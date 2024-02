Chorvatské město staví pomník těm, co emigrovali. Má podobu starého mercedesu

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Kamenný Mercedes-Benz W115, který bude stát v jihochorvatském městečku Imotski nedaleko hranic s Bosnou a Hercegovinou, nebude upomínkou na skálopevnou spolehlivost starších vozů této značky. Připomene strasti otců, manželů a synů, kteří z někdejší Jugoslávie a dnešního Chorvatska emigrovali za prací.

Do výroby se pustil sochař Roko Držislav Rebić a mercedes, přezdívaný „Strichachter“ nebo také „Minika“, si vybral proto, že tito ekonomičtí migranti domů jezdili mercedesy.

„Naši otci a dědové se odstěhovali, kdysi zejména do západního Německa, aby tam něco vydělali. Aby ukázali, že nějaké peníze vydělali, přijížděli domů v mercedesech,“ cituje agentura Reuters Ivana Topiće, který vede místní klub majitelů historických mercedesů.

„Z vděčnosti jim stavíme tento pomník,“ dodává Topić, který sám vlastní osm mercedesů. Podle sochaře Rebiće pochází kámen z místních lomů a hotový pomník bude vážit 50 tun.

Jedna z největších migračních vln za prací začala v roce 1971. V tom roce vrcholilo tzv. Chorvatské jaro, liberalizační proces na přelomu 60. a 70. let 20. století. Název pramení z toho, že šlo o protest proti stávajícím poměrům v komunistické zemi, na přelomu let 1971 a 1972 tvrdě potlačený, podobně jako v roce 1968 Pražské jaro. Další velké množství lidí zemi opustilo v roce 2018 poté, co Chorvatsko vstoupilo do EU.