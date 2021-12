Chtěli byste Caterham Seven, ale rádi byste stylovější vzhled? Italové nabízejí řešení

Dnešní automobilová doba možná nepřeje velkoobjemovým motorům, jejichž nabídka se povážlivě omezuje ve prospěch různých elektromobilů nebo plug-in hybridů, pravdou ale je, že pokud máte dostatečný finanční obnos, můžete si nechat postavit prakticky cokoliv. Dokazuje to i nejnovější dílo italského Camal Studio, které stojí třeba za opulentní limuzínou Aznom Palladium.

To se totiž rozhodlo odpovědět na otázku, jak by mohl vypadat Caterham Seven, pokud byste sice chtěli tento lehkonohý sporťák, ale nevyhovuje vám jeho obstarožní vzhled, léta dokazující, že jeho základem je Lotus Seven datovaný do roku 1957.

Zveřejněné dílo nazvané Super**GA totiž není nic jiného než Caterham Seven přestavěný do mnohem stylovější podoby. Camal Studio vsadilo na futuristickou vizáž, které však nechybí mnohé retro prvky, jako jsou třeba zakrytá zadní kola nebo řešení předních partií.

Výrazně se přitom změnil také interiér. I ten se vzdal historického ztvárnění a místo něj jsou tu ty nejmodernější prvky, třeba digitální obrazovka před spolujezdcem nebo digitální budíky. Opravdovou lahůdkou je pak částečně průhledný tunel převodovky.

Základem je navíc šasi Caterhamu 485, což znamená, že v útrobách pracuje spalovací motor a nikoliv elektromotor, jak by se možná vzhledem k futuristickému designu a dnešním trendům nabízelo. Konkrétně se o pohon stará atmosférický dvoulitr Ford Duratec naladěný na 179 kW (240 k).

Tou nejzajímavější zprávou je pak ta, že Super**GA sice v tuto chvíli je sice jen digitálním návrhem, autoři z Camal Studio ale tvrdí, že byl koncipován s myšlenkou malosériové výroby. V takovém případě stylistické centrum odhaduje, že by vůz vyšel na 300.000 eur bez daně (cca 7,6 milionu Kč). To sice není málo, dnešní doba ale fandí takovým šíleným kreacím - bohatých milovníků aut je dost, je jen třeba najít to správného blázna. Ostatně když nedávno vznikl Fiat Panda s technikou rallyeového Fordu Fiesta R5 od M-Sport, proč by se nemohl najít movitý zájem o skvěle vyhlížející speedster s technikou Caterhamu...