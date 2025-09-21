Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Motorsport si našel cestu k vodíku. Nová off-road série se pojede letos v Saúdské Arábii

Pioneer 25
Pioneer 25
Pioneer 25
Pioneer 25
19 Fotogalerie
Mario Rychtera
Mario Rychtera
Diskuze (0)

Motorsport se otevírá vodíku. Pioneer 25 nabídne výkon 400 kW, akceleraci na stovku za 4,5 sekundy a rychlost až 200 km/h. Otázky ohledně efektivity a dojezdu ale zůstávají.

Řada automobilek považuje vodík za „mrtvé“ palivo kvůli jeho náročné logistice z místa těžby do nádrže koncového zákazníka. Zatímco benzín a nafta mají vysokou hustotu energie v objemu (cca 9–10 kWh na litr) a lze je jednoduše převážet v běžných cisternách, vodík je nutné skladovat buď pod vysokým tlakem (350–700 bar), nebo zkapalněný při extrémně nízkých teplotách kolem −253 °C. To znamená složité a drahé nádoby, vysoké energetické ztráty při manipulaci a přísnější bezpečnostní opatření. Navíc kvůli malé molekule uniká i mikroskopickými netěsnostmi, což dopravu dále komplikuje.

I tak Toyota pokračuje ve vývoji motorů i dalších generací automobilů. K propagaci vodíku by mohl přispět také motorsport, konkrétně otevření nového šampionátu FIA Extreme H World Cup. Na jeho vzniku se v rámci dlouholeté smlouvy dohodl zakladatel seriálu Alejandro Agag s Mezinárodní automobilovou federací (FIA).

Jedná se o odnož již zavedeného šampionátu Extreme E založeného na elektrických off-roadových bugynách s kompletní kapotáží. Ten se poprvé jel loni a vodík by měl hrát klíčovou roli nejen u samotných automobilů, ale také u nabíjecí infrastruktury, zázemí boxů i vybavení médií. Aby byl nový sport moderně korektní, závodní tým musí tvořit pilot a pilotka, což má zajistit příliv žen do motorsportu.

Srdcem seriálu FIA Extreme H je speciálně vyvinutý vůz Pioneer 25, jehož konstrukce kombinuje lehký trubkový rám s centrálně umístěným sedadlem řidiče. Vůz pohání palivový článek napájený vodíkem uloženým v tlakové nádrži. Ta pojme dva kilogramy plynu při tlaku 400 barů, což je v současnosti základní standard pro závodní nasazení.

Výkon pohonné jednotky dosahuje až 400 kW a umožňuje vozu akcelerovat z nuly na stovku za 4,5 sekundy. Maximální rychlost činí 200 km/h, což je na podmínky náročných tratí více než dostatečné. Hmotnost celého vozu dosahuje 2.200 kilogramů, přičemž rozměry jsou 4,4 metru na délku, 1,9 metru na šířku a 2,4 metru na výšku.

Podvozek využívá adaptivní tlumiče Fox Live Valve, které reagují na změny povrchu terénu v reálném čase. Ochranu posádky zajišťují povinné deformační zóny podle regulí FIA, takže konstrukce splňuje stejné bezpečnostní standardy jako současné elektrické či spalovací speciály.

Zajímavé je, že organizátoři zatím nezveřejnili údaje o spotřebě, dojezdu nebo výdrži palivového článku, což by přineslo přesnější představu o efektivitě celého systému. Nejsou k dispozici ani detailní informace o chladicích nebo bezpečnostních systémech nádrží, což jsou jinak zásadní aspekty vodíkového pohonu. Pioneer 25 tak ukazuje především výkonový potenciál a konstrukční přístup, zatímco otázky týkající se dlouhodobé provozní udržitelnosti zůstávají otevřené.

Více bychom se měli dozvědět během tohoto měsíce, kdy má být oznámen termín a místo konání úvodního závodu v Saúdské Arábii.

Video placeholder
Extrame H • Zdroj: FIA Extreme H

Zdroj: Autobild, FIA Extreme H I Video: 

Začít diskuzi

Doporučeno

Články z jiných titulů