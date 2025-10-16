Registrace elektromobilů v Česku v září 2025: Škoda suverénní, nahoru šplhá Toyota

Předplatné
I v září se nejúspěšnějšími elektromobily na českém trhu staly vozy Škoda. Nahoru se vedle tradičních hráčů dere i japonská Toyota, která za to vděčí SUV bZ4X.

Letos v září bylo na českém trhu zaregistrováno 1360 nových elektrických aut, které dosáhly tržního podílu 6,36 procent. Od začátku roku přitom bylo zapsáno již 10.180 vozů s lokálně bezemisním pohonem (tržní podíl 5,58 %), loňský celoroční rekord ve výši 10.933 elektromobilů proto bude bez problémů překonán již říjnu.

Ani v devátém měsíci roku 2025 na čelních příčkách neregistrujeme žádné změny. Domácí Škoda si díky 575 vozům zaručila suverénní vedení. Na druhé pozici se umístila Tesla, jejíž model Y jako poslední v září překonal hranici sta registrovaných kusů. Technicky spřízněnou Teslu 3 najdeme na čtvrtém místě.

Registrace elektromobilů na českém trhu v září 2025
PořadíModelPočet (ks)
1.Škoda Elroq317
2.Škoda Enyaq258
3.Tesla Model Y161
4.Tesla Model 364
5.Toyota bZ4X49
6.Mercedes-Benz CLA26
7.-8.Ford Capri24
7.-8.Hyundai Inster24
9.Ford Explorer23
10.Dacia Spring22
Zdroj: SDA 

Pátá pozice patří Toyotě bZ4X. Pro mnohé to může být překvapení. Japonská automobilka ani její SUV totiž nepatří k hlavním tahounům v oblasti bateriových elektroaut. Vysvětlení vysokých čísel je ovšem jednoduché. Toyota totiž koncem loňského roku vyhrála tendr na dodávku více než pěti stovek vozů bZ4X, které budou sloužit pro potřeby organizací a institucí spravovaných státem.

I proto se v dosavadním celkovém pořadí zmíněné japonské SUV dostalo na 5. příčku mezi všemi elektromobily, když přeskočilo i Volkswagen ID.7, kterému se i díky verzi kombi v Česku velmi daří.

Video placeholder
Tesla Model Y Juniper zpoza volantu • Zdroj: Marek Bednář/Auto.cz

Nový Mercedes-Benz CLA s 800voltovou dobíjecí architekturou zatím míří především k prodejcům jako předváděčka, přesto se německá novinka díky 26 vozům vyšvihla na šestou pozici. Špatně si nevede ani dvojka od Fordu. Modely Capri a Explorer na platformě MEB koncernu Volkswagen zaujmou designem a slušnou cenou.

Nejprodávanější elektromobily na českém trhu (1-9/2025)
PořadíModelPočet (ks)
1.Škoda Elroq2048
2.Škoda Enyaq1649
3.Tesla Model Y1105
4.Tesla Model 3436
5.Toyota bZ4X291
6.Kia EV3259
7.Volkswagen ID.7250
8.Hyundai Kona Electric222
9.Hyundai Inster180
10.Volkswagen ID. Buzz173
Zdroj: SDA 

Letos prozatím šesté Kie EV3 v září trochu došel dech. Ačkoliv má za celý rok 259 registrací, do první desítky se kvůli 17 exemplářům v devátém měsíci nedostala. Totožným počtem se může pochlubit také Hyundai Kona Electric, který pro evropské trhy vzniká v Nošovicích. Za celý dosavadní rok pak kona dosáhla na 222 zápisů, což ji řadí na osmé místo.

Zdroj: SDA a autorský článek, video a foto: auto.cz

