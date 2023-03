Co čekat od faceliftovaného Clia? Renault pozmění motorizace a výbavu

Řada výrobců si při faceliftu vystačí s drobnými retušemi vnějšího vzhledu vozu, nicméně Renault v případě modernizace Clia vsadí na rozsáhlejší změny. Novinka už byla zachycena při natáčení a výsledkem je jedna nepříliš kvalitní fotografie přední části. Clio dostane přepracované světlomety s novým světelným podpisem, jejichž část přecházející do nárazníku bude protažena níže k vozovce.

Na fotografii je dále možné zahlédnout aplikaci aktuálního loga značky, stejně jako pozměněné tvary otvorů pro přívod vzduchu. Tím však končí výčet toho, co můžeme ve věci vzhledu modernizovaného Clia tvrdit s jistotou. Nicméně odhadujeme, že boční část vozu se příliš nezmění a na zádi očekáváme především nové logo značky a poupravenou grafiku světel. Zachycené testovací prototypy měly také polepený zadní nárazník, takže i jej se mohou dotknout ruce návrhářů.

Video se připravuje ...

Uvnitř se očekávají podstatně decentnější změny. Digitální přístrojová deska by mohla být rozšířena do nižších výbav, případně zcela nahradit analogový základ. Obdobně by se mohla do více výbavových stupňů rozšířit větší dotyková obrazovka infotainmentu. Doplnit by ji měla modernější verze operačního systému s vylepšenou grafikou.

Aktualizovaný operační systém by s sebou mohl přinést nové funkce a rozšíření se očekává také v nabídce jízdních a bezpečnostních asistentů, zejména s ohledem na stále přísnější předpisy a pravidla nárazových zkoušek organizace EuroNCAP. Podvozek modernizovaného Clia by si měl zachovat současné nastavení, může se ale dočkat drobného doladění.

Paleta pohonných jednotek dostupných na našem trhu by měla být z větší části zachována, byť se podle některých zdrojů budeme muset rozloučit s 1,3litrovým čtyřválcem TCe o výkonu 103 kW. Teoreticky je možné jeho nahrazení mild-hybridní variantou téhož motoru z modelu Austral.

Litrový tříválec TCe s nepřímým vstřikováním je aktuálně nabízen v benzínové verzi o výkonu 67 kW a v provedení spalujícím LPG, jehož maximální výkon je až 74 kW. Obě varianty by se mohly dočkat nejen drobného posílení, ale také výkonnějšího sourozence s 84 kW a přímým vstřikováním paliva.

Zachována má být motorizace E-Tech full hybrid 145 s kombinovaným výkonem 105 kW, která by mohla být rozšířena o plug-in verzi známou z modlu Captur. Zůstat má také jediná vznětová motorizace (74 kW), ovšem některá média spekulují o jejím konci s ohledem na zpřísňující se emisní předpisy. U nás se však neprodává, dostupná je například na domácím francouzském trhu, stejně jako základní atmosférický motor o výkonu 48 kW, ten ale má s modernizací zmizet z nabídky.

Francouzská média informují, že premiéra modernizovaného Renaultu Clio je naplánována již na příští měsíc. Vstup do prodeje podle nich má následovat v červnu, i když je pravděpodobné, že nejprve dorazí na domácí trh a k nám se dostane o něco později.