Češi vyvinuli přelomový systém pro opravy asfaltu. Prověřil ho Barranďák

Když umí mikrovlnka ohřát jídlo na talíři, proč by to nešlo s asfaltem? Takhle jednoduchá myšlenka je samozřejmě v praxi mnohem složitější. Recept našel Čech Jiří Rušikvaš, který před dvanácti lety založil společnost Futtec na bezespárovou opravu silnic. V Česku už s její pomocí opravili 1000 děr a mezi nimi taky 55 z nich na Barrandovském mostě.

Společně s Ústavem chemických procesů Akademie věd ČR a VUT v Brně našel Jiří Rušikvaš cestu k hloubkovému ohřevu opravovaného místa bez degradace směsi.

Při konvenčním způsobu se ohřevu se nejen neprohřeje do hloubky a nová vrstva se dokonale nespojí se starou, ale ještě se lokálně zbytečně přepaluje.

Funguje to vlastně jednoduše – výtluk se označí, vyčistí od uvolněných kamenů a nahřeje mikrovlnnou pecí na 120-160 °C. Při patnácti stupních Celsia to trvá tři čtvrtě hodinky. Technologie se dá dokonce použít až do minus deseti. Následně pracovník nasype ohřátou napytlovanou směs asfaltu a vibračním pěchem zhutní a zarovná. Během pár chvil je možno pustit na místo dopravu.

Proti standardním opravám je mikrovlnná technologie rychlejší a lacinější. „Od našeho založení vedla dlouhá cesta, kterou letos završilo vydání nových technických podmínek Ministerstva dopravy, jež stanovují technologii mikrovlnného ohřevu jako oficiálně uznaný postup údržby pozemních komunikací,“ říká zakladatel Jiří Rušikvaš s tím, že kromě výroby mikrovlnných pecí už pracují na automatizaci a digitalizaci postupu.

Čím dřív se totiž díra vyspraví, tím jsou náklady na řešení nižší. Ruku v ruce by s tím proto měl jít systém monitoringu vozovek a efektivního plánování oprav, na kterém Futtec rovněž pracuje. Zájem o české řešení a stroje na mikrovlnnou opravu vozovek už projevili i v zahraničí. Do konce roku má existovat až dvanáct strojů. Každý vyjde na půldruhého milionu a opraví až 300 výtluků měsíčně. Jednou by měla fungovat půjčovna, kde si je budou moci půjčovat třeba majitelé parkovišť nebo obecní úřady. Až takhle je prý práce s nimi snadná.