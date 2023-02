Clarkson potvrdil třetí sérii pořadu o svém farmaření, zřejmě bude poslední

První série pořadu Clarkson’s Farm, která se na Prime Video objevila v roce 2021, se u diváků i kritiků setkala s nečekaným úspěchem. Příběhy o tom, jak se sarkastický, tvrdohlavý a lehce neohrabaný novinář pustil do hospodaření na své farmě, ovšem přinesly humor, skvělou partu lidí i pohled do těžkého a nejistého života farmářů.

Nebylo tedy překvapením, že se pořad dočkal i druhé série, která měla premiéru v polovině tohoto měsíce. Bohužel již v lednu se však objevily zvěsti o tom, že Amazon plánuje ukončení spolupráce se slavným britským moderátorem, které si měl Clarkson zavinit nevybíravým článkem na adresu Meghan Markleové z prosince 2022.

Navzdory skvělým reakcím i na druhou sérii pořadu, která má dnes na ČSFD hodnocení 96 procent, se tak objevují obavy, zda se diváci Prime Video dočkají i třetí série. Tyto obavy však Clarkson v posledních dnech několikrát vyvrátil komentáři na Twitteru.

Na komentář hodnotící show: „Miloval jsem to, sletoval jsem to během minulé soboty, nemůžu se dočkat třetí sezóny, pokud tedy bude“ odpověděl moderátor komentářem, že skutečně vznikne další série. Naposledy pak vznik nové série Clarkson potvrdil i během tohoto víkendu.

Podle informací RadioTimes totiž Clarkson podepsal smlouvu na novou sérii svého farmářského pořadu již v říjnu minulého roku. Zástupci Prime Video sice třetí sezónu zatím oficiálně nepotvrdili, pravděpodobně se však začne natáčet v tomto roce. Premiéru pak s ohledem na dlouhé natáčení očekáváme opět až na začátku roku 2024.

Podle informací Varienty by se však Clarkson po roce 2024 neměl objevit již v žádné show na Prime Video – tedy ani v The Grand Tour, ani ve vlastním pořadu Clarkson’s Farm. Třetí sezóna tak může být i poslední, tedy alespoň pokud lidé z Amazonu nezmění názor. S ohledem na popularitu Clarksona a jeho pořadů se to přitom rozhodně nedá vyloučit.

Již během loňského oznámení třetí série pořadu přitom Clarkson sliboval, že má několik skvělých nápadů, ze kterých Lisa (jeho přítelkyně), Kaleb (jeho pomocník) ani Charlie (správce pozemků a poradce) nebudou nadšeni. Naopak Kaleb doufal, že třetí série by konečně mohla přinést moment, kdy Jeremy začne dávat na dobré rady od zkušených farmářů.

I ve třetí řadě se tak jistě máme na co těšit, do té doby ale nezbývá než doufat, že Amazon vezme Clarksona na milost. O jeho farmu je totiž pořád obrovský zájem, což dokazují nejen skvělá hodnocení pořadu, ale i záběry plného parkoviště a farmářského obchodu Diddly Squat Farm Shop.