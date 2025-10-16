Registrace elektromobilů v Česku v září 2025: Škoda suverénní, nahoru šplhá Toyota
I v září se nejúspěšnějšími elektromobily na českém trhu staly vozy Škoda. Nahoru se vedle tradičních hráčů dere i japonská Toyota, která za to vděčí SUV bZ4X.
Letos v září bylo na českém trhu zaregistrováno 1360 nových elektrických aut, které dosáhly tržního podílu 6,36 procent. Od začátku roku přitom bylo zapsáno již 10.180 vozů s lokálně bezemisním pohonem (tržní podíl 5,58 %), loňský celoroční rekord ve výši 10.933 elektromobilů proto bude bez problémů překonán již říjnu.
Ani v devátém měsíci roku 2025 na čelních příčkách neregistrujeme žádné změny. Domácí Škoda si díky 575 vozům zaručila suverénní vedení. Na druhé pozici se umístila Tesla, jejíž model Y jako poslední v září překonal hranici sta registrovaných kusů. Technicky spřízněnou Teslu 3 najdeme na čtvrtém místě.
|Registrace elektromobilů na českém trhu v září 2025
|Pořadí
|Model
|Počet (ks)
|1.
|Škoda Elroq
|317
|2.
|Škoda Enyaq
|258
|3.
|Tesla Model Y
|161
|4.
|Tesla Model 3
|64
|5.
|Toyota bZ4X
|49
|6.
|Mercedes-Benz CLA
|26
|7.-8.
|Ford Capri
|24
|7.-8.
|Hyundai Inster
|24
|9.
|Ford Explorer
|23
|10.
|Dacia Spring
|22
|Zdroj: SDA
Pátá pozice patří Toyotě bZ4X. Pro mnohé to může být překvapení. Japonská automobilka ani její SUV totiž nepatří k hlavním tahounům v oblasti bateriových elektroaut. Vysvětlení vysokých čísel je ovšem jednoduché. Toyota totiž koncem loňského roku vyhrála tendr na dodávku více než pěti stovek vozů bZ4X, které budou sloužit pro potřeby organizací a institucí spravovaných státem.
I proto se v dosavadním celkovém pořadí zmíněné japonské SUV dostalo na 5. příčku mezi všemi elektromobily, když přeskočilo i Volkswagen ID.7, kterému se i díky verzi kombi v Česku velmi daří.
Nový Mercedes-Benz CLA s 800voltovou dobíjecí architekturou zatím míří především k prodejcům jako předváděčka, přesto se německá novinka díky 26 vozům vyšvihla na šestou pozici. Špatně si nevede ani dvojka od Fordu. Modely Capri a Explorer na platformě MEB koncernu Volkswagen zaujmou designem a slušnou cenou.
|Nejprodávanější elektromobily na českém trhu (1-9/2025)
|Pořadí
|Model
|Počet (ks)
|1.
|Škoda Elroq
|2048
|2.
|Škoda Enyaq
|1649
|3.
|Tesla Model Y
|1105
|4.
|Tesla Model 3
|436
|5.
|Toyota bZ4X
|291
|6.
|Kia EV3
|259
|7.
|Volkswagen ID.7
|250
|8.
|Hyundai Kona Electric
|222
|9.
|Hyundai Inster
|180
|10.
|Volkswagen ID. Buzz
|173
|Zdroj: SDA
Letos prozatím šesté Kie EV3 v září trochu došel dech. Ačkoliv má za celý rok 259 registrací, do první desítky se kvůli 17 exemplářům v devátém měsíci nedostala. Totožným počtem se může pochlubit také Hyundai Kona Electric, který pro evropské trhy vzniká v Nošovicích. Za celý dosavadní rok pak kona dosáhla na 222 zápisů, což ji řadí na osmé místo.
Zdroj: SDA a autorský článek, video a foto: auto.cz