Chystá se nové nejrychlejší auto světa. Pohánět ho bude motor z vysavače
Elektromobily dnes mnoho lidí nazývá posměšně vysavače. Není divu, že se někteří výrobci domácích zařízení opravdu chtějí do výroby elektromobilů pustit, a poslední takový má opravdu odvážné plány.
Před pár lety se známý britský výrobce vysavačů a další domácí elektroniky Dyson rozhodl pustit do vývoje elektromobilů. Vytvořil proto vývojářský tým, opravdu jeden model vytvořil ve formě prototypů a začal chystat továrnu. Po investici několika stovek milionů ale v Dysonu přišli na to, že se jim změna zaměření nevyplatí, a projekt opustili.
Teď to ale vypadá, že auto s logem vysavače vznikne. Jen to nebude Dyson, ale o něco méně známý Dreame. Ten vyrábí zejména robotické a tyčové vysavače, ale také robotické sekačky, čističe, fény atd. Oficiální zastoupení má i v Česku.
Nově firma oznámila, že zahájila projekt vývoje supersportovního elektromobilu, kterým chce konkurovat Bugatti. V prodeji má být už v roce 2027 a pohánět jej budou elektromotory vyvinuté přímo u Dreame. Firma mimochodem o vstupu do automobilového světa mluvila už od roku 2013 a na projektu zatím pracuje asi tisícičlenný tým.
Dříve se mluvilo o tom, že vůz bude sériový hybrid, a počítalo se i se vstupem na evropský trh. Součástí vozu má být celý „inteligentní ekosystém“, což znamená integraci s chytrou domácností a mobilními zařízeními. Něco podobného ostatně slibuje i Xiaomi, jehož logo také najdeme na autech, vysavačích a spoustě další elektroniky. Dreame mimochodem původně vyrábělo své produkty jako součást ekosystému Xiaomi, které do firmy po vzniku také investovalo.
Dreame je známo také díky technologii vysokorychlostních elektromotorů a letos získalo jako první na světě certifikaci na svůj „digitální motor“ s 200.000 ot./min. Ten je použitý ve vlajkovém vysavači značky Z50 Station. V budoucnu by podobný motor měl pohánět i auto, které má podle firmy být „tím nejrychlejším na světě“. Obrázky ani technické údaje zatím každopádně neznáme, firma zatím vypustila jen velmi rozmazanou upoutávku.
„V segmentu luxusních automobilů dosud chyběla skutečně inteligentní značka elektrických hypersportů,“ uvádí se v docela generické tiskové zprávě Dreame. „Zatímco tradiční ultraluxusní značky jako Bugatti a Bentley přijímají elektrifikaci a inteligentní technologie jen pomalu, Dreame předefinuje, co bude v příští éře automobilového průmyslu znamenat pojem ultraluxus.“
Nejde o jedinou netradiční čínskou firmu, která se pustila do výroby aut. Krom Xiaomi má dnes modelovou řadu také výrobce elektroniky Skyworth. Rox Motor založil majitel jiného výrobce vysavačů, Roborock, který měl také spolupráci se Xiaomi. Dříve se objevily také prototypy elektromobilu od čínského výrobce vlaků CRRC, z tohoto projektu však nakonec sešlo.
Zdroj: Cnevpost, zdroj foto: Dreame, zdroj videa: Xiaomi