Co dokážou policejní drony? Testování skončilo, odteď sledujte oblohu!

Nenápadný špion nad silnicí vás dokáže sledovat za volantem, aniž to tušíte. Policie začala při silničním dohledu používat dálkově ovládané drony s kamerou a nemáte skoro šanci si jich všimnout.

Když jsme se před dvěma lety zúčastnili ukázky policejních dronů, opakovaně zaznívalo, že jde jen o testovací provoz. Už tehdy někdejší dětské hračky dokázaly nasnímat ostré detaily z velké dálky, a pomocí softwaru dokonce vyhodnotit nedodržování předepsané rychlosti nebo malou bezpečnou vzdálenost. Vůbec žádný problém mu nečinilo zaznamenání očividných porušení předpisů, typicky předjíždění na plné čáře nebo nepřehledném horizontu.

Teď už se každopádně nespoléhejte na domněnku, že když nevidíte v okolí policejní hlídku, jste se svými přestupky „v bezpečí“ – policie se netají ostrým nasazením dronů řízených na dálku z místa mimo vozovku. A nejen to – využila je třeba ke sledování škod po tornádu na jižní Moravě v roce 2021.

Střední Čechy pod dozorem

S bezpilotními prostředky mají nejvíce zkušeností středočeští policisté. Loni v červnu uspořádali třídenní bezpečnostní akci, při níž zjistili 589 přestupků v dopravě a mnoho z nich právě pomocí dronu. „Zaznamenal vážná porušení dopravních předpisů, jako je například předjíždění přes plnou čáru, nerespektování dopravního značení nebo nesprávná jízda v jízdních pruzích,“ okomentoval tehdy akci mluvčí Pavel Truxa. Videozáznam je k vidění na policejním webu a vyplývá z něj, že dron se nenápadně pověsí do prostoru před křižovatku nebo železniční přejezd a ostře – doslova jako na podnosu – vidí řidičské přestupky. Občas až nepochopitelné: třeba když šofér linkového autobusu neprojeví ani ždibec snahy zastavit na stopce při nájezdu na hlavní silnici.

Výhoda dronu je zjevná – kromě nenápadnosti a operativnosti je proti obligátnímu vrtulníku o řád levnější. Celý letounek s kamerou vyjde už od stejných 40.000 Kč jako jediná provozní hodina skutečné helikoptéry. Přitom teoreticky dostoupá do šesti kilometrů (ale nesmí přes 120 m nad terénem kvůli legislativě) a ve vzduchu vydrží 45 minut. Ostravští policisté proto už drony využívají na dálnici D1 ke sledování pomalu předjíždějící kamionů. Letos v lednu jich během jediné hodiny natočili třináct. A za to, že řidiči nákladních aut nad 3,5 tuny předjížděli, ačkoliv neměli dostatečnou rychlost, dostali pořádně mastné pokuty – od letošního roku je za to sankce až 5500 korun a šest bodů na místě, ve správním řízení až 25.000 Kč.

Hodiny dozoru

Řidiče tak nemůže překvapit, že dostanou pokutu „ze zálohy“. „S výjimkou dnů s extrémními podmínkami vlastně drony nic neomezuje. Modeláři sice vědí, že v mraze baterky nefungují úplně dobře, ale to v profesionálním provozu vždy nějak vyřešíte, zahřejete je dopředu v kapse. Větším problémem je mráz v kombinaci s vlhkostí, kdy se vytváří námraza na vrtulích a s tím nic neuděláte. Tomu musíte předcházet ostražitostí,“ poodhaluje jediné slabiny Jaroslav Řešátko, jednatel společnosti Telink, která do České republiky dováží drony DJI. Právě jejich modely Mavic policie používá.

Pro svou profesionální práci je znají fotografové, filmaři, geodeti nebo záchranáři. Roli hrají při požárech nebo přírodních katastrofách ke sledování situace ze vzduchu. A v oblasti bezpečnosti dávno našly místo, hlídají střežené areály lépe a levněji než živí sekuriťáci.

Ačkoliv se o policejních testech hovoří sotva pár let, první myšlenky nejsou nové – už před třinácti lety se společnost Jaroslava Řešátka zúčastnila projektu bezpečnostního výzkumu ministerstva vnitra na monitoring dopravních nehod. Tehdy neúspěšně, dnes je přesně na to používají běžně nehodoví znalci.

Mimochodem i pro policisty platí omezení, kde mohou létat – nesmí například v bezprostředním okolí Letiště Václava Havla nebo nad místy, kde se pohybují lidé či vozidla. Tedy typicky nad pruhem dálnice, kde není zastaven provoz a zajištěna dopadová oblast. Proto dron nikdy neuvidíte přímo nad jedoucími auty, ale vždy vedle vozovky. Pořád je to jen stroj, který může spadnout.

Detailní rozlišení

Pokud spoléháte na limity techniky a neostrost rozlišení, máme špatnou zprávu – drony snímají ve 4K (3840 × 2160) a registrační značky jsou na záznamu ostře čitelné. „Dron je v podstatě pořád jenom kamera s nějakým výkonem. Ale podstatné je, že k tomu máte chytrý software na další inteligentní zpracování obrazu. Roky spolupracujeme se společností, která dlouho testovala řízení křižovatek. Naučila software, jak spočítat, kolik projelo aut modrých, červených a třeba kolik z toho dodávek. Tohle inteligentní zpracování obrazu neustále zdokonalují a dostali se tak daleko, že z toho umějí vypočítat rychlost a vzdálenost mezi vozidly, respektive čas, ze kterých by se vozidla srazila,“ vypočítává Jaroslav Řešátko s tím, že technické možnosti jsou už velmi vysoké.

Policie zatím drony využívá jen coby prodloužené oko. Ale je pouze otázkou času, kdy budou pomocí dronů měřit rychlost. Pokud porušujete předpisy, čekejte klidně pokutu z oblohy!

DJI Mavic 3 Thermal SP Hmotnost 915 g Rozměry složeného letadla 221 x 96,3 x 90,3 mm Délka úhlopříčky rozloženého letadla bez vrtulí 347 mm Maximální rychlost 21 m/s Maximální stoupání 8 m/s Maximální klesání 6 m/s Maximální výška 6000 m Maximální doba letu 45 min Letová vzdálenost 32 km Provozní teplota -10 až 40 °C

Nehody z výšky

Pro dokumentaci dopravních nehod používá policie drony v praxi už roky. Na fotogrammetrii využívá letoun ve spojení se stanicí RTK GNSS. Cena celé soupravy činí čtvrt milionu. Přitom jen samotný dron včetně ovladače a baterie vyjde na nějakých čtyřicet tisíc. Středočeští policisté v minulosti zveřejnili, že během roku odstartují průměrně v 1700 případech, z toho téměř dvě třetiny slouží k zácviku.