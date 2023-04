Chorvatská rallye po 2. dnu: Evans hájí vedení, Neuville boural

V sobotu se vydaly posádky na jihozápad od centra soutěže v Záhřebu. Směrem k městu Rijeka na pobřeží Jaderského moře, s další smyčkou čtyř měřených úseků, které se opakovaly odpoledne- Zahrnovaly také jedinou novou letošní rychlostní zkoušku: Ravna Gora–Skrad dlouhou 10,13 kilometrů.

Minuta trestu za pásy

Ještě se nezačalo v sobotu závodit a Sébastien Ogier si pohoršil z pátého na sedmé místo. Příčinou byla minutová penalizace za to, že navigátor nebyl správně upoután a neměl odpovídajícím způsobem připevněný systém ochrany hlavy HANS. Stalo se to na druhé páteční rychlostní zkoušce, kdy posádka po defektu měnila kolo na rychlostní zkoušce. Posádka zvládla výměnu za 67 sekund, ale jakmile se Ogier vrátil do auta, začal odjíždět, než spolujezdec Landais dokončil připoutaní bezpečnostních pásů.

Sportovní ředitel Kaj Lindström dodal, že čl. 53.1 Sportovních předpisů FIA z roku 2023 uvádí, že bezpečnostní pásy musí být zapnuty, když je vůz v pohybu, a potvrzuje, že jezdci měli bezpečnostní pásy zapnuté, ale špatně utažené. Současně předal data z vozu č. 17, která ukázala, že během prvních 13,5 sekund se vůz pohyboval pomalu,“ uvádí se mimo jiné v rozhodnutí. Podle vyjádření sportovních komisařů se navigátorovi Vincentu Landaisovi podařilo zapnout bezpečnostní pásy, ale poté, když řidič začal jet rychleji, spolujezdec bezpečnostní pásy utahoval ještě po čtyřiatřiceti sekundách jízdy a snažil se správně umístit HANS pod bezpečnostní pásy.

Ogier u slyšení stewardů uvedl, že nevěděl, že navigátor nemá dostatečně zapnuté bezpečnostní pásy. Spolujezdec se za chybu omluvil. Komisaři došli k závěru, že je odpovědností soutěžícího zajistit, aby bezpečnostní vybavení bylo upevněno, utaženo a správně používáno během celé etapy. Proto přikročili k penalizaci jedné minuty.

Video se připravuje ...

Trefil slámu a později strom

Vedoucí Neuville, který za náraz do balíků slámy na páteční RZ2 nebyl penalizován. Při slyšení u komisařů, že balíky byly špatně uvedeny již v seznamovacích jízdách. Paradoxně zůstal Neuville jediným, kdo měl takový incident. Podle vyjádření stewardů nedostal belgický pilot penalizaci deseti sekund, která je takový incident udělována, protože „jezdec nezpůsobil tuto situaci úmyslně.“ V sobotu ráno vyrážel Neuville s náskokem 5,7 sekundy na Evanse a po dvou dopoledních erzetách si stěžoval na vůz. „Nevím, co se děje. Mám nulovou důvěru v auto. Bylo to těžké ráno. Možná jsem špatně spal,“ vysvětloval svou situaci.

V polovině jedenácté zkoušky dostal jeho vůz v rychlé pravé zatáčce ve vnitřní stopě smyk. Levou zadní částí trefil stromy, vzápětí přední částí auta. Nárazy odmrštil hyundai mimo silnici, kde zůstal nasměrovaný v protisměru jízdy. „Musíme všechno analyzovat na datech. Neměl jsem pocit, že jedu příliš rychle. Myslím, že jsem se asi dostal do hlíny při brzdění a pak s tvrdou pneumatikou vpředu zablokoval kolo a jel jsem trochu rovně. Jakmile je v prachu, je těžké ho udržet na silnici. Nebyl jsem si během závodu stoprocentně jistý a v takové situaci vás nachytá sebemenší chyba,“ komentoval Neuville situaci.

Video se připravuje ...

Evans odolává Tänakovi

V daný moment se dostal na první místo Evans, ovšem po dopolední sekci měl za sebou Tänaka o 22,6 sekundy. Za Tänakem byl Lappi, který sice začínal v sobotu pouhých 3,4 sekundy za Tänakem, ovšem během čtyř měřených úseků ztratil na svého konkurenta téměř devatenáct sekund. Zajímavá situace nastala v sobotu v poledne na čtvrtém až sedmém místě, kde se Francouzem Pierre-Louisem Loubetem na tování pumě seřadila trojice továrních jezdců Toyota Gazoo Racing. A to v pořadí – Sébastien Ogier, Takamoto Katsuta a Kalle Rovanperä, které dělilo pouhých 4,7 sekundy!

