordinace spojená s projektem servisu ukrajinské techniky je velmi náročná,“ ocenil nasazení ministerstva obrany Richard Kuběna, obchodní ředitel divize Land Systems holdingu CSG.

Tanky T-64, na jejichž opravu se vztahuje první kontrakt, byly vyvíjeny společně s tanky T-72 v šedesátých letech. Konstrukce tanků T-64 poprvé nabídla nabíjecí automat a kompozitní pancíř, oproti tankům T-72 se však jednalo o konstrukčně složitější stroj, který měl navíc problémy se spolehlivostí motoru. Sovětští konstruktéři ho totiž osadili pětiválcovým dvoutaktním vícepalivovým dieselem 5DTF s protiběžnými písty a přeplňováním o výkonu 522 kW.

Navzdory určitým problémům bylo vyrobeno údajně přes 10 000 kusů tohoto typu tanku, kterým byly vybaveny důležité divize. Výroba probíhala do roku 1987 a během let procházel tank různými modernizacemi, na rozdíl od modelu T-72 se však nevyvážel. Po rozpadu sovětského svazu skončilo velké množství těchto tanků ve výzbroji Ruska a Ukrajiny.

Informace o současných počtech tanků T-64 ve výzbroji ukrajinské armády zřejmě nedopátráme, podle posledních informací webu Global Security však Ukrajina začátkem roku disponovala cca 620 různě modernizovanými tanky T-64 a cca 130 kusy nejmodernějších tanků T-64 Bulat, za jejichž výrobou stojí charkovský závod Malyshev. Zhruba dalších 900 tanků by pak ukrajinská armáda měla mít v záloze a právě i s jejich zprovozněním by české společnosti mohly pomoci.

Připomeňme, že pod křídla Holdingu CSG spadá v rámci divize Automotive především společnost Tatra Trucks, v rámci divize Defence ovšem sdružuje podniky Excalibur Army, Tatra Defence Vehicles, MSM Land Systems, ZVS, Fábrica de Municiones de Granada a mnoho dalších. Kromě servisu těžké techniky, armádních vozidel a jiných speciálů přitom skupina CSG představila také několik vlastních speciálních strojů.

Například Titus 6x6, postavený na podvozku Tatra, zřejmě netřeba připomínat, stejně jako speciály Triton a Patriot. Za zmínku nicméně stojí například modernizace tanků T-72 Scarab, modernizace samohybných houfnic vz. 77 Dana na verze Dana M1, Dana M2 nebo Dita, modernizace 122 mm raketometů RM-70 nebo společný projekt modernizace BVP-M2 SKCZ, na kterém se podílel také slovenský VOP Trenčín.

V otázce pomoci Ukrajině se přitom skupina CSG nezapojuje poprvé. Ostatně již začátkem dubna společnost zveřejnila prohlášení, ve kterém zveřejnila, že Ukrajině pomáhala i v době, kdy: „myšlenka na ruskou invazi byla stěží uvěřitelná“. V současné době pak skupina v podpoře Ukrajiny aktivně pokračuje – samozřejmě za komunikace s představiteli vlády, ministerstev a Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu ČR.

Dodejme, že Česko již na Ukrajinu kromě lehkých zbraní a munice poslalo také zásilku tanků T-72 M1, bojových vozidel pěchoty BVP, raketometů RM-70 a samohybných kolových houfnic Dana. Objevují se přitom nepotvrzené spekulace, že část dodané techniky již putovala právě ze skladů CSG, neboť například raketomety RM-70 armáda již dávno vyřadila z výzbroje.