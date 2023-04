Start Chorvatské rallye: Všichni vzpomínají na Craiga Breena

Do čtvrtého podniku mistrovství světa, kterou je Chorvatská rallye, nastupuje jako lídr šampionátu osminásobný mistr světa Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1). Všichni v místě dějiště však vzpomínají na Craiga Breena, irského pilota tovární stáje Hyundai, který tragicky zahynul 13. dubna při testování.

Chorvatská rallye, považovaná za první čistě asfaltový podnik sezony, se před dvěma lety zařadila do seriálu WRC. Rozmanité silnice kolem hlavního města země Záhřebu, jsou již považovány za jedny z nejnáročnějších v kalendáři.

Kudy vedou cesty?

Se servisním parkem umístěným v samotném Záhřebu se etapy konají na severu Chorvatska v blízkosti sousedního Slovinska. Na silnicích je široká škála různých typů asfaltu, což znamená, že dostupná přilnavost se neustále mění, zatímco bláto a déšť mohou přinést další výzvy. Některé úseky jsou technické s mnoha zatáčkami, ale mnohé další jsou rychlé a plynulé se skoky a hřebeny.

Velká část tratí pro letošní rok je známá z roku 2022. Po shakedownu ve čtvrtek ráno a slavnostním startu v Záhřebu stejný den večer se páteční zahajovací sekce koná jen na západ od města. Všechny čtyři rychlostní zkoušky se opakují po poledním servisu, což představuje nejdelší den rallye z hlediska soutěžní vzdálenosti - 130,18 kilometrů. Součástí pátečního programu je nejdelší erzeta Stojdraga – Hartje, která byla prodloužena na 25,67 kilometrů. Tato erzeta je mimo jiné označována jako zkouška tisíce zatáček.

V sobotu se vydají posádky mnohem dále na jihozápad, směrem k městu Rijeka na pobřeží Jaderského moře, s další opakovanou smyčkou čtyř měřených úseků, které zahrnuje jedinou novou letošní zkoušku: Ravna Gora – Skrad. Poslední den v neděli se jede severně od Záhřebu, dvojice erzet se jede dvakrát. Úsek Zagorska Sela – Kumrovec (14,09 km) hostí již třetí rok po sobě závěrečnou Power Stage. Na této zkoušce získává pět nejrychlejších posádek od pěti do jednoho bonusového bodu ke klasickému hodnocení. Celkem čeká na účastníky rallye 20 rychlostních zkoušek v celkové délce 301,26 kilometrů.

Evans nebude brát body

Týmu Hyundai Shell Mobis World Rally Team po tragické události z minulého týdne zbyli jen dva jezdci. V rámci spravedlnosti se v jejich konkurenční stáji Toyota Gazoo Racing World Rally Team rozhodli, že do týmové klasifikace bude bodovat jen dvojice jezdců – Francouz Sébatien Ogier a obhájce světového titulu Fin Kalle Rovanperä. Další dva jezdci - Velšan Elfyn Evans a Japonec Takamoto Katsuta pojedou pouze pro body do hodnocení jednotlivců.

Jari-Matti Latvala (šéf týmu): „Spolu se zbytkem rodiny WRC jsme opravdu zarmouceni náhlou ztrátou Craiga Breena. Kromě toho, že byl Craig špičkovým jezdcem, byl skutečným nadšencem pro rallye a sdíleli jsme stejnou vášeň pro stará soutěžní auta a pro historii našeho sportu. Zatímco se připravujeme na další rallye, naše myšlenky jsou s Craigovou rodinou, přáteli a jeho kolegy v servisním parku. Víme, že Chorvatská rallye může být velmi náročný podnik: v loňském roce byly podmínky extrémně obtížné a i na suchu je na vozovce stále spousta nečistot. Společně s našimi jezdci se budeme snažit, aby to byl další úspěšný víkend. Jako lídr šampionátu bude Seb první na silnici a to je dobrý výchozí bod. Kalle předvedl v loňském roce v Chorvatsku jeden ze svých nejlepších výkonů. Ukázal, jak dobrý je, když se zhorší podmínky, a víme, že Elfyn může být také silný, kdykoli se úroveň přilnavosti hodně mění.“

Ogier absolvuje svůj třetí start v roce po historických vítězstvích na Rallye Monte-Carlo a Rally México, která z něj udělala lídra šampionátu, zatímco Rovanperä a Evans jsou po konzistentních startech pouze čtyři, respektive 12 bodů od vedoucího jezdce na třetím a pátém místě. Katsuta pojede s GR Yaris Rally1 Hybrid v Chorvatsku s podporou programu TGR WRC Challenge Program.

