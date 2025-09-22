Kolínský efekt: Co přinese nová éra Toyoty regionu? Šikovné ručičky už nebudou to hlavní
Kolín má v Česku dlouhou automobilovou tradici. Před dvaceti lety sem přišlo bývalé TPCA a z města udělala jedno z center české výroby aut. Nedávno přišel další zlom. Toyota oznámila, že právě v Kolíně se začne vyrábět její první evropský elektromobil. Co to přinese lidem ve Středočeském kraji? A kdo by mohl mít naopak problém?
Více než jen stovky nových lidí. Investice přesahující osmnáct miliard korun přinese nové haly, bateriovou montáž a nejméně dvě stě čtyřicet pět nových pracovních míst. Automobilka sama mluví o přímém náboru 245 zaměstnanců. Na první pohled to možná není ohromující číslo. Jenže za ním se skrývá mnohem víc.
Kdo pamatuje rozjezd továrny TPCA, tak ví, že náborová čísla od automobilky jsou jen začátek. Vedle kmenových zaměstnanců hraje v kolínské továrně významnou roli i práce přes agentury – zejména na operátorských pozicích, kde Toyota potřebuje pružně reagovat na kolísající výrobu. Mnoho lidí tak začne u agentury a část z nich se časem dostane mezi kmenové pracovníky.
Každé nové místo ve výrobě navíc obvykle vytváří další pracovní příležitosti v dodavatelských firmách, v logistice, ale i v běžném životě města – od řemeslníků po restaurace. A protože dnes Toyota odebírá více než šedesát procent dílů od českých firem, dopad na okolí bude výrazný.
Kdo bude potřeba? Nové dovednosti
Výroba elektromobilů není totéž, co kompletování klasických motorů. Na linky nastoupí technici, kteří zvládnou práci s vysokonapěťovými bateriemi, elektrotechnici schopní udržovat roboty a automatizované systémy, ale i kvalitáři, kteří dokážou odhalit sebemenší vadu v článku. Přibudou také lidé v logistice – Kolín už teď hostí velké distribuční centrum pro šest evropských zemí – a do hry vstoupí také softwaroví specialisté.
V praxi to znamená, že automobilka dnes hledá jiné schopnosti, než jaké byly potřeba před dvaceti lety. Už nestačí jen šikovné ruce na montážní lince. Například u elektromobilů musí pracovník znát přesné bezpečnostní postupy, protože i malá chyba při práci s vysokým napětím může být nebezpečná. Důležitá je proto kvalifikace pro práci s elektřinou, protože se bude pracovat s vysokým napětím v bateriích. Zákon navíc vyžaduje speciální osvědčení, takže kdo jej má, je pro zaměstnavatele okamžitě cennější.
Rostoucí roli hrají i postupy kontroly kvality, tedy znalost, jak odhalit a řešit chyby ve výrobě. Každý vadný článek baterie totiž může ohrozit celé auto, proto se kvalita kontroluje v několika krocích a podle přísných mezinárodních norem.
Přibývá také práce s roboty a automatizovanými stroji – kdo se umí orientovat v jejich nastavení, má velkou výhodu. Kolínský závod už dnes využívá desítky robotů, a údržbáři, kteří je dokážou rychle opravit či přenastavit, patří k nejlépe placeným.
A do hry vstupují i základní znalosti práce s počítači a daty, které pomáhají sledovat, jak výroba funguje. Moderní linky sbírají tisíce dat za minutu a právě jejich vyhodnocení rozhoduje o tom, zda se daří vyrábět efektivně a bez zbytečných ztrát.
Kdo tyto dovednosti má, nebo je ochoten se je doučit, bude mít v Kolíně nové příležitosti. Toyota i místní školy už dnes nabízejí kurzy a rekvalifikace, takže cesta k těmto znalostem je otevřená i pro lidi, kteří v oboru dosud nepracovali.
Mega Hub jako motor logistiky
Součástí „kolínského efektu“ není jen samotná výroba aut a baterií. V roce 2024 Toyota otevřela u závodu také logistické centrum Mega Hub, jedno z největších v regionu. Je dimenzováno až na 350 tisíc vozů ročně a obsluhuje šest zemí střední Evropy – od Česka přes Německo až po Maďarsko. Z Kolína tak odjíždějí hotové vozy vlakem i kamiony přímo k dealerům, přičemž část aut se ještě před expedicí dovybavuje příslušenstvím nebo prochází předprodejní kontrolou.
To znamená nejen nové pozice pro logistické plánovače, skladníky či techniky, ale i pevnější napojení regionu na evropský automobilový trh. Mega Hub dělá z Kolína nejen místo výroby, ale i dopravní křižovatku, která má zásadní vliv na místní zaměstnanost a hospodářství.
Co získá region
Kolín a jeho okolí nyní čelí lehce vyšší nezaměstnanosti než je průměr Středočeského kraje. Nová výroba tedy nabídne nejen více pracovních příležitostí, ale možnost trvalejší práce pro lidi, kteří dnes teprve hledají uplatnění.
Navíc, protože se jedná o role s vyšší kvalifikací (elektrotechnika, automatizace, kontrola kvality), budou i mzdy zpravidla nad průměrem operátorských pozic. To může postupně proměnit strukturu regionální ekonomiky – od zaměstnatelnosti lidí až po hodnotu práce, kterou místní firmy a obyvatelé vykonávají.
Zdá se, že Kolín stojí na začátku nové etapy. To, co se v regionu odehrává, není jen rozšíření továrny, ale proměna celé kultury práce. Efekt spočívá v tom, že z města se stává laboratoř budoucnosti českého průmyslu. A místo, kde se také rozhoduje, jak bude vypadat česká výroba aut v příštích desetiletích.
Ne všechno je růžové
Elektromobilita je sice budoucnost, ale zároveň cesta plná nejistot. Evropský trh s elektrickými auty v posledních letech kolísá – už v roce 2024 několik automobilek oznámilo odklady nebo zpomalení plánovaných projektů. Pokud by se růst poptávky po elektromobilech zpomalil, může to znamenat, že i výroba v Kolíně poroste pomaleji, než se dnes předpokládá.
Další výzvou je přechod zaměstnanců na nové technologie. Ne každý, kdo byl dosud zvyklý na práci u montážní linky, dokáže snadno přejít k obsluze robotů nebo k manipulaci s vysokonapěťovými bateriemi. Část pracovníků proto bude potřebovat intenzivní rekvalifikaci a pravidelná školení – bez nich hrozí, že část lidí zůstane mimo hru.
A do třetice je tu otázka regionálního trhu práce. Toyota patří už dnes k největším zaměstnavatelům v regionu a její rozšíření tento vliv ještě posílí. To může být problém pro menší místní firmy, které si často nemohou dovolit konkurovat mzdami ani benefity velké automobilky. Výsledkem by mohla být přetahovaná o lidi, kdy Toyota nabídne vyšší plat, ale okolní firmy ztratí kvalifikované pracovníky.
A pokud se výroba bude více spoléhat na agenturní pracovníky z jiných regionů nebo ze zahraničí, může to zvýšit nároky na bydlení, dopravu, veřejnou infrastrukturu a bezpečnost ve městě.
Tyto faktory neznamenají, že by investice byla ohrožením. Spíše připomínají, že „kolínský efekt“ bude vyžadovat aktivní řízení – od podpory rekvalifikací přes spolupráci se školami až po vyvažování vztahu mezi velkým investorem a menšími zaměstnavateli v regionu.
