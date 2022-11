Chcete u stromečku zabodovat? Poradíme, jaké dárky pořídit vašim blízkým

Každoroční vánoční stres bývá způsoben mimo jiné tím, že nevíme, čím potěšit své blízké. Trávíme bezradně hodiny v přeplněných obchodních centrech a pořád nenacházíme to pravé. Dárek úplně pro každého proto najdete v našich tipech. Originální dárky tu jsou na jednom místě, a tak si místo stresu můžete radši užít pohodu se svou rodinou a přáteli.

Zážitky pro celou rodinu Čím letos o Vánocích potěšíte své blízké? Darujte jim báječný zážitek! V unikátním komplexu Centrum Babylon Liberec jich zažijí spousty ve vodě i na souši. Netradiční vánoční dárky pro celou rodinu nakupujte online z pohodlí domova. Dárkové poukazy do Centra Babylon Liberec

Vsaďte na pohodlí Využijte slevu 10 % na TOP české sedací pytle Bag4U. Zadejte v košíku e-shopu www.bag4u.cz kód BAG4U10 a je vaše. Navíc nyní získáte i dopravu zdarma. Ale to stále není vše! Záruka kvality = záruka na 5 let. TOP české sedací pytle Bag4U

HONOR X Series Jeden z nejpraktičtějších dárků a také ten nejčastější, který pod stromečkem rozbalíme, je mobilní telefon. Přemýšlíte o spolehlivém mobilu, za který nemusíte vysypat celou peněženku? I v cenové kategorii do 5 000 Kč najdete velmi výkonné modely. Vybrat si můžete např. z celé řady HONOR X Series. Právě teď ve slevě jen za 5 190 Kč. Koupíte třeba na alza.cz. Mobilní telefon z řady HONOR X Series

Přírodní kosmetika Botanicus Nakupte vánoční dárky pro své blízké a poznejte českou přírodní kosmetiku Botanicus. Vybírat můžete z široké nabídky našich produktových řad a výrobků péče o tělo. Rádi vás uvítáme v našich kamenných obchodech nebo nakupujte z pohodlí domova na našem e-shopu. Česká přírodní kosmetika Botanicus

Dr.Max Omega 3 Premium Obsahuje rybí olej s vysokým obsahem nejpotřebnějších omega-3 mastných kyselin EPA a DHA. DHA a EPA při denním příjmu 250 mg (2 kapsle) přispívají k udržení normální činnosti srdce, mozku a normálního stavu zraku. Více na drmax.cz. Doplněk stravy

Kniha Záblesk ve tmě Před dvaceti lety byl Chloein otec zatčen za vraždu šesti dívek. Teď se blíží výročí děsivých zločinů a celé to začne nanovo! Má její otec věrného následníka, nebo byl celou dobu nevinný? Mrazivý psychothriller, který vás donutí číst dlouho do noci! Pro své blízké ho seženete v knihkupectví Luxor. Kniha Záblesk ve tmě

Pánská lyžařská bunda Spyder Pánská lyžařská bunda Vertex světově známé značky Spyder ochrání před nepřízní počasí díky technicky vyspělým vláknům a skvělé funkčnosti. Koupíte pouze v INTERSPORTU. Pánská lyžařská bunda Vertex světově známé značky Spyder

Dekorativní LED krb Vykouzlete si doma tu pravou předvánoční atmosféru s Dekorativním LED krbem. Realistický efekt plamene rozzáří jakoukoli místnost a díky provozu na baterie je výběr toho nejlepšího místa jen na vás. Vybírat můžete hned ze tří variant. Pořídíte ho v Lidlu. Dekorativní LED krb

R. JELÍNEK Slivovice Slivovice patří neodmyslitelně téměř ke každé příležitosti – ta od Rudolfa Jelínka se vyrábí už od roku 1894. V její vůni je cítit nasládlé aroma pecky a chuť je díky zrání a třístupňové destilaci jemná, ovocná. Jelínkovu slivovici poznáte snadno podle unikátního tvaru lahve. Slivovice od Rudolfa Jelínka

Kniha Osudné svědectví Robert Bryndza se vrací s dalším případem Eriky Fosterové! I tentokrát jí připravil zapeklitý případ, kdy musí s omezeným množstvím indicií a téměř žádnými důkazy najít vraha, než udeří znovu. Jak najde vraha, který zničil všechny důkazy? Knížku koupíte v nakladatelství Grada. Kniha Osudné svědectví

