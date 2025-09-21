Motorsport si našel cestu k vodíku. Nová off-road série se pojede letos v Saúdské Arábii
Motorsport se otevírá vodíku. Pioneer 25 nabídne výkon 400 kW, akceleraci na stovku za 4,5 sekundy a rychlost až 200 km/h. Otázky ohledně efektivity a dojezdu ale zůstávají.
Řada automobilek považuje vodík za „mrtvé“ palivo kvůli jeho náročné logistice z místa těžby do nádrže koncového zákazníka. Zatímco benzín a nafta mají vysokou hustotu energie v objemu (cca 9–10 kWh na litr) a lze je jednoduše převážet v běžných cisternách, vodík je nutné skladovat buď pod vysokým tlakem (350–700 bar), nebo zkapalněný při extrémně nízkých teplotách kolem −253 °C. To znamená složité a drahé nádoby, vysoké energetické ztráty při manipulaci a přísnější bezpečnostní opatření. Navíc kvůli malé molekule uniká i mikroskopickými netěsnostmi, což dopravu dále komplikuje.
I tak Toyota pokračuje ve vývoji motorů i dalších generací automobilů. K propagaci vodíku by mohl přispět také motorsport, konkrétně otevření nového šampionátu FIA Extreme H World Cup. Na jeho vzniku se v rámci dlouholeté smlouvy dohodl zakladatel seriálu Alejandro Agag s Mezinárodní automobilovou federací (FIA).
Jedná se o odnož již zavedeného šampionátu Extreme E založeného na elektrických off-roadových bugynách s kompletní kapotáží. Ten se poprvé jel loni a vodík by měl hrát klíčovou roli nejen u samotných automobilů, ale také u nabíjecí infrastruktury, zázemí boxů i vybavení médií. Aby byl nový sport moderně korektní, závodní tým musí tvořit pilot a pilotka, což má zajistit příliv žen do motorsportu.
Srdcem seriálu FIA Extreme H je speciálně vyvinutý vůz Pioneer 25, jehož konstrukce kombinuje lehký trubkový rám s centrálně umístěným sedadlem řidiče. Vůz pohání palivový článek napájený vodíkem uloženým v tlakové nádrži. Ta pojme dva kilogramy plynu při tlaku 400 barů, což je v současnosti základní standard pro závodní nasazení.
Výkon pohonné jednotky dosahuje až 400 kW a umožňuje vozu akcelerovat z nuly na stovku za 4,5 sekundy. Maximální rychlost činí 200 km/h, což je na podmínky náročných tratí více než dostatečné. Hmotnost celého vozu dosahuje 2.200 kilogramů, přičemž rozměry jsou 4,4 metru na délku, 1,9 metru na šířku a 2,4 metru na výšku.
Podvozek využívá adaptivní tlumiče Fox Live Valve, které reagují na změny povrchu terénu v reálném čase. Ochranu posádky zajišťují povinné deformační zóny podle regulí FIA, takže konstrukce splňuje stejné bezpečnostní standardy jako současné elektrické či spalovací speciály.
Zajímavé je, že organizátoři zatím nezveřejnili údaje o spotřebě, dojezdu nebo výdrži palivového článku, což by přineslo přesnější představu o efektivitě celého systému. Nejsou k dispozici ani detailní informace o chladicích nebo bezpečnostních systémech nádrží, což jsou jinak zásadní aspekty vodíkového pohonu. Pioneer 25 tak ukazuje především výkonový potenciál a konstrukční přístup, zatímco otázky týkající se dlouhodobé provozní udržitelnosti zůstávají otevřené.
Více bychom se měli dozvědět během tohoto měsíce, kdy má být oznámen termín a místo konání úvodního závodu v Saúdské Arábii.
Zdroj: Autobild, FIA Extreme H I Video: