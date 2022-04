Chorvatská rallye po 2. etapě: Rovanperä ztratil po defektu, ale vede

Finský pilot Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1) vede po druhém dnu Chorvatskou rallye, který je třetím podnikem mistrovství světa v automobilových soutěžích. Jedenadvacetiletý jezdec ztratil v jedné sobotní erzetě vinou defektu výraznou část svého náskoku, ale do nedělního finiše jde s náskokem dvaceti sekund.

Velká část sobotní etapy se odehrála na podobném území jako v pátek na jihozápadě od Záhřebu. Účastníky soutěže čekala ovšem delší cesta k pobřeží Jaderského moře u Rijeky na novou rychlostní zkoušku Platak. Stejně jako v pátek byly všechny čtyři zkoušky naplánovány po poledním servisu. Na programu bylo 116,98 km rychlostních zkoušek, odjelo se však o 39,81 kilometrů méně, protože dvě erzety musely být zrušeny.

Neuvillovy tresty za rychlost

Ještě než se začalo v sobotu závodit, došlo k penalizaci, která proměnila pořadí na předních místech. Thierry Neuville (Hyundai N i20 Rally2) překročil v běžném provozu rychlost a jel 156 km/h tam, kde bylo dovoleno osmdesát. Nejprve dostal pokutu v přepočtu 50 000 korun, ale ještě v pátek večer si jeho, spolujezdce Martijna Wydaegheho a manažera týmu Pablo Marcose předvolali sportovní komisaři. Za stejný přestupek dostal minutovou penalizaci, a tak se Belgičan propadl z druhého na čtvrté místo.

Pořadí na prvních šesti místech bylo před první sobotní rychlostní zkouškou následující: 1. Rovanperä, Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) 1:15:35,5; 2. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +1:23,3; 3. Breen, Nagle (Brit./Ford Puma Rally1) +1:35,2; 4. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +2:04,0; 5. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Hyundai i20 N Rally1) +2:38,5; 6. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +2:49,1.

Solbergovi hořel zadek

Hned v úvodní sobotní erzetě však došlo k dramatu. Oliver Solberg (Hyundai i20 N Rally1) jezdící se švédskou licencí dostal smyk a bokem vletěl do lesa. Vůz začal v zadní části hořet, posádka se dostala rychle ven a zkouška byla zrušena. Zástupce šéfa týmu Hyundai Julien Moncet potvrdil, že požár neměl co do činění s hybridním systémem.

„Ještě nemáme všechny informace, ale podle toho, co víme, se Oliver otočil, poškodil zadní část auta a něco začalo hořet kolem výfuku. Vím, že to nesouvisí s elektronikou, nic s hybridem,“ řekl Moncet. Podle jeho slov požár způsobil, že hybridní systém spustil červené světlo, a dokud se vůz nevrátí do provozu, není si jistý, zda se Solberg v neděli znovu objeví na trati soutěže.

Defekt zdramatizoval situaci

Stejně jako v pátek, provázelo i další průběh Chorvatské rallye nepříznivé počasí. Pro kompletní mokré obutí se rozhodli dopoledne pouze první dva jezdci Rovanperä a Tänak. Druhý jmenovaný získal v RZ10 na svého soupeře 10,6 sekundy. „Kvůli mlze bylo vidět jen na kapotu auta, ale na dosažený čas jsem nemyslel. V takových podmínkách, jaké byly na trati, chcete jen projet a o stopky se nestaráte. Mám velké štěstí, že jsem měl v dosavadním průběhu soutěže pouze jeden defekt,“ říkal Estonec po erzetě.

Po včerejší etapě jsme psali, že Rovanperä má takový náskok, aby nemusel příliš riskovat. Jak je všechno ošidné, se ukázalo v jedenácté zkoušce, kde měl finský pilot defekt levé přední pneumatiky a ztratil 54,2 sekundy. Jeho náskok na prvním místě se ztenčil na 16,8 sekundy před Tänakem. „Nevím, kde jsem k defektu na trati přišel, bylo to na začátku na úzkém místě, nic jsem necítil. Ott je dnes hodně rychlý. Čeká nás hodně náročné odpoledne, ale my musíme jet hlavou,“ prohlásil v sobotu před polednem Rovanperä.

Jeho pronásledovatel byl naopak v dobrém rozpoložení. „Nakonec to byla od nás šťastná volba pneumatik. Neměli jsme přesné informace, kolik bude na této zkoušce vody. Nakonec to však hrálo v náš prospěch, takže to bylo dobré. Určitě jsme byli také docela dobří bez nějakých větších problémů, auto jede hladce a to určitě také pomáhá,“ prohlásil Tänak.

Do hry vstoupila mlha

Odpoledne začal lépe Tänak, který ze svého manka 16,8 sekundy ukrojil 3,8 sekundy, v dalším měřeném úseku si vzal Rovanperä 1,8 zpět. Patnáctá erzeta, která byla nová v programu a měřila 15,85 kilometru, se nakonec nejela.

