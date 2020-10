Spojení FCA a PSA prý už nic nebrání. Mají souhlas evropského antimonopolního úřadu

Skupina PSA a koncern Fiat Chrysler Automobiles daly už před koncem loňského roku najevo, že se hodlají spojit. Už dopředu však vedení obou firem přiznávalo, že faktické spojení těchto subjektů bude nějakou dobu trvat. Vznik koncernu nazvaného jako Stellantis totiž mimo jiné musely schválit antimonopolní úřady. Schválení fúze se přitom protáhlo hlavně na starém kontinentu.

Jestliže tak v minulých měsících vyšlo najevo, že antimonopolní úřady v různých koutech světa s transakcí souhlasí, ten evropský potřebná razítka nedal. Nyní se to však podle zákulisních zpráv údajně změnilo, a tak spojení FCA a PSA už nic nebrání. Obě automobilky totiž i v době koronaviru zopakovaly, že s fúzí počítají. Dokonce ji považují za ještě důležitější než kdy dříve.

Evropským úřadům se podle dřívějších zpráv nelíbilo to, že by nový subjekt mohl získat moc silnou pozici v oblasti užitkových vozidel. PSA tudíž mělo na základě těchto obav nabídnout Toyotě, pro níž vyrábí modely Proace City a Proace, navýšení výrobní kapacity těchto vozidel. Navíc jí má prodávat tato vozidla za takřka výrobní náklady. Otázkou je však další budoucnost středně velkých dodávek od Fiatu, který v této oblasti ukončil svoji spolupráci s Renaultem.

Upravit se bude muset také vztah mezi FCA, respektive PSA a jejich prodejci. Ti nově budou moci ve vybraných městech opravovat i vozidla konkurenčních značek.

Už dříve do podmínek fúze promluvila pandemie koronaviru. V reakci na ní FCA snižuje hotovostní část ze speciální dividendy, kterou mají podle podmínek loni podepsané dohody získat akcionáři firmy. PSA zase pozdržuje plánované rozdělení svého podílu ve výrobci součástek Faurecia akcionářům nové skupiny. Těmito kroky má být zajištěna stejná hodnota obou firem, po fúzi totiž v novém celku mají stávající subjekty hrát stejnou roli.

FCA a PSA chtějí svoji fúzi dokončit během prvního čtvrtletí příštího roku, pozdržení schvalovacího procesu však málem znamenalo, že by se spojení firem do tohoto termínu nestihlo. Nakonec se to však údajně zvládne, zákulisní zprávy tvrdí, že evropské úřady dají Stellantisu potřebná razítka ještě letos. Čas na rozhodnutí přitom mají až do února 2021.

Spojení italsko-amerického koncernu s tím francouzským má vytvořit čtvrtou největší automobilku světa. Cílem je primárně snížit náklady obou celků. Zhruba 40% podíl na snížení nákladů mají tvořit úspory v oblasti produktů, 40 % připadne na úspory v nakupování a 20 % na ostatní oblasti jako marketing a IT. Automobilky budou nově sdílet techniku, hovoří se hlavně o použití platforem od PSA italskými značkami FCA. Americká část, respektive prodeje pick-upů Ram a SUV Jeep, zase pomůže s nutnými investicemi do elektromobilů a plig-in hybridů pro evropský a čínský trh.