Ačkoliv má Ogier pouhé tři body náskok, nehodlá svou pozici pouze bránit, ale chce útočit. „Přestože neabsolvuji celý šampionát, stále mám stejný cíl a to podat co nejlepší výkon a získat nějaké vítězství a dobré body pro tým. Chorvatsko je obtížné, ale v poslední době jsem byl na asfaltu docela silný. Bylo přirozené, že jsme se s týmem rozhodli vrátit do Chorvatska,“ uvedl Francouz. V roce 2021 ze při premiéře soutěže v MS vyhrál, minulý rok se soutěže nezúčastnil.

Vozy Huyndai i20 N Rally1, které budou řídit Belgičan Thierry Neuville a Fin Esapekka Lappi, ponesou speciální nátěr na památku milovaného kolegy a člena rodiny WRC Craiga Breena. Šéf týmu Hyundai Cyril Abiteboul vydal ve středu prohlášení, v němž vysvětlil, co se stalo při nehodě. Francouzský manažer potvrdil, že do bočního okna Breenova vozu pronikl sloupek plotu a třiatřicetiletý jezdec svým zraněním podlehl na místě.

„Silnice byla kluzká a auto v relativně nízké rychlosti sklouzlo ze silnice a dostalo se do kontaktu s dřevěným plotem. Sloupek z tohoto plotu pronikl do kabiny oknem na straně řidiče. Pokud lze určit, Craigova smrt byla okamžitá. Hyundai Motorsport a FIA spolupracují na přezkoumání všech aspektů incidentu,“ uvedl Abitebouil.

Ve WRC2 čekejme bitvu

Vedoucí jezdec průběžného pořadí kategorie WRC2 Švéd Oliver Solberg (Škoda Fabia RS Rally2) na jihu Evropy o body do mistrovství světa usilovat nebude. Jedenadvacetiletý syn bývalého mistra světa Pettera nemá Chorvatskou rallye mezi sedmi nominovanými podniky do šampionátu, ale v oficiálních výsledcích figurovat bude.

Jedním z favoritů WRC2 je vítěz této klasifikace z předchozího podniku v Mexiku Brit Gus Greensmith. „Už během Mexické rallye jsem to cítil: Škoda Fabia RS Rally2 a já – to skvěle ladí dohromady. Po testovacích jízdách vím, jak je auto dobré na asfaltu, tak se nemohu dočkat náročných zkoušek v Chorvatsku,“ říká britský pilot. Startuje v týmu Toksport WRT, stejně jako Fin Emil Lindholm, který se podílel vývoji nové soutěžní fabie. „Po druhém místě na šotolinových rychlostních zkouškách v Mexiku, chci nyní dosáhnout stejného výsledku i na asfaltu,“ tvrdí Lindholm.

Všichni tři jmenovaní budou velké soupeře na vozech stejné značky Erik Cais a Fin Sami Pajari. Český jezdec má za sebou letos zatím tři starty. Po startu na Rallye Monte Carlo a evropském podniku v Portugalsku, se objevil také na Rallye Azorské ostrovy, kde vyhrál jednu zkoušku a ve dvou byl rychlejší než legendární Sébastien Loeb. Další start ho čeká tento víkend ve čtvrtém podniku MS Chorvatské rallye. „Přijde mi to jako druhý domov. Z minulého roku si nepamatuji podél trati jinou než českou vlajku. Během závodění člověk vnímá vlajky okolo trati a často mají fanoušci i světlice, takže je nejde přehlédnout. Divácká kulisa tomu dodává strašně moc a je to celkově úžasný pocit. Mám zprávy, že dorazí zase hodně lidí z Česká. Je skvělé, že máme u nás tak moc rádi motorsport. Uděláme maximum pro nejlepší výsledek,“ říká Cais.

