Chris Harris si bude kupovat nové auto. Volba vás možná překvapí, sáhne po Tesle

Jenže Harris docela překvapil. Na Twitteru totiž oznámil, že si zřejmě brzy koupí Teslu Model 3. Tedy elektromobil.

Moderátora možná přesvědčila nedávná zkušenost s nejdostupnější Teslou, kterou pro Top Gear otestoval ve verzi Performance. A postavili ji také na start závodu na půl míle, tedy zhruba 804 metrů.

Model 3 si v něm vedl dobře, překonal ho jen Mercedes-AMG C63.

"Tesla není tak zábavná jako M3, ale jako první ponoření do elektrického světa by mohla fungovat. Do doby, než přijdou na to, jak udělat elektromobily zábavnější a přitažlivější," napsal Harris.

Ten tak půjde trochu ve stopách jiného známého britského motoristického novináře. Elektrické auto vlastní už několik let i James May, Harrisův předchůdce v Top Gearu, který jezdí v BMW i3.