Jízdy Světa motorů ve velké galerii: 120 aut, 30 značek a přes 1000 jízd!
Obchodní centrum v pražských Letňanech patřilo v první zářijovou sobotu Jízdám Světa motorů s podtitulem Zažij elektromobil. Návštěvníci vyzkoušeli 120 aut od třiceti různých značek.
Málokdy se na akci stane, že program na hlavním pódiu je pouze zajímavým doplňkem. Ale přesně tak to vypadalo na sobotních Jízdách Světa motorů. To hlavní se totiž odehrávalo u stánků automobilek, kde si lidé mohli zdarma vypůjčit na projížďku přes 120 elektroaut. A hned od začátku bylo jasné, že je o ně obrovský zájem. Celkem se za celý den uskutečnilo 1017 jízd, což vychází na jednu zápůjčku za 28 sekund. „Svět motorů si vždy zakládal na úzkém kontaktu se čtenáři. Veřejnost si ještě dobře pamatuje naše legendární akce Auta na Náplavce, proto jsme i letos cítili velkou zodpovědnost. Obrovský zájem ale předčil naše očekávání a chápeme ho jako závazek uspořádat příští rok ještě velkolepější podívanou,“ komentoval akci šéfredaktor Světa motorů Petr Slováček.
Jízdy zahájil na pódiu ministr dopravy Martin Kupka: „Jsem moc rád, že tahle akce vznikla. Nutně totiž potřebujeme strhávat zbytečné předsudky.“ A o to se snažila i redakce Světa motorů. Přednášel Martin Vaculík s učitelem odborného výcviku Filipem Houžvičkou nebo náš redakční znalec čínských vozidel Michal Dokoupil. Nechyběli ani hasiči, kteří předvedli hašení a vyprošťování aut, nebo baviči v dětské zóně Mateřídoušky. Součástí programu bylo i zahájení kampaně Rozblikáme Česko. Tou chce redakce iniciovat větší používání směrových světel na českých silnicích. Kampaň bude pokračovat v časopisu, televizi nebo na sociálních sítích. „Musím Čechy pochválit. Jsme dobří řidiči, ale pořád je samozřejmě co zlepšovat,“ říkal s úsměvem z pódia ministr dopravy Martin Kupka a dodal, že je rád, že se o bezpečnost na silnicích nestará pouze stát. Data hovoří jasně – při používání blinkrů chybuje až 40 % Čechů. Redakce Světa motorů by tato čísla ráda vylepšila
Partnery prvního ročníku akce Zažij elektromobil byla Kooperativa, PRE, Primátor a SYX.
REAKCE – kampaň Blikej, nebuď *****!
„Za mě je to super. Jezdím v odtahovce, a když vidím, že řidiči nedávají blinkry ani na dálnici při objíždění překážek, hlava mi to nebere…“
„Policie by se měla na blinkry opravdu zaměřit. I správné svícení je u spousty řidičů problém.“
„Největší problém s nepoužíváním blinkrů vidím na dálnicích…“
Zdroj: Svět motorů