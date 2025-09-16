Český Ford bojuje proti hladu. I vy se můžete zapojit!
Jak bojovat proti hladu? Třeba tím, že vyvinete dobrovolnou iniciativu, v rámci které pomůžete hladovějícím lidem po celém světě. Začít můžete hned díky Fordu.
Americká automobilka, která je více než století pevně spjatá také s Evropou, proslula výrobou celé řady více či méně ikonických modelů. Tentokrát ale nejde o modely Kuga, Puma, Mustang či Capri, nýbrž o něco docela jiného.
Celosvětový boj proti hladu je v rámci nové komunitní iniciativy Ford Building Together. Jedná se o celosvětovou akci, která bude probíhat od 15. do 25. září 2025. Jejím smyslem je sbírka trvanlivých potravin, které se poté dostanou tam, kam je potřeba.
Ačkoliv je polovina třetí dekády 21. století stále častěji skloňována s hrozbou světové války na základě hned několika vážných lokálních konfliktů, hladomor je stále aktuální, byť nepříliš často mediálně diskutovaný. Dle OSN čelí celosvětově hladu v současnosti 733 milionů lidí. Ve snaze pomoci spojují se prodejci Fordu s potravinovými bankami a neziskovými organizacemi. Na základě jejich zkušeností se určuje, jaké položky jsou v danou chvíli nejvíce potřebné.
„Věříme, že naše role sahá daleko za prodej vozidel; jde o to být skutečným partnerem v komunitě, které sloužíme,“ řekl Libor Beneš, Country manager českého Fordu. „Účast našich dealerů v této potravinové sbírce odráží naše hluboké odhodlání podporovat dobrou životní úroveň v České republice a pomoci, aby lidé netrpěli hladem. Vyzýváme všechny, kteří mají možnost, aby se k nám připojili v této snaze pomoci našim spoluobčanům, navštívili naše prodejce ve dnech 15.–25. září a darovali jejich prostřednictvím trvanlivé potraviny na dobrou věc.“
Do charitativní akce jsou zapojeni následující autorizovaní partneři značky Ford:
|Webová adresa dealerství
|Kde to najdete (město, obec, část obce)
|fordkacmacek.cz
|Vestec u Prahy
|fopo.cz
|Pelhřimov
|ford-autoin.cz
|Pardubice, Plzeň, Hradec Králové, Ústí nad Labem, Liberec, Ostrava
|ford.autopalace.cz
|Praha
|ford.autotrutnov.cz
|Trutnov
|fordostrava.cz
|Ostrava a Opava
|ford-louda.cz
|Kolín
|fordamb.cz
|Praha - Ořech
|carent.cz
|Brno
|autokora.cz
|Valašské Meziříčí
|ford.autovinkler.cz
|Písek
|ford.mncauto.cz
|České Budějovice
|autoviki.cz
|Zlín
|ford.hlouch.cz
|Třebíč
|ford-uh.cz
|Uherské Hradiště
|ford67.cz
|Nový Jičín
Zdroj: Ford, foto: Ford a auto.cz