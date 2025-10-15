Pro mokré léto: Otestovali jsme Nokian Powerproof 2, novinku pro výkonná auta
Značka známá zimním obutím se pustila do letní pneumatiky pro silná auta. Jak to může dopadnout? To jsme se vydali zjišťovat na vývojový a testovací polygon Hakka Ring nedaleko Madridu.
Pro někoho to je jen něco černého, co musí sem tam zkontrolovat, a když to jednou za čas kupuje, hledá hlavně nízkou cenu. Pro jiného to je úchvatná alchymie a když je čas nákupu, zkoumá do detailu, jak nejlépe vybrat. Řeč je samozřejmě o pneumatikách a právě nyní je čas na ně myslet – blíží se zima. A tak se hodí, že Nokian čerstvě představil a spustil výrobu nové letní pneumatiky Powerproof 2.
Moment – letní? Vždyť začíná zima, tak proč testujete letní pneumatiky?! Odpověď však leží v prvním odstavci – letní pneumatiky se představují a jejich výroba se zahajuje o půl roku předem, tedy na podzim, aby jich byly dostatečné skladové zásoby v co nejvíce rozměrech připravené k prodeji zjara příštího roku.
Takže zpátky k letní pneumatice pro výkonná auta od značky, která pochází z Finska a je známá hlavně svou širokou nabídkou zimního obutí. Zní to zvláštně, ale zamyslete se nad tím – v zimě je nutné, především v našich klimatických podmínkách, zpod pneumatiky co nejlépe odvádět hlavně vodu.
Také, segment letních pneumatik je hodně důležitý – patří do něj téměř 39 % prodaných gum na trzích, kde Nokian působí. „Obzvláště silně pozorujeme růst u větších velikostí ráfků, který je vyvolán zvyšující se poptávkou po prémiových a vysoce výkonných vozidlech,“ říká Tommi Alhola, senior viceprezident Nokianu pro pneumatiky osobních vozů ve střední Evropě.
Právě zkušenosti s prací s vodou, resp. odolností aquaplaningu, Nokian patrně při vývoji nových gum využil. „Patrně“ proto, že to nikde oficiálně nezaznělo, ale… nepředbíhejme.
Powerproof 2 je nástupcem již prodávané pneumatiky se stejným názvem, ale bez číslovky 2, pochopitelně. Cílem vývoje bylo zkombinovat co nejlepší přilnavost na suchu, co nejlepší vlastnosti na mokru a co nejlepší kilometrový výkon – a tyto vlastnosti jdou proti sobě. Na suchu potřebujete co největší jednolité bloky pro co největší kontaktní plochu s asfaltem. Na vodu zase potřebujete tuhle plochu zmenšit o ty správné drážky. A vysoký kilometrový výkon znamená často tvrdší směs, tedy horší přilnavost.
V případě novinky souvisí všechno se vším, ale odněkud začít je potřeba, takže se podívejme na sucho. O přilnavost na suchu v zatáčkách se starají hlavně tzv. ramena, tedy části běhounu u stran. Nokianu se však povedlo zajistit rozložení zatížení při příčném přetížení rovnoměrné na celý běhoun, a to tak, že bloky uprostřed pneumatiky nemají ostré hrany, nýbrž určité zakřivení, a také ty drobné vyříznuté „jehlany“ na hranách.
Právě seseknutím hran bloků nedochází ke kontaktu ostré hrany s asfaltem, což kromě zlepšení adheze také snižuje opotřebení pneumatiky. Nokian uvádí, že pro vývoj a testování novinky vzal čtyři nejlepší pneumatiky v nezávislých testech a dostal se na téměř tak dobrý výkon na suchu a mokru, jako je průměr těch nejlepších, ale s vyrovnanější charakteristikou a s výrazně nadprůměrným kilometrovým výkonem.
A ten výkon na mokru? Všimněte si čtyř velkých hlavních dezénových drážek. Jejich starostí je zejména vstřebávat vodu. Nikoliv však jako houba; podle Martina Dražíka, manažera produktu pro Evropu, má zbytek pneumatiky vést vodu právě do těchto drážek a v nich se voda může držet, resp. odvádět podélným směrem.
Mimochodem, Nokian Powerproof 2 je asymetrická pneumatika, ale nechybí jí šípovité drážky na vnitřní straně. Nebude existovat verze pro levou a pravou stranu auta, místo toho se stejný běhoun bude odvalovat na každé straně vozu jiným směrem. Jaký to má vliv na vlastnosti auta a jestli se tedy budou levá a pravá kola chovat jinak, jsem se chtěl zeptat už dlouho.
Podle Dražíka nikoliv. Význam šípovitých drážek konkrétně v tomto běhounu není odvádění vody pryč. Navíc, konkrétní několikacentimetrový úsek běhounu je při rychlosti jízdy 80 km/h v kontaktu s asfaltem pouhých 20 milisekund. Znatelný rozdíl mezi levou a pravou stranou auta u asymetrických pneumatik jednoduše není, přinejmenším co do odolnosti proti aquaplaningu.
Začínáme předokolkami
Testování začalo tratí na velmi těsné trati, vyskládané z kuželů na suché asfaltové ploše. Jezdili jsme novými Mini Coopery s paketem JCW a o tomto modelu víme, že dokáže mít velmi ostré řízení. Těsná trať ukázala příjemně rychlou reakci předních kol na volant, ale zároveň to, že je třeba pneumatiky trochu zahřát, než po nich budete chtít nějaké výkony.
