Jak rychle se u nás prodá ojetina? Věk nehraje roli! Češi jdou klidně do rizika
Úspěšnost artefaktu určuje trh a to platí i na trhu ojetin. Zatímco některá auta se na prodejní ploše ani neohřejí, jiná tam lidově řečeno vystojí důlek.
Zájem zákazníků o ojeté auto záleží na mnoha faktorech. Rozhoduje značka a povědomí veřejnosti o ní, ale také pověst výrobce a daného modelu a samozřejmě roli hraje také výbava, použitý motor. A přirozeně i aktuální trendy a požadavky trhu.
Z výše uvedeného by se dalo usuzovat, že nejrychleji se musejí prodat ojetá SUV a crossovery, nejpomaleji kupé a kabriolety či roadstery. Jenže takhle jednoduché to zdaleka není.
Jak vyplývá z analýzy skupiny Aures Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA Auto a Mototechna, nejrychleji se na sekundárním trhu s osobními automobily prodají Toyota Yaris Verso, Mazda Premacy či Seat Inca. Dle zmíněné analýzy si nového majitele najdou v průměru za 17 až 18 dní. Je to o to více s podivem, že se jedná již o velmi staré a tedy v podstatě dost rizikové ojetiny. Vždyť Mazda Premacy se vyráběla v letech 1999 až 2005, čili i nejmladší zástupci jsou letos dvacetiletí.
Přesným opakem je Opel Grandland X. Na první pohled skvělé a hlavně moderní SUV, dnes nabízené už ve druhé generaci. Přesto o něj na trhu ojetin lidé zájem nemají, jak ostatně vyplývá ze zmíněné analýzy. Na nového majitele coby ojetina čeká v průměru 276 dní, tedy přibližně tři čtvrtě roku.
Průměrné stáří grandlandů je čtyři roky, jejich průměrný kilometrový nájezd činí přes 50.000 km a cena lehce přesahuje 600.000 korun. Letos se v AAA Auto prodalo sotva 40 kusů. Obecně vzato se na sekundárním trhu s auty letos prodalo již téměř 600 tisíc zánovních a ojetých vozů. Jejich průměrná doba prodeje činí 56 dní, což je o osm dní déle než tomu bylo před třemi lety.
„Letos se na českém automobilovém trhu prodalo již téměř 600 tisíc zánovních a ojetých vozů. Ty se v průměru prodávaly 56 dní, o osm dní pomaleji než před třemi lety. Na trhu najdete auta všeho druhu a doba prodeje jednotlivých modelů se diametrálně liší. Na špici nejrychleji se prodávaných aut najdete například Toyotu Yaris Verso, která se vyráběla mezi lety 1999 až 2005. Kupce nelákala svým vzhledem, ale praktičností. Přestože to bylo malé auto, uvnitř mělo velký nákladní prostor. Proto ho také milovali živnostníci a řemeslníci. Navíc to byl velký držák, se kterým se dalo bez problému najet i tři a čtvrt milionu kilometrů. Není tak divu, že na internetu najdete i inzeráty shánějící právě toto auto. Ročně se jich prodá do padesáti kusů,“ vysvětluje Petr Vaněček, generální ředitel skupiny Aures Holdings, mezinárodního provozovatele sítě autocenter AAA Auto a Mototechna.
I mezi mnohem mladšími auty existují modely, které se coby ojetiny prodají vcelku rychle. V průměru 32 dní se prodává pětiletý Hyundai i30 Fastback nebo tříletá Tesla Model Y. „Tesly se obecně vymykají a jsou nejprodávanější moderní značkou současnosti. Průměrně totiž jejich prodej trvá 43 dní. Rychleji žádná jiná značka současných výrobců aut své vozy neprodává. O tři dny pomaleji se prodává například Honda nebo Dacia. Nadprůměrně pomaleji se pak prodávají klasické luxusnější značky jako BMW nebo Mercedes-Benz, jimž to trvá 63 až 65 dní,“ doplňuje Petr Vaněček.
Kromě rekordmana Opelu Grandland se pomalu prodávají také Peugeot 408 (189 dní) nebo elektrický Mercedes EQV (199 dní). Důvodem je také malý počet uvedených modelů na trhu a jejich vysoká cena. „Na trhu ale najdete i ještě pomaleji se prodávané vozy. Takovým příkladem mohou být letos prodané tři kusy Ferrari 599, které na nového majitele čekaly v průměru 604 dní. S cenovkou tři a půl milionu a stářím šestnácti let si prostě tyto vozy budou vždy nového majitele hledat déle,“ dodává Vaněček.
Jak si stojí na sekundárním trhu škodovky? Dle očekávání se prodávají rychleji než je celorepublikový průměr, a sice 50 dní. Kupodivu nejrychleji prodejnou škodovkou není ani octavia, ani superb a ani fabia, ale již léta klasické kupé s motorem vzadu Škoda Garde a později Rapid. Původní Garde s ještě úzkou karoserií je dnes těžkou raritou, na novější a mnohem déle vyráběný Rapid ale občas narazíte. Celkově vzniklo v letech 1980 až 1990 44.634 kusů kupé Škoda 743 a jen v letošním roce se jich prodalo šest desítek. Nejdéle prodejným modelem Škody je Scala – 70 dní.
|Deset nejlépe prodávaných ojetin na českém trhu v roce 2025 a jejich délka prodeje
|Pořadí
|Model
|Počet prodaných kusů
|Průměrný počet dnů prodeje
|1.
|Škoda Octavia
|55 684
|48
|2.
|Škoda Fabia
|32 203
|44
|3.
|Škoda Superb
|19 181
|55
|4.
|VW Golf
|16 963
|51
|5.
|VW Passat
|15 885
|51
|6.
|BMW 3
|10 349
|49
|7.
|Škoda Kodiaq
|7 775
|60
|8.
|Ford Focus
|7 628
|60
|9.
|BMW 5
|6 852
|58
|10.
|Hyundai i30
|6 837
|50