„Organizátoři zrušili RZ15, Platak 2, z bezpečnostních důvodů. Kvůli mlze byla omezená viditelnost kvůli mlze,“ bylo uvedeno v oficiálním prohlášení. Při dopoledním průjezdu na trati hustě pršelo a několik zkušených jezdců prohlásilo, že podmínky byly jedny z nejtěžších v jejich kariéře ve WRC.

Závěrečný měřený test, který byl s 8,78 kilometry nejkratším v sobotním programu, se stal kořistí lídra průběžného pořadí Rovanpery. „Tohle je moje odpověď. Nejel jsem na sto procent, ale blízko k tomu ano. Objevily se nějaké vibrace, musíme se na to podívat večer v servisu,“ prohlásil Rovanperä. Jeho největší pronásledovatel Tänak ztrácí před závěrečným dnem 19,9 sekundy. „Dopoledne to bylo lepšáí, odpoledne jsem se na útok příliš necítil Objevily se nějaké problémy s řazením, teď už to ale funguje,“ komentoval situaci estonský pilot.

Problémů Neuvilla, který si penalizacemi zadělal na problémy, využil nejrychlejší jezdec továrního týmu Ford Craig Breen (Ford Puma Rally1) a je zatím třetí, ovšem s náskokem pouhých 4,9 sekundy na čtvrtého Neuvilla. „Dopoledne jsem chtěl být odvážný, ale dopolední průjezd erzetou Platak, která byla odpoledne zrušena, byl nejhorší, jaký jsem kdy v kariéře zažil. K tomu se přidalo jedno tvrdé přistání ke koni čtrnácté zkoušky. Musím se znovu nastartovat, abych byl v neděli schopen zabojovat o třetí místo,“ uvedl irský pilot. Jeho týmový kolega Brit Gus Greensmith měl v pátek problémy s defekty. Dvakrát ho potkal dvojitý defekt. Když se to přihodilo na poslední erzetě prvního dne, do servisu nakonec nedojel. Musel odstoupit a dostal penalizaci. V soutěži sice pokračoval, ale propadl se z osmého místa do poloviny druhé desítky průběžného pořadí.

Cais vyhrál a polepšil si

Česká posádka Erik Cais a Petr Těšínský měla v pátek problémy, které ovlivnily žaludeční problémy navigátora. V sobotu dali oba na předchozí trable zapomenout. V průběžném pořadí si polepšili z šestnáctého na čtrnácté místo. V průběžné klasifikaci kategorii WRC2 Junior vyhráli Češi s náskokem 0,1 sekundy jednu z rychlostních zkoušek a v této klasifikaci si polepšili na třetí příčku.

Finálový den se odehraje na sever od hlavního města a zahrnuje další novou erzetu Trakošćan – Vrbno, která se jede dvakrát společně se závěrečnou Zagorskou Selou – Kumrovcem. Poslední zkouška je samozřejmě znovu označena jako Power Stage a pět nejrychlejších na tomto měřeném úseku získává od pěti do jednoho bonusového bodu.

Pořadí Chorvatské rallye (po 16 z 20 RZ)

1. Rovanperä, Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) 2:14:54,5; 2. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +19,9; 3. Breen, Nagle (Brit./Ford Puma Rally1) +1:13,4; 4. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +1:18,3; 5. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +2:08,2; 6. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +5:47,7; 7. Rossel, Sarreaud (Fr./Citroën C3 Rally2) +8:24,6; 8. Grjazin, Aleksandrov (Rus./Škoda Fabia Rally2 evo) +8:59,7; 9. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +9:15,5; 10. Lindholm, Hämäläinen (Fin./Škoda Fabia Rally2) +9:49,3; 11. Ingram, Drew (Brit./Škoda Fabia Rally2 evo) +10:36,2; 12. Camilli, De la Haye (Fr./Citroën C3 Rally2) +10:50,3; 13. Lefebvre, Malfoy (Fr./Citroën C3 Rally2) +11:09,9; 14. Cais, Těšínský (ČR/Ford Fiesta Rally2) +13:09,2; 15. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Ford Puma Rally1) +13:59,6; 16. Heikkilä, Vaaleri (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +15:45,0; 17. Marczyk, Gospodarczyk (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +15:59,4; 18. Johnston, Kihurani (USA/Citroën C3 Rally2) +16:18,4; 19. Kremer, Gottschalk (Něm./Škoda Fabia Rally2 evo) +16:22,5; 20. Keferböck, Minorová (Rak./Škoda Fabia Rally2 evo) +18:39,8.

Výsledky jsou neoficiální

Zbývající program Chorvatské rallye

Neděle (24. 4.) – 7.08 RZ17 (13,15 km), 8.38 RZ18 (14,09 km), 10.26 RZ19 (13,15 km), 13.18 RZ20 (14,09 km).

Foto: Redbullcontentpool.com, Facebook Kalle Rovanperä, Elfyn Evans, Ott Tänak, Thierry Neuville, Erik Cais, Gus Greensmith, Oliver Solberg