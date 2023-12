Citroën SpaceTourer má po faceliftu. Pořád jezdí jen na elektřinu

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Koncern Stellantis v posledních týdnech omladil prakticky všechny užitkové modely včetně jejich osobních variant. Teď se dostalo také na Citroën SpaceTourer, kterému i po faceliftu bohužel zůstávají zapovězeny spalovací motory.

Úpravy se příliš neliší od sesterského Peugeotu e-Traveller, o kterém si můžete přečíst v následujícím odkazu. Citroën tudíž také dostal přepracovanou příď s novou maskou, jiným nárazníkem a hlavními světlomety s novou grafikou. Novinkou jsou také dva metalické laky a sedmnáctipalcové lité ráfky s novým designem.

Uvnitř si všimnete nového centrálního displeje s desetipalcovou úhlopříčkou a multimediálního systému My Citroën Play, který se prý inspiroval ergonomií mobilních telefonů. Vyšší provedení palubního systému My Citroën Drive Plus v sobě integruje navigaci s dopravními informacemi v reálném čase. Standardem pro všechny verze se stává 10“ obrazovka v kapličce přístrojů, kterou si řidič může částečně přizpůsobit vlastním potřebám.

Část odkládacích schránek má proti minulosti větší objem, dostalo se také na jiný volant s pádly ovládajícími sílu rekuperace. Těšit se můžeme také na čtyři porty USB-C (dva na palubní desce a dva v druhé řadě) a dvojici 12V zásuvek. Dvě délky karoserie (4,98 a 5,33 metru) zůstávají, stejně jako schopnost odvézt až devět pasažérů. Na výběr zůstávají též pěti-, sedmi- a osmimístná provedení.

Boční posuvné dveře mohou na přání ovládat elektromotory, přičemž Citroën nabízí i jejich bezdotykové ovládání. Stačí nohou švihnout pod rohem zadního nárazníku a samy se vám otevřou. Proti minulosti se prý zvýšila pozice za volantem a zlepšila akustická izolace a cestovní komfort.

V Evropě si citroën pořídíme pouze ve verzi ë-SpaceTourer s elektromotorem roztáčejícím přední kola. Jednotka má totožný špičkový výkon 100 kilowattů jako dosud, přičemž překvapením nejsou ani dva typy akumulátorů. Menší s celkovou kapacitou 50 kWh na jedno nabití zvládne až 224 kilometrů, větší se 75 kilowatthodinami dovoluje až 350 kilometrů, o dvacet více než dosud.

Standardem je 7,4kW palubní nabíječka, kterou můžete za příplatek nahradit 11kilowattovou s třífázovým nabíjením. Maximem zůstává dobíjecí výkon 100 kW.