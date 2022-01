Mapovali jsme dopravní nehody z policejního dronu: Vidí i ze země nepostřehnutelné

Stojíme u křižovatky ulic Žežické a Pobrdské v Příbrami, kde se střetla tři vozidla – řidič Suzuki S-Cross nedal přednost motoristce v Opelu Astra, do níž pak po karambolu ještě narazil šofér Suzuki Ignis, který nedobrzdil. Na místě už operují hasiči, záchranka odvezla těhotnou řidičku astry do nemocnice. Ze žlutomodrobílého kodiaqu vystupuje dvojice policistů ze speciální jednotky, aby střet zmapovala. Nemají ale obvyklé měřicí kolečko, nýbrž dron. Jen loni tuto výrazně rychlejší a přesnější technologii mapování středočeští policisté využili ve více než šesti stovkách případů.

Než se vznese

Předtím než bezpilotní letadélko s kamerami vystoupá nad místo nehody, je potřeba na místě karambolu vyznačit výchozí bod měření a stopy. K tomu se používají geodetické terče, s nimiž pracuje „měřič“ Jakub Máder. „Polohu středu jednotlivých geodetických terčů zaměřujeme pomocí stanice RTK GNSS – ta kombinuje GPS a pozemní signály pro upřesnění polohy,“ říká Máder. Jak doplňuje, maximální odchylka přitom dosahuje +-3,5 centimetru. Takových bodů v křižovatce obchází sedm, osm, dále se stejně zaměřují polohy stop.

Mezitím jeho kolega Miloslav Nosek, velitel dronové jednotky a pilot v jedné osobě, sprejem na vozovce označuje stopy velkými číslicemi, které se shodují s kužely umístěnými nehodovou službou. Následně nastává samotné nasazení dronu – nesmí být využit nad pohybujícími se vozidly či lidmi, a proto se veškerý provoz v křižovatce musí zastavit.

Svět motorů 02/2022

Různé výšky, stovky snímků

Pilot Nosek po startu ze země zvedá bezpilotní letoun do výšky 1,5 metru nad zemí v poli vymezeném vytyčovacími čtverci. „Tímhle způsobem zmapujeme celou situaci. Následuje let ve výšce očí řidiče, abychom zaznamenali výhledové poměry, tedy co mohl a měl vidět v okamžiku nehody,“ vysvětluje postup Nosek. Pak dron znovu nabírá výšku a opět se kolmo vznáší nad místem střetu. Na náš dotaz „proč“ pilot odpovídá: „Z tohoto pohledu z výšky okolo dvanácti metrů jsou vidět i stopy, které normálně nejsou ze země rozeznatelné – přitom mohou mít pro vyšetření příčin nehody zásadní vliv, například brzdné stopy.“ Nakonec se bezpilotní letoun vznese ještě do výšky okolo 35 metrů, aby pořídil přehledové foto celé situace nehody. Vše završuje dokumentací stop a deformací vozidel pomocí videa, tedy tak, jak to na místě nehody bylo v okamžiku příjezdu policie.

Celé měření dronem a stanicí RTK GNSS trvalo okolo deseti minut, za tu dobu bylo pořízeno mezi 100 a 300 fotkami a zaměřeno 21 bodů. „To proti klasickému způsobu mapování nehody s pomocí měřicího kolečka znamená nejen zrychlení, ale především výrazné zpřesnění dokumentace,“ vysvětluje Nosek klady nové metody. Dodává, že u té staré mohou mít možné chyby rozdíl proti skutečnosti několik desítek centimetrů až jednotky metrů.

Díky záznamům z bezpilotního letadla a stanice RTK GNSS se i rychleji dělá plánek nehody, z několika hodin mravenčí práce se čas na její vyhotovení scvrkává na desítky minut. Zároveň je z místa nehody k dispozici mnohonásobně větší objem dat – v nich lze dohledat další informace, které se třeba v prvním okamžiku na místě nezdály být důležité. To podle policistů oceňují zejména ve složitějších případech soudy a pojišťovny.

Nemůže dojít k manipulaci s daty? „Nikoliv, data jsou hned na počátku uzamčena a uložena do společného úložiště v souboru, který vylučuje jakýkoli zásah,“ říká Nosek. Uložená data zpracuje z jiného místa analytik a zpracovatel dopravní nehody si pro ně může sáhnout z jakékoli služebny.

