Chystaná novinka se okamžitě po premiéře dostala do všech možných médií, nejen do těch, která se věnují automobilovému průmyslu. Zaujala ale také širokou veřejnost.

A to hlavně proto, jak Cybertruck vypadá. Podobně tvarované auto totiž čekal málokdo, užitkový elektromobil se nepodobá ničemu, co aktuálně jezdí ve větším počtu po silnicích.

Díky tomu se názory na jeho vzhled dokonale liší a pochopitelně se najde mnoho lidí, kteří jej označují za ošklivý. Hranatý a vlastně i docela jednoduchý design však také povzbudil fantazii mnoha vtipálků a Cybertruck se rychle stal hlavním hrdinou různých legrácek a internetových memů.

Jejich výběr najdete níže v článku a také v galerii. A klidně nám napište, který vtípek vás pobavil nejvíc. Anebo třeba i přihoďte nějaký nový!

