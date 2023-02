TEST Renault Clio E-Tech full hybrid 145 Techno – Zajímavé malé auto pro šetřílky?

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Nejslabší částí vozu je podle mě zavazadelník. Nejde ani tak o objem, který u hybridu činí 299 litrů (s příplatkovou rezervou jen 243 litrů), ale spíš o jeho tvar a skromný půdorys. Kufr není ani moc dlouhý, ani široký. A navíc má poměrně vysoko nakládací hranu a úzký přístup. Třeba taška s hokejovou výstrojí se mi do něj vešla jen tak tak.

V testovaném autě jsem se mohl těšit z šikovných prvků, jakými jsou vyhřívaný volant, přední i zadní parkovací senzory, couvací kameru, vyhřívaná přední sedadla, automatickou klimatizaci, ambientní osvětlení, Full LED světlomety, bezdrátové nabíjení telefonu, 10palcový digitální přístrojový panel nebo infotainment Easy Link s navigací a 9,3" obrazovkou orientovanou na výšku. Oba displeje plní své role dobře: přístrojovka je docela hezky čitelná a umí přehledným způsobem předat důležité informace, obrazovka multimediálního systému sice z palubky trochu zvláštně trčí, ale i díky tomu je zase pěkně na očích a příjemně po ruce. Především však nabízí přehledné grafické prostředí. Se samotným systémem jsem se v pohodě sžil, orientace v něm totiž podle mě není příliš složitá. Jen by snad mohl být o něco svižnější.

Aktuální generaci Clia, kterou Renault představil v roce 2019 (letos na jaře by automobilka měla odhalit facelift), už jsme měli v několika testech, proto spíše připomenu, že na ni pravidelně oceňujeme na poměry segmentu velice dospěle působící interiér, a to především v oblastech zpracování, výběru materiálů, dostupné funkční výbavy – i když velká část nejzajímavějších položek je za příplatek - a částečně také prostornosti.

Pokud se podíváme do aktuálních ceníků hybridní konkurence, zjistíme, že francouzský hatchback vychází výhradně z pohledu základní ceny nejhůře: Toyota Yaris stojí 505.000 Kč, její dvojče Mazda2 508.400 Kč a Honda Jazz 535.900 Kč.

Motor, jízdní vlastnosti

Po svém

Renault pro své hybridní modely vyvinul zajímavě řešenou pohonnou soustavu, kterou tvoří spalovací motor, dva elektromotory, baterie a automatická převodovka. Spalovák představuje atmosféricky plněná šestnáctistovka s nepřímým vstřikováním. V Atkinsonově cyklu pracující jednotka poskytuje maximální výkon 69 kW při 5600 otáčkách za minutu a nejvyšší točivý moment 148 Nm při 3200 ot/min.

Doplňují ho tedy ještě dva elektromotory: vysokonapěťový startér-generátor dávající 15 kW a 50 Nm a elektromotor vestavěný v tělese převodovky, který nabízí 36 kW a 205 Nm. Kombinovaný výkon celé soustavy dosahuje 105 kW.

Důležitou součástí hybridního pohonu je samozřejmě akumulátor umožňující jízdu čistě na elektřinu. Má kapacitu 1,2 kWh, což stačí spíš na elektrické popojíždění. V elektrickém režimu Clio zvládne maximálně nízké jednotky kilometrů, častěji však pouze stovky metrů – a to ještě s lehkou nohou. To je ale pro klasické hybridy, které se nedobíjí externě, přirozené.

Zajímavá je také převodovka. Multimódový automat v podstatě kombinuje dvě převodovky v jednom těle, propojené ozubenými koly. Jsou tu totiž dva převody pro hlavní elektromotor a čtyři převody pro spalovací čtyřválec, přičemž mechanickou synchronizaci nahrazuje elektrická, vyrovnávající otáčky ozubených kol. Synchronizaci tak místo spojky zajišťuje elektromotor. Hybridní provedení mimochodem představuje jedinou motorizaci české nabídky se samočinnou převodovkou.

Sladění jednotlivých částí hybridní soustavy se Renaultu povedlo, přepínaní mezi pohony bývá většinou hladké, plynulé a nerušivé, někdy skoro až neznatelné. Občas se ale pracující čtyřválec projevuje lehkými vibracemi, které pronikají do interiéru. Cítit jsou hlavně v podobě decentního brnění v pedálech. Ale není to nic hrozného. Hybridní soustava využívá elektrický pohon co nejvíce při rozjezdech a poté během jízdy vyřadí spalovák kdykoli může - třeba při táhlém klesání.

Renault Clio E-Tech full hybrid 145 Techno

Velmi dobré je také odhlučnění, zvuk nastartované šestnáctistovky nikdy netrhá uši, a to ani když se z hybridní soustavy snažíte dostat její veškerý potenciál, který rozhodně není marný. Údaj o schopnosti akcelerovat z klidu na stovku za 9,3 sekundy sice nevypadá příliš lákavě, v reálném provozu však hybridní Clio působí příjemně svižně. Přispívá k tomu skutečnost, že elektrická výpomoc nastupuje okamžitě. Malý hatchback tak jde velice ochotně za plynem a potěší důstojnou pružností. Vlastně mě mile překvapilo, jak hezky auto po zadupnutí akcelerátoru až na podlahu a následném podřazení převodovky zrychluje. Kombinace vysokých otáček spalovacího motoru a elektrické pomoci funguje vážně mile. A oceníte ji zejména při předjíždění.

Zásadní předností hybridního pohonu by pochopitelně měla být nízká spotřeba paliva. A opravdu, Clio si dokáže vystačit s málem, i když ne vždy. Na dálnici například průměr činil 7,2 l/100 km a příliš mě neohromil ani údaj z hustého provozu ve studené zimní Praze: 6,3 l/100 km. V menším a klidnějším městě však spotřeba činila jen 5,2 l/100 km, cestu vedoucí přes menší obce a mimo dálnice Clio zvládlo za 5,3 l/100 km. V kombinaci průměr dosahoval 6,3 l/100 km.

Schválně jsem se podíval do našeho testu výkonně srovnatelného provedení TCe 140 s 1,3litrovým přeplňovaným čtyřválcem (103 kW). David Bureš v něm psal, že vůz umí ve městě jezdit za nějakých pět šest litrů a na dálnici za 6,5 l/100 km. Že by tedy hybrid byl podstatně úspornější, asi tvrdit nemohu – i když pro rozhodný závěr bych samozřejmě potřeboval obě verze porovnat ve stejných podmínkách.

Dospělý i jízdně

V části o interiéru jsem zmiňoval jeho dospělost. Dospěle však Clio působí také v pohybu, jeho jízdní projev nemá výraznou slabinu. Podvozek funguje výborně a na segment malých aut poskytuje parádní kombinaci pohodlí a ovladatelnosti. I na největších kolech, jaká jsou k dispozici, tedy sedmnáctkách obutých do pneumatik 205/45, Clio hezky tlumí nerovnosti a nenechá se ani na rozmlácené silnici rozhodit. Podvozek je navíc sympaticky odhlučněn, od kol se jen občas ozývá decentní dusot. Výrazný hluk do kabiny neproniká ani ve vyšších rychlostech.

Při změnách směru pak Clio působí hbitě, lehce se stáčí a ochotně následuje pohyby volantu, v oblouku pak potěší přesností a jistým držením stopy. Povedené je řízení, vcelku komunikativní, hlavně ale tak akorát tuhé a strmé, především však dostatečně přesné. A výhrady nemám dokonce ani k brzdám, což u hybridů není obvyklé. V Cliu je jejich dávkování docela přirozené.