Co předcházelo jízdě formule 1 v ulicích Prahy? Opravovali ulice unikátní technologií

Víte, jak se pozná, že jste přijeli do Prahy? Začne to drncat, lze říci s nadsázkou – ale jen mírnou. Kvalita asfaltového povrchu ulic v hlavním městě je místy ostudou. Přesto se po nich minulý víkend proháněl monopost formule 1 stáje Red Bull Racing a několik dalších závodních aut.

Kromě marketingové kampaně v podobě posazení „ef-jedničky“ na mazací tramvaj pražského dopravního podniku zahrnovala příprava taky pečlivé zalepení všech trhlin, spár či výtluků v místech, kudy měly závodní vozy jezdit. Běžně by to byla práce na několik týdnů s pokládáním nového asfaltu, v tomto případě to však bylo jen pár dnů před akcí.

Oprava výtluku strojní sestavou FT-3+ • Futtec

„Ve spolupráci s TSK Praha jsme jejich prostřednictvím na příslušné trase opravili několik větších výtluků a trhlin. To vše během dvou nocí, bez nutnosti silnice uzavírat,“ říká Jiří Rušikvas, zakladatel firmy Futtec, která na opravy použila svou unikátní mikrovlnnou technologii. Ta je podle firmy schopná výtluk ve vozovce opravit v řádech desítek minut, nikoliv hodin či dokonce dnů.

Principem technologie je nahřátí asfaltu kolem výtluku pomocí mikrovln, díky čemuž se následně nová asfaltová výplň díry spojí s původním asfaltem, a tak kolem záplaty nevznikají švy. Výtluk se vyčistí a připraví se jeho hrany, následně se nahřeje asfalt kolem a zhruba kulatá díra se vyplní novým asfaltem, předem nahřátým na 165 °C. Ten se následně zhutní vibrační deskou a po vychladnutí a ztvrdnutí je hotovo.

Souprava elektrocentrály, nahřívací pece a „mikrovlnného cestáře“ FT-3+, která se o opravu zvládá postarat, vypadá, že se vejde do dodávky se skříňovou nástavbou a hydraulickým čelem. Navíc je možné opravy provádět za provozu, „jen“ se na pár hodin uzavře prostor kolem opravovaného výtluku.

„Takto udělaná oprava, bezespárá, vydrží násobně déle, než standardní technologie, zejména v zimním prostředí,“ říká ve videu Tomáš Polišenský, technický ředitel firmy Futtec. Důvodem je, že se díky této technologii nemá dostat mezi starý a nový asfalt voda, která v zimě zmrzne a asfalt tak roztrhá.

Nebylo to první použití této technologie. Před několika týdny takto zmizelo 28 děr během dvou nocí na prvních kilometrech dálnice D1 u Prahy, loni se používala na Barrandovském mostě a před dvěma lety i na několika dalších místech. „Spolupráci s mikrovlnnou technologií jsme naplno rozjeli už v roce 2022 opravou výtluků na hlavních tazích, jako Jižní spojka a lanový most, Štěrboholská spojka, Liberecká, Barrandovský most apod. Jedná se o stovky komunikací, kde tuto technologii do dneška využíváme,“ řekla v minulosti deníku Metro Barbora Lišková, mluvčí TSK Praha.

Je možné, že se nasazení této technologie do budoucna rozšíří mnohem víc. V loňském roce totiž ministerstvo dopravy vydalo nové technické podmínky, které „stanovily technologii mikrovlnného ohřevu jako oficiálně uznaný postup údržby pozemních komunikací“, řekl loni Světu motorů Rušikvas.