Zahajovací páteční sekce se odehrála na západ od města. Všechny čtyři rychlostní zkoušky se po poledním servisu opakovaly, což představovalo nejdelší den rallye z hlediska soutěžní vzdálenosti - 130,18 kilometrů. Součástí pátečního programu se stala nejdelší erzeta Stojdraga – Hartje, která byla prodloužena na 25,67 kilometrů. Tato zkouška je mimo jiné označována jako zkouška tisíce zatáček.

Češi začali nešťastně

Soutěž začala nešťastně pro obě české posádky, pro které skončila šance na dobré umístění již na úvodní rychlostní zkoušce soutěže. Ve stoupání při nájezdu do pravého vracáku se dostal Erik Cais (Škoda Fabia RS Rally2) na špinavém okraji silnice příliš vlevo a jeho vůz sklouzl pod hranu vozovky. „Bohužel jsme nemohli vyjet, takže jsme čekali na odtahovku a už nešlo stihnout start další rychlostní zkoušky. V sobotu nastoupíme do dalších rychlostních zkoušek. Hlavní ale je, že se posádce nic nestalo a auto má také jenom kosmetické poškození,“ uvedl šéf týmu Orsák Rallysport Jaroslav Orsák.

Video se připravuje ...

Ve třídě WRC3 startující dvojice Filip Kohn a Tomáš Střeska (Ford Fiesta Rally3) rovněž nedokončila první měřený úsek, protože urazila na svém voze levé zadní kolo o obrubník v místě, kde bylo hodně vytahané šotoliny. Do soutěže by se však Češi mohli vrátit také v sobotu.

Pneumatiky poslaly toyoty ze hry

Nejrychleji začal chorvatský podnik Francouz Sébastien Ogier, který vede světový šampionát. Na RZ2, která je s 25,67 kilometry nejdelší erzetou soutěže, však měl defekt a po výměně kola na trati ztratil 1:32,6 minuty. „Dával jsem si pozor na okraje silnice, kde můžete k defektu snadno přijít. Nakonec se to stalo na jedné větší kompresi, která byla tvrdá a ve vysoké rychlosti,“ líčil situaci Ogier a dodal: „V seznamovacích jízdách to těžko vidíte, protože jedete kolem 60 km/h a teď jedete 160 až 170 km/h. Snaha o bezpečnost nás ve skutečnosti přivádí do problémů.“

Tovární tým Toyota dostal vzápětí další ránu, když mezi a druhým a třetím mezičasem (z celkových pěti) musel měnit kolo také Kalle Rovanperä, který ztratil 2:17,4 minuty. Jelikož jde o oba jezdce, kteří mohou bodovat do hodnocení značek, byla to pro Toyotu bolestivá rána. Japonský tovární tým se sídlem ve Finsku totiž zredukoval počet svých bodujících jezdců na dva, aby se srovnal s týmem Hyundai. Ten totiž tragicky přišel o Craiga Breena, který minulý týden zahynul při testování.

Video se připravuje ...

U Tänaka měnili řízení

Již na úvodní zkoušce měl potíže Tänak, který hlásil problém s řízením s tím, že se rozbilo, když byl na úseku silnice směřujícím k úvodnímu testu. Nezdálo se, že by ho to stálo velké množství času, ale později oznámil, že problém byl nekonzistentní a on nedokázal přesně zjistit, co problém způsobuje. „Úvodní dvě erzety byly nejvíce rozbité, takže to byla trochu drsná práce, ale poslední dvě byly vlastně docela hladké. Tam jsme to zvládli dobře. Neztráceli jsme žádné tekutiny z auto, které bylo dost nekonzistentní, takže bylo těžké určit příčinu problémů,“ vysvětloval jezdec.

Vedení týmu Ford M-Sport se rozhodlo v servisní zóně po čtvrté erzetě nejít do zbytečného rizika. Zvláště když byl Estonec na třetím místě průběžného pořadí, a tak bylo rozhodnuto vyměnit celý systém řízení. „Je tam hřeben řízení, čerpadlo, potrubí, které přivádí olej do systému a další věci. Takže byste mohli změnit jeho prvky, ale raději změníme celý systém,“ vysvětlil šéf týmu M-Sport Richard Millener.

Déšť pořadím nemíchal

Ještě než se posádky vydaly na odpolední porci měřených kilometrů, musely řešit problém s volbou pneumatik. Na šesté zkoušce pršelo a déšť hrozil i na dalších erzetách. Posádky většinou volili kombinaci měkkých a tvrdých pneu. Situace na RZ6 se neukázala jako příliš dramatická a k zásadním změnám v průběhu pořadí nedošlo. S náskokem 5,7 šel spát na prvním místě figurující Neuville, který si dopoledne stěžoval na ovládání svého vozu na druhé rychlostce dokonce trefil balík slámy.