Odpoledne začal stíhací jízdu Tänak, který během dvou rychlostních zkoušek stáhl o deset sekund náskok vedoucí Evanse. Ovšem Velšan se nedal. Druhé dvě odpolední erzety byl naopak rychlejší než jeho největší soupeř. Do závěrečných pětapadesáti kilometrů si v neděli veze větší náskok, než který původně měl. „Nemyslel jsem si, že by to stačilo, abych byl upřímný. Místy bylo velmi obtížné získat jakýkoli druh přilnavosti nebo sebedůvěry, abych byl upřímný. Nebyl jsem tak spokojený s tím, jak jsem jel, a kdyby měl Ott problémy, nepřál bych mu to. Pořád je před námi ještě dlouhá cesta,“ hodnotil svoje vystoupení.

Jeho aktuálně nejbližší protivník Estonec Ott Tänak (Ford Fiesta Puma Rally1), který se letos radoval z výhry ve Švédsku. „První dvě etapy fungovalo auto dobře. Měli jsme dobrý rytmus a dařilo se nám jet na limitu bez zbytečného rizika. Bohužel nám přestala fungovat ruční brzda. Je složité řídit, když nejdou věci podle vašich představ. Jsem šťastný, že je dnešek za mnou,“ shrnul své pocity Tänak.

Odpolední sekce vyšla kromě Evanse všem třem zbývajícím toyotám, které se posunuly před Francouze Loubeta s fordem. Čtvrtý je zatím Ogier, který má za sebou ztrátu po výměně pneumatiky na erzetě, minutový trest za prohřešek navigátora a penalizaci za pozdní příjezd do časové kontroly. Značka Toyota je v zajímavé situaci, protože Evans, který vede, není přihlášen do hodnocení značek.

Video se připravuje ...

Cais a Kohn se vrátili

Češi nezačali soutěž šťastně. Již v úvodní zkoušce dostal Erik Cais (Škoda Fabia RS Rally2) smyk a skončil ve stráni pod hranou silnice. V sobotu se do soutěže vrátil a v průběhu osmi sobotních erzet bylo jeho nejlepším výsledkem jedno šesté místo v kategorii WRC2. Ve třídě WRC3 startující Flip Kohn (Ford Fiesta Rally3) urazil v pátek o obrubník pravé zadní kolo. V sobotu dokázal ve WRC3 vyhrát dvě erzety a ve dvou dalších byl druhý. Bohužel ztráta z úvodu soutěže však oba české piloty odsoudila k posledním místům ve WRC2 i WRC3.

Průběžné pořadí (po 16 z 20 RZ)

1. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 2:20:05,7; 2. Tänak, Järveoja (Est./Ford Puma Rally1) +25,4; 3. Lappi, Fern (Fin./Hyundai i20 N Rally1) +55,4; 4. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +1:49,4; 5. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +1:51,4; 6. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +2:25,9; 7. Loubet, Gilsoul (Fr., Bel./Ford Puma Rally1) +2:32,1; 8. Rossel, Dunand (Fr./Citroën Rally2) +6:40,2; 9. Grjazin, Aleksandrov (Škoda Fabia RS Rally2) +6:51,7; 10. Lindholm, Hämäläinenová (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +8:02,4; 11. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) +8:13,0; 12. Pajari, Mälkönen (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +8:52,8; 13. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Fiesta Rally2) +8:57,3; 14. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +11:18,0; 15. Kremer. Kremerová (Něm./Škoda Fsabia RS Rally2) +15:12,5; 16. Hercig, Ferencz (Maď./Škoda Fabia Rally2 evo) +18:05,2; 17. Miele, Beltrame (It./Škoda Fabia RS Rally2) +18:22,9; 18. Keferböck, Minorová (Rak./Škoda Fabia RS Rally2) +19:45,0; 19. Turk, Kacinová (Slov./Hyundai i20 N Rally2) +20:24,3; 20. Patrick a Stephen O´Brienové (Hyundai i20 N Rally2) +20:48,4.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Chorvatské rallye

Neděle 23. 4. – 7.08 RZ17 (13,15 km), 8.38 RZ18 (14,09 km), 10.26 RZ19 (13,15 km), 13.18 RZ20 (14,09 m).