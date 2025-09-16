Předplatné
Český Ford bojuje proti hladu. I vy se můžete zapojit!

Naložte Ford dobrem
Ford Kuga Hybrid AWD
Tomáš Dusil
Jak bojovat proti hladu? Třeba tím, že vyvinete dobrovolnou iniciativu, v rámci které pomůžete hladovějícím lidem po celém světě. Začít můžete hned díky Fordu.

Americká automobilka, která je více než století pevně spjatá také s Evropou, proslula výrobou celé řady více či méně ikonických modelů. Tentokrát ale nejde o modely Kuga, Puma, Mustang či Capri, nýbrž o něco docela jiného.

Celosvětový boj proti hladu je v rámci nové komunitní iniciativy Ford Building Together. Jedná se o celosvětovou akci, která bude probíhat od 15. do 25. září 2025. Jejím smyslem je sbírka trvanlivých potravin, které se poté dostanou tam, kam je potřeba.

Ačkoliv je polovina třetí dekády 21. století stále častěji skloňována s hrozbou světové války na základě hned několika vážných lokálních konfliktů, hladomor je stále aktuální, byť nepříliš často mediálně diskutovaný. Dle OSN čelí celosvětově hladu v současnosti 733 milionů lidí. Ve snaze pomoci spojují se prodejci Fordu s potravinovými bankami a neziskovými organizacemi. Na základě jejich zkušeností se určuje, jaké položky jsou v danou chvíli nejvíce potřebné.

„Věříme, že naše role sahá daleko za prodej vozidel; jde o to být skutečným partnerem v komunitě, které sloužíme,“ řekl Libor Beneš, Country manager českého Fordu. „Účast našich dealerů v této potravinové sbírce odráží naše hluboké odhodlání podporovat dobrou životní úroveň v České republice a pomoci, aby lidé netrpěli hladem. Vyzýváme všechny, kteří mají možnost, aby se k nám připojili v této snaze pomoci našim spoluobčanům, navštívili naše prodejce ve dnech 15.–25. září a darovali jejich prostřednictvím trvanlivé potraviny na dobrou věc.“

Do charitativní akce jsou zapojeni následující autorizovaní partneři značky Ford:

Webová adresa dealerstvíKde to najdete (město, obec, část obce) 
fordkacmacek.czVestec u Prahy 
fopo.czPelhřimov
ford-autoin.czPardubice, Plzeň, Hradec Králové, Ústí nad Labem, Liberec, Ostrava 
ford.autopalace.czPraha
ford.autotrutnov.czTrutnov
fordostrava.czOstrava a Opava 
ford-louda.czKolín
fordamb.czPraha - Ořech 
carent.czBrno
autokora.czValašské Meziříčí 
ford.autovinkler.czPísek
ford.mncauto.czČeské Budějovice
autoviki.czZlín
ford.hlouch.czTřebíč
ford-uh.czUherské Hradiště
ford67.czNový Jičín 

Zdroj: Ford, foto: Ford a auto.cz

