Cupra slaví 4. výročí. Slibuje nové modely, vyšší prodeje a vlastní metaverse

Cupra letos slaví čtvrté výročí své nezávislosti, kdy se oddělila od Seatu a stala se samostatnou značkou zaměřenou na sportovní modely. K zahájení těchto oslav si Cupra úmyslně vybrala 22. den druhého měsíce roku 2022, neboť dvojka symbolizuje dualitu, partnerství a růst. A to vše chce značka v příštích letech zkombinovat.

Wayne Griffiths, CEO značky Cupra, totiž během video-prezentace prozradil, že Cupra plánuje již v tomto roce zdvojnásobit své prodeje, zdvojnásobit svou prodejní síť a zdvojnásobit svůj obrat. Zdvojnásobit by se měl také počet reprezentantů Cupra Masters a počet showroomů Cupra City Garages po celém světě.

Griffiths také připomněl již oznámené představení dvou nových modelů. Prvním je Cupra Tavascan, který by se měl na trhy dostat v roce 2024. O rok později se pak očekává příchod městského elektrického vozu Cupra UrbanRebel, který se zatím představil ve formě konceptu.

Cupra se navíc chystá zdvojnásobit příležitosti, jak si užít unikátní emoce spojené se značkou. Vedle reálného světa chce totiž Cupra nabídnout nové zážitky také v prostředí vlastní platformy MetaHype, vytvořené v metaverse – tedy fiktivním virtuálním vesmíru, který by se měl stát jakousi další evolucí sociálních sítí.

MetaHype by měl nabídnout unikátní prostředí, ve kterém se kromě značky budou objevovat i její partneři ze světa hudby nebo umění – například Primavera Sound nebo U-Beat. Lidé budou moci navštěvovat prezentace různého „umění“ a chybět nebude ani NFT. Součástí by měly být také streamy a různé akce.

„Metahype je naší interpretací tohoto nového vesmíru. Je to prostor založený na spolupráci. Značky, startupy a tvůrci obsahů v něm mohou pořádat rozmanitou škálu akcí a zážitků pro jednotlivce, a vytvářet tak kulturu a sdílet ji,“ dodal Griffiths. „Vstupem značky Cupra do metaversu znovu potvrzujeme, že jsme značkou, která přesahuje hranice automobilového průmyslu.“

Nikoho dnes asi nepřekvapí, že i Cupra nabídne vlastní NFT – a to již během pár týdnů. Ještě zajímavější je však koncept závodů Cupra2 Experience, které by měly kombinovat skutečnost a virtuální realitu.

„S naším elektromobilem UrbanRebel přinášíme světu jedinečné závodní zážitky Cupra2 Experience, při nichž je to, co řídíte, reálné, ale to, co vidíte, je virtuální,“ vysvětlil Antonino Labate, ředitel pro strategii, obchodní rozvoj a provozní činnosti značky CUPRA

Projekt, který chce konkurovat tradičnímu motorsportu, by měl být spuštěn údajně již brzy, zatím však automobilka zveřejnila pouze drobnou ukázku. Těžko říct, jak bude celý projekt vypadat v praxi, rozhodně ale dokáže upoutat pozornost. Na jeho realizaci jsme ale opravdu zvědaví.

Na samotný závěr prezentace pak Griffits oznámil, že Cupra v příštích dvou letech oznámí ještě dva zcela nové modely, které zatím nikdo neviděl a které časem rozšíří modelovou nabídku. V roce 2025 by se tak mělo zdvojnásobit i portfolio značky. Na další informace si ale ještě budeme muset počkat.