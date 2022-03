Cyklosezóna začíná, přípravu rozhodně nepodceňujte

Všichni motoristé již nejspíš vědí, že při předjíždění cyklistů je nově nutné dodržovat bezpečný boční odstup minimálně 1,5 metru. Výjimkou jsou úseky, kde je nejvyšší rychlost maximálně 30 km/h, zde stačí dodržovat boční odstup pouze 1 metr. Na souběžnou jízdu, kdy cyklista jede v cyklopruhu, se pak pravidlo nevztahuje.

Cyklisté si však musí uvědomit, že velkou část zodpovědnosti za své bezpečí mají také ve vlastních rukách. Ať už jedou po silnici, cyklostezce nebo turistické stezce, nikdy by neměli podceňovat využití ochranných prvků, jako je například cyklistická přilba. Ta je sice povinná pouze do 18 let, přesto se doporučuje její nošení při každém výletu na kole.

„Mnozí rodiče učí své děti jezdit na jízdním kole a také je dostatečně chrání. Můžeme se ale také setkat s tím, že ne všichni jdou dobrým příkladem a v dospělosti svoji ochranu opomíjí. Denně se pak v ulicích setkáváme s cyklisty, kteří svou bezpečnost viditelně podcenili tak, že v případě nehody by následky mohly být až fatální. Jako modelový příklad si představte pád na hlavu ze čtvrtého patra. To je totiž stejné, jako byste narazili nechráněnou hlavou třeba do čelního skla automobilu, jedoucího 35 km/h proti vám, když jedete rychlostí 15 km/h“, uvedl Lukáš Hutta, výkonný manažer Asociace Záchranný kruh.

Jedním z důvodů, proč lidé svou ochranu podceňují, může být vyšší cenovka kvalitních chráničů, nicméně v otázce cena versus zdraví by měla být odpověď vždy jasná. Některé zdravotní pojišťovny se navíc snaží lidem toto rozhodování alespoň trochu usnadnit různými příspěvky.

„Při pořízení ochranných sportovních pomůcek pro děti i dospělé lze využít příspěvek od zdravotní pojišťovny, pro děti až 1.500 korun a pro dospělé až 500 korun. Nákup vhodných ochranných pomůcek s tímto bonusem se tak může stát o něco příjemnější záležitostí“, připomněla Jana Schillerová, tisková mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR.

Hlavním kritériem při výběru helmy by pak neměla být cena, ale kvalita. Lidé by se měli soustředit například na to, zda se jedná o helmu schváleného typu, zda dobře sedí na hlavě nebo má kvalitní systém upínání a polstrování. Neméně důležitými detaily jsou však i váha, velikost a viditelnost přilby.

Ostatně o důležitosti nošení přilby a dalších ochranných prvků hovoří i statistiky. Za loňský rok zemřelo 43 cyklistů, přičemž více než dvě třetiny neměly cyklistickou přilbu. Existují ale i další věci, které je potřeba zohlednit.

„V neposlední řadě nesmíme zapomenout zmínit také alkohol a jiné omamné látky. Za minulý rok cyklisté, kteří byli pod vlivem alkoholu, byli viníky u více než čtvrtiny dopravních nehod, ve kterých alkohol figuroval. Proto myslete na sebe i své blízké a chraňte svoje zdraví. To je totiž to nejcennější, co máme“, uzavřel Lukáš Hutta z Asociace