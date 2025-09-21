Slyšíte nezvyklé hučení či pískání z motoru? Neignorujte ho! Následky vás mohou stát tisíce
Správně pracující chladicí systém vozidla je pro kondici motoru životně důležitý. Jeho nedílnou součástí je vodní pumpa. Že s ní něco není v pořádku, může prozradit nezvyklý zvuk.
Vodní čerpadlo nebo také lidově pumpa hraje při chlazení motoru zcela zásadní roli. Kdysi byla výhradně mechanicky poháněná. Dnes ji může doplňovat nebo dokonce nahrazovat elektrické čerpadlo. Jeho nasazení je motivováno snahou motor co možná nejrychleji ohřát a za tímto účelem pohon vodní pumpy odpojit. Zatímco u mechanicky poháněného typu k tomu slouží buď mechanismus vložený mezi řemenici vodní pumpy a samotný hnací řemen, nebo takzvaná clona, kterou se překryje oběhové kolo (to s lopatkami), u elektricky poháněného čerpadla je regulace otáček a tedy i výkonu mnohem jednodušší, navíc plynulá.
Obecně platí, že u motorů s rozvodovým řetězem je pohon vodní pumpy zajišťován plochým řemenem nebo také řemenem pohonu příslušenství. U motorů s ozubeným rozvodovým řemenem může být vodní čerpadlo hnáno přímo jím.
Pískání a skřípání
Že není s vodním čerpadlem něco v pořádku, může prozradit nezvyklý hluk. Pokud něco v motoru příšerně píská, bývá to nejčastěji řemen pohonu příslušenství. Pokud má stále záběr s řemenicemi a je v pořádku jeho napínák, obyčejně stačí aplikovat kapalinu ve spreji, která pískání zastaví.
Horší je, pokud se ozývají skřípavé zvuky. Ty mohou signalizovat poškození ložisek vodního čerpadla. K tomu dochází stářím a opotřebením, ale také třeba chybnou montáží, pokud někdo až příliš našponuje hnací řemen. U automatických napínáků k tomu zpravidla nedochází, u starších mechanických se to ale občas stávalo.
V případě, že je čerpadlo hlučné, ale stále se točí, tak nadále zajišťuje cirkulaci chladicí kapaliny. Mnohem horší je scénář, pokud dojde k prasknutí oběhového kola (vrtulky) nebo dokonce jeho oddělení od hnací hřídelky. Stává se to u typů, které mají oběhové kolo plastové nebo pertinaxové.
U kovových variant k tomu nedochází. V daném případě už čerpadlo oběh chladiva v chladicí soustavě nezajišťuje a výsledek je velmi rychlé a hlavně silné přehřátí motoru. Tedy pokud řidič včas nezareaguje na rostoucí teplotu motoru. A to jde u moderních aut obtížně, jelikož i v případě, že mají rafičkový, případně grafický ukazatel teploty, jsou jimi zobrazované hodnoty spíše orientační, než přesné.
Do systému je zapracováno také zpoždění. Důvodem je, aby se rafička pořád nehýbala podle toho, jak termostat otevírá, respektive zavírá velký chladicí okruh (přes chladič). Pokud je vodní pumpa hlučná, je nezbytně nutné ji vyměnit.
Voda se ztrácí
S vodním čerpadlem se ale pojí ještě druhá častější závada, a tou je netěsnost. V bloku motoru je těleso čerpadla utěsněno přes takzvaný O-kroužek. Jak se mění teploty, časem ztvrdne a přestává plnit svoji funkci. Teoreticky by při výměně stačilo nahradit ztvrdlý těsnicí kroužek novým, v praxi se však mění celá pumpa.
K tomu, abyste totiž kroužek vyměnili, musíte pumpu sundat. A to obnáší řadu dalších servisních úkonů. Pokud totiž vodní čerpadlo pohánějí rozvody, musíte je demontovat. Již demontované rozvody ale žádný mechanik zpětně na motor nenamontuje. Vždy použije nové. To samozřejmě zvyšuje cenu opravy. Teď si ale představte, že vám teče vodní čerpadlo, mechanik vymění jeho těsnicí kroužek, čímž únik vody zastaví. Původní čerpadlo ale namontuje zpět na motor. A použije novou rozvodovou sadu. Ujedete však třeba 5000 km a čerpadlo začne být pro změnu hlučné. Čili opět výměna pumpy a opět nové rozvody. Platit dvakrát rozvody během několika tisíc kilometrů opravdu nikdo nechce.
Podobné je to i v případě, pokud vodní čerpadlo pohání plochý řemen. I ten se používá nový. Jenže spolu s tím často také napínák. A jen ten samotný běžně stojí několik tisíc korun. Opět tady starý řemen nikdo nepoužije. Co kdyby třeba náhle praskl a motor by se přehřál. Pak budete měnit celý motor nebo minimálně platit velmi náročnou a drahou opravu.
A teď ještě k těm zvukům. Opotřebené kuličkové ložisko vodního čerpadla se skutečně hlásí podivnými zvuky. Jenže pokud autům nerozumíte, sotva máte šanci poznat, zda ony zvuky způsobuje vodní pumpa nebo něco jiného. Věřte, že v praxi s tím kolikrát mají problém i zkušení servisáci. Takže ano, podivný zvuk linoucí se z motorového prostoru by vás měl donutit co možná nejdříve navštívit specializovaný servis.
Zdroj server Jalopnik, Učebnice pro automechaniky, Wikipedia, video: auto.cz, foto: výrobci, Tomáš Dusil a archiv Světa motorů