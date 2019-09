Čistě elektrický McLaren je zatím v nedohlednu, důvod potěší většinu řidičů

Automobilka McLaren není ve světě elektrifikace žádným nováčkem. Málokdo by dokázal zapomenout na jejich plug-in hybridní model P1, který díky kombinaci výkonného spalovacího motoru a elektromotoru dokázal nabídnout působivé jízdní zážitky na silnici i na okruhu. Model P1 byl však limitován na pouhých 375 kusů a od té doby automobilka o elektrifikaci víceméně mlčí.

K tématu elektromobility v podání McLarenu se však nedávno vyjádřil Jamie Corstorphine, globální marketingový ředitel McLarenu, v rozhovoru pro australský magazín Motoring.com.au. Podle jeho slov sice automobilka pracuje na průzkumu možností elektrických modelů, produkční model však nenabídne do té doby, než se bude moci zaručit, že je skutečně lepším sportovním vozem.

Automobilka zkrátka nechce co nejrychleji nabídnout elektromobil jen proto, aby splnila přísnější emisní limity nebo dosáhla nového milníku ve své historii. Místo toho chce McLaren svým zákazníkům zaručit, že jeho posedlost lehkými sportovními vozy se neztratí ani v nové éře elektromobility.

A právě váha je jedním ze zásadních problémů současných elektromobilů, který potřebuje McLaren vyřešit. Corstorphine v rozhovoru uvedl, že McLaren bude raději otálet s nabídkou prvního čistě elektrického vozu, než aby narušil filosofii automobilky ohledně nízké hmotnosti. „Lehkost je jedním z klíčových atributů McLarenu. A my si hodláme udržet filosofii zaměřenou na výrobu co nejlehčích automobilů i do budoucna.“

„Všechno je to o zprostředkování co nejlepšího zážitku z řízení. McLaren je o poskytování obohacujícího zážitku z jízdy. Proto vyvíjíme náš prototyp tak, abychom dosáhli co nejvyšší spokojenosti s řízením elektromobilu.“

Corstorphine tak navazuje na dřívější vyjádření šéfa McLarenu, kterým je Mike Flewitt. Ten v srpnu minulého roku poskytl rozhovor magazínu Automotive News, ve kterém si postěžoval na nevyzrálost technologie baterií. Podle jeho tehdejších očekávání tak první čistě elektrický McLaren nedorazí před rokem 2025, kdy by měla technologie baterií konečně dozrát na využitelnou úroveň.

„Elektrický McLaren bude muset být použitelným. Nemělo by to být tak, že nabídneme nové řešení pohonné jednotky, které bude omezující. Nebude to jen o nižších emisích, bude to lepší sportovní vůz. Dali jsme si za cíl nabídnout půlhodiny plného využití na trati. To byste měli zvládnout bez nabíjení. A když budete potřebovat vůz dobít, měli byste to zvládnout v 30 minutách,“ podělil se tehdy o ambiciózní cíle automobilky Flewitt.