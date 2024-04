Čínský ministr v Paříži obhajuje své elektromobily. Nemá výhodnou pozici

Ministr obchodu Wang Wen-tchao přijel do Evropy jednat se zástupci automobilek i politiky. Tématem jsou mimo jiné zjištění Evropské komise, že čínská vláda dotuje své automobilky.

Evropská komise zhruba před měsícem přišla s odhalením, že čínská vláda finančně dotuje i jinými způsoby podobně podporuje své automobilky, což pro ně znamená na zahraničních trzích nefér konkurenční výhodu.

Na toto téma se nesla nedělní návštěva čínského ministra obchodu Wanga Wen-tchaa v Paříži, uvádí agentura Reuters s odkazem na čtyři zdroje. Čína pochopitelně se závěry vyšetřování EK nesouhlasí a evropské kroky označuje za protekcionistické.

Wanga po Evropě doprovází Michael Shu, generální ředitel evropské divize automobilky BYD. K doprovodu patří podle starších zpráv také zástupci automobilek SAIC a Geely. Všechny tři tyto značky patří k těm, které podle závěrů vyšetřování získaly nefér výhody od čínské vlády.

Ministr se sešel také se zástupci globálního bateriového giganta CATL, který je rovněž čínskou firmou. Také jednal s Lucou de Meem, generálním ředitelem Renaultu, který je zároveň předsedou Asociace evropských výrobců automobilů. S francouzským ministrem financí Brunem Le Mairem se sešel během pondělka. V pátek ho čeká čínsko-italské obchodní fórum ve Veroně, kterého se zúčastní i italský ministr zahraničí Antonio Tajani.

Francie patří k podporovatelům onoho vyšetřování. Čína patrně jako odvetnou akci zahájila obdobné vyšetřování firem Martell & Co, Société Jas Hennessy # Co a E. Rémy Martin & Co, které patří ke světoznámým výrobcům a exportérům koňaku.