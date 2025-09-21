Volant pod kontrolou: 7 zásad, díky kterým budete řídit lépe
Největší rezervy řidičů často neleží v brzdách ani v plynu, ale v rukou na volantu. Správné držení zlepšuje účinnost airbagu a dokáže snížit riziko nehody až o desítky procent.
Spousta řidičů podceňuje, jak zacházet s volantem. Někteří ho drží jednou rukou nahoře, jiní ležérně dole, další zase křečovitě svírají věnec, jako by řídili traktor. Jenže správná práce s volantem není jen otázkou pohodlí nebo zvyku – je to základní prvek aktivní bezpečnosti.
Právě způsob, jakým volant držíte a ovládáte, určuje, kolik citu máte pro přilnavost předních pmeumatik, jak rychle dokážete reagovat a zda necháte bezpečnostní systémy auta pracovat ve váš prospěch, nebo proti vám.
1. Seďte správně
Dobrá jízda začíná u správného posezu. Nastavte si sedačku tak, abyste pohodlně dosáhli na pedály a přitom měli lokty lehce pokrčené. Vaše zápěstí by mělo dosáhnout na horní část volantu, aniž byste se museli odlepit od opěradla. Jen tak máte jistotu, že dokážete volantem rychle a přesně pracovat.
2. Ruce do tři čtvrtě na tři
Výchozí poloha je obě ruce na volantu v pozici „tři čtvrtě na tři“. To je společné pro závodníky i úplné začátečníky. Podle toho má také většina volantů prostor na palce. Umožňuje to otočit volantem o půl otáčky bez přehmatávání, udržuje tělo v rovnováze a navíc zaručí, že v případě nehody nebude airbagu nic překážet. Tohle je nejjistější způsob, jak mít nad autem skutečnou kontrolu.
3. Tlačná ruka vede, tažná pomáhá
Při zatáčení se víc spoléhejte na vnější – tlačnou – ruku. Drží volant celou dlaní, a tím vám dává maximum citu a kontroly. Vnitřní ruka má na volantu jen malý kontakt a často vás nutí se k němu nepřirozeně přitahovat. Tlačná ruka vás naopak drží pevně v sedačce a dělá jízdu klidnější.
4. Jemnost a plynulost jsou klíč
Stačí prudce škubnout volantem a auto okamžitě znejistí. První pohyb do zatáčky by měl být co nejjemnější – díky tomu se auto plynule přenese na vnější kola a vy cítíte, kolik přilnavosti ještě máte. Pokud zrovna nebojujete s výraznými nerovnostmi, tak držte volant lehce, skoro jako by vám měl vyklouznout z ruky. Uvolněné ruce totiž dokážou mnohem lépe číst, co se pod přední nápravou děje.
5. Poznejte, kdy ručkovat
V autoškole se většinou učí držet ruce stále na stejném místě. To je dobrý základ pro klidnou jízdu, ale při větším rejdu už nestačí. Bez přehmatávání zvládnete jen zatáčky do půl otáčky volantu. Jakmile potřebujete zatočit víc, přichází na řadu ručkování. Správně by mělo být plynulé a předvídané – buď ruce jednoduše překřížíte, nebo při delší zatáčce začnete otáčet vnitřní rukou a volant si předáte té vnější. Díky tomu zůstáváte v rovnováze a pořád víte, jak jsou natočená kola.
Špatné ručkování naopak vypadá tak, že začnete v zatáčce chaoticky přehmatávat nebo „podávat“ volant malými kousky. V tu chvíli ztrácíte jistotu, auto reaguje cukavě a vy přestáváte mít přehled o stopě. Při pomalém parkování si můžete dovolit volant nechat klidně protáčet v dlaních – tam přesnost natočení kol tolik nehraje roli.
6. Nechte volant pracovat za vás
Volant má přirozenou tendenci se vracet do středové polohy. Může za to záklon rejdového čepu, tedy konstrukční úhel přední nápravy, který zajišťuje, že se kola sama stáčejí zpět do přímého směru. Využijte toho – nemusíte volant násilně rovnat, stačí ho jen kontrolovaně nechat prokluzovat v rukou. Auto se tak stabilizuje samo a vy si ušetříte spoustu zbytečné námahy.
7. Synchronizujte volant a pedály
Nejvíc přilnavosti mají pneumatiky, když kola směřují rovně. Čím víc je zatočíte, tím hůř dokážou přenášet jak výkon motoru, tak brzdný účinek. Proto platí jednoduché pravidlo: plný plyn i plná brzda patří jen na rovný volant. Neznamená to ale, že byste v zatáčce museli pedály úplně pustit.
Zatímco prudké šlápnutí na plyn uprostřed zatáčky může způsobit smyk, jemné přidání plynu dokáže auto naopak uklidnit a pomoci mu držet stopu. Při nájezdu do zatáčky zkušení řidiči zase využívají přibrždění (tzv. trail braking) – tedy postupné ubírání brzdného tlaku při začátku zatáčení. Tím se zatíží přední kola, zvýší se jejich grip a auto se ochotněji stáčí do oblouku. Samozřejmě záleží také na konkrétním autě, rychlosti a přilnavosti. Klíčové je každopádně dávkování: všechno musí být plynulé a sladěné s tím, jak otáčíte volantem.
Zdroje: autorský text, Besip │ Foto: Archiv