Chátrající Jeremy Clarkson je opět nejvíc sexy mužem Velké Británie

„Nemám na to kondici, jsem starý a tlustý.“ To jsou slova, kterými Jeremy Clarkson vysvětloval své rozhodnutí s ukončením spolupráce na úspěšném motoristickém pořadu The Grand Tour. Populární automobilová televizní show si vyžadovala cestování po celém světě a čtyřiašedesátiletý Clarkson se už raději věnuje jiným aktivitám, než aby pravidelně věnoval nespočet času natáčení nebo čekal na letištích.

Britové však věří, že Jeremy Clarkson je v nejlepších letech a nikdy nebyl atraktivnější. Právě teď totiž obhájil titul v anketě hledající nejvíce sexy muže Velké Británie. Znovu to dokazuje, že Jeremy Clarkson milující osmiválce, driftování nebo střelné zbraně je idolem srdcí anglických žen. Nejnovější ocenění si vysloužil v anketě seznamovací sociální sítě Illicit Encounters, která cílí na všechny nevěrníky hledající mimomanželské aféry.

Jeremy Clarkson v kontroverzní soutěži porazil 49 dalších britských mužů, jsou jsou třeba Princ William, Idris Elba, Ryan Reynolds nebo Cillian Murphy. Jeremy vyhrál titul nejpřitažlivějšího muže Velké Británie už podruhé v řadě, k čemuž mu pomohla i jeho nová populární televizní show Clarkson’s Farm. Tam upřímně ukazuje, jak se seznamuje se zemědělským byznysem na vlastní farmě, přičemž neustále bojuje s britskou legislativou i úřady.

V posledních letech si veřejnost Clarksona oblíbila i díky tomu, že při natáčení svého nejnovějšího pořadu ukazuje i citlivou stránku své osobnosti. V minulosti jsme jej znali hlavně jako sebevědomého drzouna, ale emotivní situace při náročných porodech mláďat prasat nebo krav jej nejednou dohnaly k slzám.