HONOR Magic4 Pro Dokonalé fotky i za velmi špatných podmínek jsou tak absolutní samozřejmost. Stejně jako stylový elegantní design, který navíc díky dokonalé ergonomii perfektně padne do ruky. Vyvážená kombinace poslední techniky a nádherného designu. To je poslední novinka na trhu s mobilními telefony, HONOR 70. HONOR Magic4 Pro koupíte třeba u prodejce Alza.cz. HONOR Magic4 Pro

Adventní kalendář pro páry Odpočítávejte dny do Vánoc společně! S Adventním kalendářem pro páry Vás čeká 24 pozorností pro ni i pro něj. Maličkosti, které udělají radost, zároveň poslouží jako roztomilé dekorace vašeho domova. Kalendář shánějte v Lidlu. Adventní kalendář pro páry

Svěží novinka! Mentos žvýkačky s vitamíny Mentos žvýkačky s vitamíny jsou obohacené o vitamíny B6, C a B12, které přispívají k normální funkci imunitního systému. Nechte se zlákat intenzivní a osvěžující příchutí šťavnatých citrusů! Mentos žvýkačky s vitamíny

Krásná pleť jako ten nejlepší dárek Vánoční kazeta Astrid Bioretinol je skvělým dárkem pro ženy, které chtějí dopřát své zralé pleti dokonalou péči. Řada s inovativním bakuchiolem – přírodní alternativou retinolu – obsahuje denní a noční krém, pleťové sérum a pleťovou masku. Pro skvělé výsledky bez podráždění pleti. K dostání v drogeriích a hypermarketech, cena: 599,90 Kč. Vánoční kazeta Astrid Bioretinol

Darujte originální design Udělejte radost sobě či svým blízkým limitovanou edicí designové karafy s verši básně od známého spisovatele Petra Stančíka. Její koupí podpoříte dobročinný projekt Vraťme vodu přírodě Nadačního fondu Veolia zaměřený na záchranu a obnovu mokřadů v ČR. Designová karafa s verši

Pro ty, co chtějí vše Fotoaparát, se kterým obdarovaný/á pořídí záběry hodné zrcadlovky, inteligentní baterie garantující hodiny nepřetržité zábavy, a hlavně duhové barvy, které potěší každého se stylem a vkusem. To je Samsung Galaxy A53 5G. Pusťte se do náročného multitaskingu, posílejte zprávy, upravujte fotografie a 5nm osmijádrový procesor se postará o ničím nerušený průběh vaší práce. Samsung Galaxy A53 5G

Dárkové poukazy do PYTLOUN HOTELS Hotelová síť PYTLOUN HOTELS nabízí pohostinnost a péči o hosta již od roku 2003 v celkem 14 designových i tradičních hotelech nacházejících se jak v srdci hlavního města Prahy nebo v centru Liberce, tak i v krásných horských lokalitách Krkonoš i Krušných hor. Hosté si mohou užít komfortní ubytování a bohatou nabídku relaxačních a wellness služeb. Nesmí chybět potěšení ze skvělého jídla umocněné čerstvými a místními surovinami. Každý hotel sítě PYTLOUN HOTELS má svou vlastní osobitost a styl. Dárkové poukazy do PYTLOUN HOTELS

Medailové Mucha Sekty Ochutnejte umění ukryté v oceňovaných Mucha Sektech, které báječně doplní vaši štědrovečerní tabuli. V každém doušku Ochutnejte umění ukryté v oceňovaných Mucha Sektech, které báječně doplní vaši štědrovečerní tabuli. V každém doušku Soare sektu naleznete spoustu inspirace. Kvalitu těchto sektů dokazuje množství medailí, které v posledních letech získaly na prestižních domácích i zahraničních soutěžích, jako je například Berliner Wine Trophy. Medailové Mucha Sekty

Kniha Kouzlo všité do šatů Rodina Soline provozuje kouzelný svatební salon. Nevěstu, jež se vdá v jejich šatech, čeká spokojené manželství. Sama Soline však příliš štěstí nezažívá. O desítky let později se Rory rozhodne naplnit svůj sen a otevřít si galerii – právě v domě Soline. Více se dozvíte na grada.cz. Kniha Kouzlo všité do šatů