„Bylo to nečekané, okamžitě jsem zpomalil. Celé dopoledne jsme zkoušeli různá nastavení, ale já prostě nechápu to správné. Asi bych mohl jet rychleji, ale auto mi to prostě nedovoluje,“ říkal belgický soutěžák po dopolední sekci čtyř zkoušek. Odpoledne už byl zjevně spokojenější. „Ve voze jsem se cítil o něco lépe. Vzadu však máme dva softwary a autem to dost hýbalo. Povedla se nám volba pneumatiky a ke konci dne už jsem měl plnou důvěru v řízení. Stačilo pár kliků tlumiče a hned se to zlepšilo. Odvedli jsme slušnou práci, ale nebylo to vůbec jednoduché. Elfyn na nás pořád dost tlačí, takže nás v sobotu čeká opravdu velký den,“ shrnul své dojmy Neuville.

Druhý je Velšan Elfyn Evans, který si zažil ve čtvrtek příjemné chvilky, protože zlobilo turbodmychadlo jeho yarisu. Během pátečních zkoušek byl třikrát druhý a třikrát třetí nejrychlejší. Na třetí zkoušce ztratil na Neuvilla šestnáct sekund vinou pomalého defektu. „Naštěstí to bylo až ke konci erzety, takže tak ztráta nebyla tak výrazná,“ komentoval situaci Evans. Odpoledne vyhrál závěrečný test dne a následně uvedl: „Bylo to velmi špinavé, ale to se dalo očekávat. Na šesté erzetě sice nepršelo. Ovšem než trať úplně vyschla, nadělalo bahno dost nepříjemností. Není to snadná rallye a je před námi dlouhá cesta. Bude to zajímavý boj.“

Třetí místo zatím hájí Tänak, jenž byl odpoledne jednou nejrychlejší, stejně jako jeho pronásledovatel Fin Esapekka Lappi (Hyundai i20 N Rally1), které mu schází na soupeře před sebou 3,4 sekundy. „Odpoledne nám vyšla nejdelší zkouška. Nenechali jsme se zmást volnou soupeřů a vsadili na radu týmu,“ vysvětloval Lappi. Smolaři z druhé erzety si v dalším průběhu pátečního dne polepšili. Ogier, který propadl až na osmé místo, si polepšil na pátou příčku také zásluhou čtyř nejrychlejších časů v erzetách. Ovšem na RZ8 měl znovu defekt a ztratil 9,3 sekundy. Úřadující mistr světa Rovanperä se posunul z patnácté na aktuálně osmou pozici.

Průběžné pořadí (po 8 z 20 RZ)

1. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally Hybrid) 1:16:02,4; 2. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +5,7; 3. Tänak, Järveoja (Est./Ford Puma Rally1) +30,0; 4. Lappi, Fern (Fin./Hyundai i20 N Rally1) +33,4; 5. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +1:23,7; 6. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +1:52,1; 7. Loubet, Gilsoul (Fr., Bel./Ford Puma Rally1) +1:52,9; 8. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +2:40,3; 9. Rossel, Dunand (Fr./Citroën Rally2) +3:20,0; 10. Grjazin, Aleksandrov (Škoda Fabia RS Rally2) +3:49,9; 11. Ciamin, Roche (Fr./Volkswagen Polo GTI R5) +3:57,6; 12. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) +4:04,4; 13. Cachón, López (Šp./Citroën C3 Rally2) +4:31,0; 14. Pajari, Mälkönen (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +4:46,4; 15. Lindholm, Hämäläinenová (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +4:47,2; 16. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Fiesta Rally2) +5:39,7; 17. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +6:25,6; 18. Kremer. Kremerová (Něm./Škoda Fsabia RS Rally2) +7:33,1; 19. Creighton, Regan (Irl./Ford Fiesta Rally3) +8:03,3; 20. Pellier, Pelamourgues (Fr./Ford Fiesta Rally3) +8:12,3.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Chorvatské rallye

Sobota 22. 4. – 7.54 RZ9 (23,76 km), 9.05 RZ10 (8,78 km), 10.23 RZ11 (10,13 km), 11.26 RZ12 (15,63 km), 15.54 RZ13 (23,76 km), 17.05 RZ14 (8,78 km), 18.23 RZ15 (10,13 km), 19.26 RZ16 (15,63 km).

Neděle 23. 4. – 7.08 RZ17 (13,15 km), 8.38 RZ18 (14,09 km), 10.26 RZ19 (13,15 km), 13.18 RZ20 (14,09 m).

Foto: Jan Froněk a Redbullcontentpool.com