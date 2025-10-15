Jak dlouho se teď čeká na novou škodovku? Ptali jsme se přímo u zdroje
Zájem o nové škodovky je letos tak velký, že automobilka jede na hraně svých kapacit. Závody v Mladé Boleslavi a Kvasinách běží na tři směny a přesto si zákazníci musejí na svůj vůz počkat i půl roku. Nejrychleji se k autu dostanou ti, kteří sáhnou po superbu, zatímco čekání na SUV se může protáhnout.
Poptávka vysoká, výroba jede naplno
I my jsme se ve svém okolí setkali s odloženými termíny dodávek elroqu či octavie, proto jsme se zeptali přímo u zdroje. A podle oficiální odpovědi Škody Auto je zájem o nové vozy značky dlouhodobě nadprůměrný – nejen doma, ale i na hlavních exportních trzích.
„Výrobní závody v Mladé Boleslavi i v Kvasinách jsou plně vytíženy a pracují na tři směny, aby poptávku vykryly v přiměřených lhůtách. Dodací lhůty se momentálně pohybují na českém trhu od tří do šesti měsíců. Nejkratší jsou u modelu Superb, nejdelší u modelů kategorie SUV,“ uvedla pro auto.cz Michaela Sklenářová.
Rozdíly v termínech ale nejsou jen o modelu. Klíčovým faktorem je výbava – čeští zákazníci si často objednávají to nejlepší, co konfigurátor nabízí.
Téměř žádná holátka
„Dlouhodobým trendem je, že zákazníci volí ty nejvybavenější vozy. V závislosti na zvolené výbavě se proto dodací doby mohou lišit,“ doplňuje mluvčí automobilky.
Podle dat Svazu dovozců automobilů (SDA) bylo od ledna do září 2025 v Česku registrováno 182.437 nových osobních aut, což je meziročně o více než šest procent víc. Škoda si z toho ukrojila přes 62 tisíc registrací – tedy více než třetinu celého trhu (34,1 %).
Nejprodávanějším vozem zůstává Škoda Octavia (13 912 kusů), následují modely Kamiq, Karoq, Kodiaq, Fabia a Scala. Zájem o SUV přitom dál roste: více než polovina nových registrací (51,2 %) v Česku letos patří právě této kategorii. A právě to je zřejmě jeden z důvodů, proč se na SUV z výroby čeká déle – poptávka jednoduše převyšuje výrobní kapacitu.
Září 2025 bylo pro Škodu rekordní – registrace nových aut meziročně vzrostly o 17 %, což potvrzuje, že trh se po krizových letech opět nadechl. Znamená to však také prodloužení dodacích lhůt.
Nejrychleji dostanete Škodu Superb
Na novou Škodu Superb se momentálně čeká nejkratší dobu ze všech modelů značky. Podle informací z trhu se běžné dodání pohybuje okolo tří až čtyř měsíců, což odpovídá i vyjádření automobilky.
Naopak u SUV modelů se čekací lhůty mohou protáhnout až na půl roku. Rozdíl dělají i motorizace – plug-in hybridy a elektromobily mají složitější výrobní logistiku kvůli bateriím a dodavatelským řetězcům.
Škoda Auto letos patří mezi tahouny koncernu Volkswagen. Za první pololetí 2025 vykázala tržby 15,1 miliardy eur (+10,4 % meziročně) a provozní zisk 1,28 miliardy eur. Z hlediska objemu prodejů patří mezi tři nejprodávanější značky v Evropě.
Vysoké globální objednávky ale znamenají, že výrobní kapacita je neustále pod tlakem – a i když se výroba rozšířila o novou linku pro Škodu Elroq, přetlak poptávky zatím přetrvává.
Kdo nechce čekat půl roku, má několik možností:
- Hledat skladové nebo rozpracované vozy – dealeři často disponují auty v systému, která už jsou ve výrobě nebo na cestě
- Volit levnější konfigurace – méně doplňků a standardní motorizace znamenají větší šanci na rychlejší termín
- Vyhnout se SUV – na ty se obecně čeká déle
Autorský text, Foto: Škoda Auto a archiv