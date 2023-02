Modernizovaný Renault Clio zachycen při natáčení, jak se vám líbí nová maska?

Mnozí si možná vzpomenou, že o očekávané modernizaci populárního malého hatchbacku Renult Clio jsme psali již před pár týdny. Koncem ledna se totiž objevily zvěsti, podle kterých čeká populární model vcelku zásadní proměna, která odstraní dnes charakteristický světelný podpis přídě ve tvaru „klů“.

Těmi se dnes chlubí i poslední představený model Austral, podle informací ze zákulisí by však tyto kly měly být nahrazeny novým vertikálním světelným segmentem, který se měl inspirovat konceptem Renault Scénic Vision. První ukázku omlazené přídě jsme si pak mohli prohlédnout i na zajímavé grafice.

Zatím jsme tak mohli nechat pracovat fantazii, nyní se však můžeme na upravenou příď podívat bez jakéhokoliv maskování. Ve španělské Valencii se totiž podařilo zachytit nové Clio během natáčení – pravděpodobně oficiálních spotů. Kvalita videa sice není zrovna oslnivá, přesto konečně vidíme, jak bude nový světelný podpis přídě vypadat.

Namísto klů ve tvaru písmene C, které sahaly od světlometů až do nárazníku, vidíme čtyři oddělené segmenty denního svícení. Dva jsou horizontální a přímo v těle světlometu, další dva jsou vertikálně umístěné po stranách předního nárazníku a společně naznačují šipku směřující ke středu přídě.

Snímky pořízené z videa bohužel trpí nízkým rozlišením, přesto je patrné, že jsou vertikální segmenty denního svícení umístěné v zajímavém rámečku, který připomíná právě segment použitý již u konceptu Scénic Vision.

Přední nárazník zřejmě prošel decentní proměnou, a nově by mohl nabídnout i nepatrně širší horní mřížku chladiče. Hlavní světlomety s novými tvary, ve kterých segmenty denního svícení plní i roli směrovek, jsou stále propojeny chromovanou linkou, táhnoucí se pod kapotou. Uprostřed masky vidíme nové logo. Příď omlazeného Clia by tak mohla vypadat výrazně moderněji a dramatičtěji.

Bohužel máme k dispozici pouze jeden úhel záběru, takže není zřejmé, jakými úpravami prošel zbytek karoserie. Drobné změny by se však měly odehrát i v interiéru. Nabídka motorizací by měla podle posledních spekulací zůstat víceméně stejná, nabízí se však možnost, že by se pod kapotou mohl objevit u plug-in hybridní pohon převzatý z modelu Captur.

Připomeňme, že pátá generace modelu Renault Clio byla představena již v roce 2019. Představení modernizované verze se očekává zhruba v průběhu jara letošního roku. Kromě toho se však Clio dočká i premiéry svého sourozence, pod značkou Mitsubishi se totiž představí jako nová generace modelu Colt.