Jeli jsme tu asi pětkrát a cesta z cíle zpátky na start vedla dlouhým obloukem. Ten kromě toho, že gumy trochu zahřál, pokud ho člověk místo 55 km/h projel osmdesátkou, také prozradil, že pneumatiky dávají hezky znát, že se blíží limitu přilnavosti.
K dalším disciplínám patřila jízda rychlostí 260–270 km/h v golfu GTI po klopené zatáčce, kde jsme bohužel nesměli řídit, ale to je celkem jedno – o vlastnostech pneumatiky jízda de facto rovně nic moc neřekne, tady hlavně stál za to ten pocit přetížení na klopené zatáčce. Do strany zas tak velká síla nepůsobí. Hlavně máte dojem, jako byste vážili třikrát víc než normálně.
Pokračování přišlo v podobě tratě určené k simulaci desítek tisíc kilometrů normální jízdou. Údajně, když tady jedete opravdu na krev a z auta ždímáte i tu poslední setinu sekundy času na kolo, pět kol na zdejším hrubém asfaltu odpovídá 50 tisícům kilometrů na normálních silnicích.
My jsme však tolik na krev nejeli. Naopak, cílem bylo zajet čas co nejblíž k 1 min 50 s. Do toho měl okruh dvě místa, kde bylo třeba zastavit, dále byly stanoveny různé rychlostní limity v různých úsecích trati – bylo to 100, resp. 80 a 50 km/h, což Audi S5 Avant dokáže hravě překonat –, nesměli jsme vyjet z trati ohraničené bílými čarami. Za „přestupek“ bylo 10 trestných sekund.
Největší problém však pramenil z toho, že jsme neznali ani trať, ani svůj aktuální čas. Bez tréninkového kola jsme měli rovnou dosáhnout správného času. Jediná nápomocná instrukce byla, že když pojedeme těsně pod rychlostními limity, do času se trefíme. Tak jsem se o to snažil – ale přesto jsem dojel o necelých osm sekund dřív, než jsem měl. Přemýšlel jsem, že bych vysomroval jednu penalizaci – přeci jen, stovku jsem v jednom místě přesáhl – což by mě dostalo blízko cílovému času, ale když jsem se dozvěděl, že polský kolega trať zvládl za 1:50,29, mých 1:52 a nějaké drobné by nemělo smysl.
Co nám to řeklo o kvalitách obutých nokianek? Upřímně – nic moc. Mnohem víc jsem se soustředil na správnou jízdu, než na to, co mi říkají pneumatiky. A až v cíli mi došlo, že jsem si mohl aspoň zapnout stopky na hodinkách…
Na mokru šokující. Pozitivně
Byla to voda, kde mě výkon novinky dostal nejvíc. Okruh pro testování trakce na mokru měl poměrně hladký, a tedy potenciálně kluzký asfalt, a samozřejmě ho trysky skrápěly rovnoměrnými zhruba třemi milimetry vody. Posadili mě za volant Mercedesu-AMG C 63 minulé generace a vypustili na trať s instruktorem, který říkal, jak rychle mám jet.
Přiznám se, na běžné silnici bych na takhle mokrém asfaltu – vodní hladina se leskla jako zrcadlo – ani náhodou nejel. Jistě, na běžné silnici je každou chvíli voda jinak hluboká, asfalt má nerovnosti, vyjeté koleje a všechno tohle. Tři milimetry vody jsou už ale docela dost.
Přesto byla rychlost, v jaké jsem ještě pořád cítil velkou míru jistoty, opravdu vysoká. Na rovinkách v pohodě přes 90 km/h a zatáčky, kterými bych jel běžně padesátkou na suchu, zvládaly pneumatiky v necelých 60 km/h na vodě a ještě jsem měl dojem, že bych mohl o kilometr či dva zrychlit.
Za zmínku stojí také vyztužení bočnice pneumatiky aramidovými vlákny, které zvyšují její odolnost proti prodření o kámen či obrubník. Také tu od profilového čísla 45 níže je gumová ochrana ráfku před odřením a patka, která dosedá na disk, je zesílená pro spolehlivější přilnutí při extrémním bočním zatížení. „Nově navržená konstrukce zlepšuje ovladatelnost v náročných podmínkách a zvyšuje přilnavost při náhlých změnách směru jízdy,“ nechal se slyšet vedoucí vývoje Samu Lepistö.
Nokian Powerproof 2 tedy možná nejsou na suchu tak přilnavé jako prémioví konkurenti od Continentalu či Michelinu, ale pokud by léto příštího roku mělo být tak deštivé, jako to letošní, budou, myslím, vážně dobrou volbou.
Powerproof 2 bude k mání v 76 rozměrech pro kola o průměru od 16 do 21 palců v rychlostních indexech V (240 km/h), W (270 km/h) a Y (300 km/h). Drtivá většina rozměrů bude mít zesílenou bočnici, a tedy označení XL. Počítá se s nasazením nejen na ostré hatchbacky či sporťáky, ale také na výkonná SUV typu Škody Kodiaq RS.
Autorský text | foto: Nokian | video: Auto.cz