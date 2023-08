Psal se rok 1998, prodejům nových aut v Česku vládly značky Škoda, Ford, Opel, nejžádanějším autem byla felicia za necelý čtvrtmilion, nafta stála osmnáct korun a kurz na řidičák pět tisíc.

Měl se tedy před 25 lety český řidič lépe než dnes? Kolik se toho za čtvrtstoletí změnilo?

Třiapůlkrát dráž?

Pro posouzení životní úrovně je jedním z hlavních kritérií plat. Zatímco před čtvrtstoletím dosahovala průměrná hrubá mzda podle ČSÚ 11 800 Kč, dnes je to 41 265 Kč.

Ale že by třiapůlkrát zdražila auta, paliva, pojištění? Tak to evidentně není. Příklad za všechny najdete na straně deset, kde uvádíme ceny srovnatelných vozů od Audi A3 po Volkswagen Golf. V roce 1998 Češi vydělávali na rodinné auto zhruba tři roky, dnes to za hrubou mzdu zvládnou do roka.

Z toho vyplývá, že během pětadvaceti let se pro průměrného Čecha stalo nové auto víc než třikrát dostupnější – a navíc se jedná o produkty mnohem lepší kvality. Důkazem budiž fotoporovnání octavie a felicie nahoře.

Pravda je, že pokud bychom téma zpracovávali před třemi roky, vyšlo by srovnání ještě lépe – to se auta dotkla cenového dna: duster začínal pod čtvrtmilionem, 308 od Peugeotu stálo 375 000 Kč. Proti tomu jsou dnešní ceny o dost výš – ale přepočtem platů se pořád nedají s těmi před pětadvaceti lety srovnat.

Na silnici bezpečněji…

Před čtvrtstoletím také bylo na silnicích mnohem méně aut než dnes. Přesto na nich umíralo výrazně více lidí. Konkrétní pokles 1204–454 usmrcených či přes 200 000 nehod vs. současných ani ne 100 000 najdete v tabulce na straně 9. Z toho vyplývá, že současný provoz je o dost bezpečnější. Škody na nehodu ale narostly, a to hodně výrazně: z 32 551 Kč před dvaceti lety na 76 600 Kč dnes.