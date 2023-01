Tohle jsou nejlepší auta roku 2022 podle Clarksona. Je mezi nimi i elektromobil

O Jeremy Clarksonovi bylo v poslední době slyšet hlavně v souvislosti s jeho názorem na Meghan Markle, manželku prince Harryho. My si prostořekého Angličana připomeneme jinak. Kvůli autům.

Clarkson se samozřejmě kromě pořadu The Grand Tour a farmaření věnuje dalším aktivitám, stále například píše svérázné recenze aut do novin. Svoje dojmy a pocity nasbírané z testování nejrůznějších vozů pravidelně publikuje v britských nedělních novinách The Sunday Times.

A právě z hodnocení aut v těchto článcích každoročně vzniká přehled vozidel, která se Clarksonovi v jednotlivých kalendářních letech líbila nejvíce a nejméně. Nedávno skončený rok 2022 není výjimkou.

Video se připravuje ...

Dnes vám ukážeme auta, která se loni Jeremymu líbila nejvíce, zítra odhalíme vozy, které u něj dopadly nejhůř.

BMW M5 CS

Ostré provedení M5 od Clarksona dostalo čtyři hvězdy z pěti, bylo ale blízko nejvyššímu hodnocení. Uškodily mu tři body: převodovka prý občas zůstává v „Gretině módu“ o něco déle, než by si Jeremy představoval, osmiválec by mohl být hlučnější a třetím problémem je fakt, že auto vyráběné v omezeném počtu už nejde koupit.

Jinak Angličan chválil, dostala ho zejména kombinace brutálně výkonného motoru, ovladatelnosti, jistoty a komfortu.

Porsche 718 Cayman GT4 RS

Čtyři hvězdy dostalo také malé Porsche s motorem z 911 GT3 uprostřed. Jeremymu se moc líbílo, chválil zvuk, jízdní vlastnosti a charakter nadšeného štěněte. Jde prý o auto, ze kterého se vám nebude chtít vystupovat.

Výhrady měl k ceně. A nutnosti připlácet za spoustu věcí, protože jde o Porsche. Podle Clarksona se očekává, že budete platit navíc za sedačky, lak a snad i klíč.

Ford F-150 Lightning

Clarkson nepatří mezi velké fanoušky elektromobility, elektrickému pick-upu od Fordu přesto dal čtyři hvězdy. Vůz si prý zamiloval. Dojezd přes 400 kilometrů považuje za přijatelný, navíc se mu líbí, že Lightning uveze tunu, utáhne čtyři tuny a akceleruje jako Ferrari F40. Navíc je tichý, pohodlný a pod přední kapotou nabízí úložný prostor velikosti kufru Fordu Focus.

Jako nevýhodu vidí velikost, pick-up je údajně příliš velký i na popojíždění po jeho farmě. Ale přestože je podle Clarksona elektrický Ford F-150 hloupý, stejně ho chce. Nebo právě proto?

Alpine A110 S

Na Alpine A110 S je podle Jeremyho nejlepší, že i když jde o auto s motorem uprostřed, není to vůz pro „blbečky“. „Nestane se, že by mladí muži z Abú Zabí jezdili ve tři ráno okolo Harrods v Alpine, to je jasné,“ míní Clarkson. Harrods je známý obchodní dům s luxusním zbožím v Londýně.

Angličan ocenil také zvukový projev a senzační jízdní vlastnosti. A líbí se mu, že ani ostřejší verze S není až tak rychlá, že byste museli být za volantem nervózní. Není ani nepohodlná.

Našel jen dva problémy. Zaprvé, kdyby chtěl sportovní auto, pořídil by si kabriolet, a zadruhé, protože A110 už vlastní kolega James May, nemůže Clarkson vlastně přiznat, že je Alpine skvělým autem.

BMW M4 Competition M xDrive

Jediným vozem s pěti hvězdami je BMW M4 Competition M xDrive. Jeremy si sice posteskl, že M4 by měla být výhradně zadokolkou a jist si není jejím vzhledem, jinak ale nenašel důvod, proč by rychlému kupé neměl dát nejvyšší hodnocení.

Chválil motor, jehož 510 koní je přesně akorát, líbil se mu také jeho projev a zvuk. Sedadla jsou prý nejlepší, jaká kdy obklopila jeho pozadí, skvělé je řízení a výborně BMW vyřešilo přepínání řidičem přednastavených jízdních režimů pomocí tlačítek na volantu. Jeremy měl slova uznání pro infotainment, použitelné zadní sedačky a praktický zavazadelník. Zajímavé je tvrzení, že tato M4 poskytuje 90 procent vzrušení prvních „emkových“ BMW, ale současně je oproti nim „10000krát“ rafinovanější. „Tohle je zřejmě poslední M4 s neelektrifikovaným pohonem. Proto jsem rád, že dorazila v takovém stylu,“ napsal Clarkson.