Skládáme terče, stanici RTK GNSS do zavazadelníku policejního kodiaqu, kam je následuje ještě dron uložený do přepravního kufru. Vidíme ještě stožáry se světly, které u této nehody nebyly použity. Proč? „Jsou určené k tomu, aby v noci dobře osvětlily místo nehody. Dron si sice přisvětluje, ale pro záběry z větší výšky to ne vždy stačí,“ říká Nosek.

Limity

Z loňských 611 případů nám vychází, že průměrně zmapují na území kraje ani ne dvě nehody denně. Není to na technologii za čtvrt milionu málo?

„Naše služba trvá 15 hodin, v rámci kraje najezdíme i 700 kilometrů a zaměříme často i pět nehod,“ tvrdí Nosek. To nám nějak nevychází. Jak ale dodává Máder, jednotka není v akci na silnici každý den. „K rozšíření této metody potřebujeme kvalifikované operátory a ti se to musejí někdy naučit.“ A také ne vždy jsou k jejich nasazení vhodné meteorologické podmínky. „Drony nemůžeme použít třeba při silném větru, dešti ani sněžení,“ dodává Nosek. Zároveň se s námi loučí, protože vyjíždí pod majáky k nehodě v Dobřichovicích, kde řidič za volantem mercedesu v parkovací zóně při jízdě zkolaboval. Naboural dva vozy a zastavil se až o sloup před vchodem do blízkého domu. Do konce služby jim zbývá ještě několik hodin, a tak je možná ještě další následný zásah čeká. Na zablokované křižovatce v Příbrami ale může začít odklízení následků nehody a vrátit se plný provoz už hodinu po jejím částečném uzavření. Kromě mapování nehod se ovšem s drony budeme setkávat i jinak – jak naznačili policisté, bezpilotní letouny by měly brzy sledovat také přestupky řidičů za jízdy.

Bezpilotní letadlo DJI Mavic 2 Zoom Hmotnost 905 g Rozměry složeného letadla 84 x 91 x 214 mm Délka úhlopříčky rozloženého letadla (bez vrtulí) 354 mm Maximální rychlost 72 km/h Maximální stoupání 5 m/s Maximální klesání 3 m/s Maximální doba letu 31 min (rychlost 25 km/h, bezvětří) Průměrný letový čas 25 minut (zbývající záloha kapacity akumulátoru 15 %) Provozní teplota -10 až 40 °C

Kam letadélko nemůže

Přestože se policisté v souladu s dohodou mezi Ministerstvem dopravy a Ministerstvem vnitra mohou odchýlit od civilních leteckých předpisů, nemohou zdaleka létat všude. „Vždy musíme zajistit bezpečnost létání ve vzdušném prostoru, osob a majetku na zemi a nesmíme ohrozit životní prostředí. Létat nemůžeme například v bezprostředním okolí Letiště Václava Havla v Praze,“ říká náměstek ředitele Středočeské policie Ondřej Smotlacha. Další místa přibližuje vzápětí: „Není možné je použít ani nad místy, kde se pohybují lidé či vozidla – například nad pruhem dálnice, kde není zastaven provoz a není zajištěná dopadová oblast.“

Kolik to stojí

Celá sada na dokumentaci míst dopravních nehod fotogrammetrií – za využití bezpilotního letadla a stanice RTK GNSS – se pohybuje okolo 250.000 korun. Nejdražší je stanice RTK GNSS. Samotný dron s ovladačem a bateriemi stojí 42.000 korun. Jedna hodina letu vyjde na 90 korun. Během roku se odehraje na 1700 vzletů, z toho téměř dvě třetiny slouží k zácviku budoucích posádek. Na financování vybavení se zásadním způsobem podílí Krajský úřad Středočeského kraje.

Klasika vs. dron

Loni bylo na území Středočeského kraje zaznamenáno 15.055 dopravních nehod, z toho u 5508 bylo potřeba vyhotovit plánek. S pomocí bezpilotních letadel bylo v roce 2021 zdokumentováno 611 silničních střetů, což představuje 4 % všech nehod a 11 procent karambolů, u nichž bylo potřeba vyhotovit plánek.