Třiadvacetiletý pilot jezdil předešlé čtyři roky s vozy značky Ford, ale přechod ke Škodě mu dává smysl. „Začátek sezony nebyl jednoduchý, protože přejít na jinou značku stejné kategorie, není jednoduché. Ovšem auto je opravdu skvělé a ovládá se intuitivně. Jezdci dává zpětnou vazbu, takže se na něj dá rychle zvyknout. Je to nejlepší auto v kategorii, je české. Jsem rád a myslím si, že stejně to vnímají čeští fanoušci. Škodovka je tady nejoblíbenější. Všichni mohou být spokojení,“ popisuje Cais své zkušenosti.

Z 57 přihlášených posádek je ve startovní listině uvedena také dvojice Filip Kohn a Tomáš Střeska, kteří pojedou s vozem Ford Fiesta Rally3 v kategorii WRC3. Debut ve světovém šampionátu si odbyli v únoru ve Švédsku, kde sice udělali první den ve sněhu soutěže s vozem kotrmelec, ale s penalizací nakonec soutěž dokončili. Nyní pojedou na povrchu, který je jejich naturelu určitě mnohem bližší.

Program Chorvatské rallye

Pátek 21. 4. – 8.03 RZ1 (19,20 km), 8.56 RZ2 (25,67 km), 9.59 RZ3 (11,11 km), 11.12 RZ4 (9,11 km), 14.45 RZ5 (19,20 km), 15.38 (25,67 km), 16.41 RZ7 (11,11 km), 17.54 RZ8 (9,11 km).

Sobota 22. 4. – 7.54 RZ9 (23,76 km), 9.05 RZ10 (8,78 km), 10.23 RZ11 (10,13 km), 11.26 RZ12 (15,63 km), 15.54 RZ13 (23,76 km), 17.05 RZ14 (8,78 km), 18.23 RZ15 (10,13 km), 19.26 RZ16 (15,63 km).

Neděle 23. 4. – 7.08 RZ17 (13,15 km), 8.38 RZ18 (14,09 km), 10.26 RZ19 (13,15 km), 13.18 RZ20 (14,09 m).

Průběžné pořadí (po 3 ze 13 rallye)

1. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 56 bodů; 2. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally Hybrid) 53; 3. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 52; 4. Tänak (Est./Ford Puma Rally1) 47; 5. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 44; 6. Breen (Irl./Hyundai I20 N Rally1) 19; 7. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally1) 17; 8. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 15; 9. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 8; 10. Katsuta (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) 8; 11. Loubet (Fr., Bel./Ford Puma Rally1) 8; 12. Solberg (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 8; 13. Lindholm (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) 6; 14. Rossel (Fr./Citroën Rally2) 2; 15. Veiby (Nor./Volkswagen Polo GTI R5) 2; 16. Kajetanovicz (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 1; 17. Grjazin (Škoda Fabia RS Rally2) 1; 18. Pajari (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 1.

Značky: 1. Toyota 127 bodů; 2. Hyundai 100; 3. Ford 73.

Vyhrané RZ: Ogier 14; Neuville 13; Rovanperä 12; Lappi 7, Tänak 5; Breen 4, Evans 2, Katsuta 1, Sordó 1.

Vedení v soutěži: Ogier 30, Tänak 10, Breen 9, Lappi 8, Rovanperä 1.

WRC2: 1. Solberg (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 43 bodů; 2. Rossel (Fr./Citroën Rally2) 28; 3. Lindholm (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) 28; 4. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 26; 5. Grjazin (Škoda Fabia RS Rally2) 20; 6. Veiby, Eriksen (Nor./Volkswagen Polo GTI R5) 19; … 11. Cais (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 12; 14. Prokop (ČR/Ford Fiesta Rally3) 10.