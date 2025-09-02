Nejostřejší Ford Mustang je moc široký. Málem svítil jako náklaďák
Spojené státy vždy měly zvláštní požadavky na osvětlení automobilů. Bizarnosti jako standardizovaná světla jsou dávno minulostí, ale třeba tři oranžová světýlka pro příliš široké vozy stále existují. A právě proto musel Ford řešit, jestli je dá i na své nové sportovní kupé.
Možná jste si někdy všimli, že americké pick-upy, ale i větší off-roady mají vepředu na střeše nebo na kapotě tři oranžová světýlka, zatímco vzadu by měla být tři podobně velká červená. K vidění byly na vozech Hummer, RAM 25.000 a větších a dalších autech, která se dostala i k nám. Nejsou tam pro okrasu, ale z povinnosti.
V USA je musí mít každý vůz, který je širší než 80 palců (203,20 cm). Platí to bez zrcátek, spadají do toho právě větší pick-upy a většina užitkových vozidel. Občas je uvidíte i na menších vozech, kde je to čistě z estetických důvodů. Primární funkcí je samozřejmě bezpečnost, světýlka mají jiné řidiče upozornit, že jede něco velkého.
Podle tohoto pravidla se ale tři světýlka měla objevit i na Fordu Mustang GTD. Tedy na americké poměry malém kupé. Jenže verze GTD dostala masivní bodykit, který karoserii rozšířil až na 81,80 palce, tedy 207,77 cm. Nicméně, když se podíváte na fotky, žádné GTD jimi nakonec vybaveno není.
Ve Fordu tohle řešili a nakonec se ukázalo, že na mustangu potřeba nebudou. Oficiálně jsou totiž povinná pouze na vozech, které mohou mít „dvojí účel“. Tedy vozidla homologovaná tak, aby sloužila i jako užitková (pracovní) vozidla — například osobní auta, která mohou být koupena společnostmi a používána jako pracovní vozy.
Mustang GTD je však homologován jako vůz na jediný účel a povinnosti se tak vyhnul. Ale co když někdo vlastní závodní okruh a najednou by se GTD stalo jeho pracovním vozidlem. K tomu řekl Anthony Colard, šéfdesignér Mustangu GTD, že si jej může koupit někdo, kdo vlastní firmu, nebo ho dokonce může koupit a vlastnit samotná firma, ale „není to pracovní vozidlo.
Nejostřejší silniční Ford Mustang všech dob má 5,2litrový kompresorem přeplňovaný motor V8, vyvinutý speciálně pro tento model. Omezovač má až u 7500 otáček a nabízí výkon přes 800 koní. Motor je navíc spojen s titanovým výfukem s aktivní klapkou. Zajímavostí je také uspořádání transaxle, kdy převodovka není za motorem, ale u zadní nápravy, díky čemuž se povedlo dosáhnout rozložení hmotnosti téměř 50:50. Jedná se přitom o osmistupňovou dvouspojkovou převodovku, která je s motorem spojena karbonovým kardanem.
