Dacia Bigster se bude prodávat také jako Renault

Značka Dacia si po začlenění do skupiny Renault vydobyla v Evropě renomé a postupně expandovala i na západoevropské trhy, přestože se s ní původně počítalo jen pro méně náročné trhy východní Evropy. Z globálního hlediska ale tak známá pořád není, a tak se její vybrané modely (třeba SUV Duster) prodávají třeba v Jižní Americe nebo Indii se znaky mateřského Renaultu. Tato strategie přitom bude pokračovat také v následujících letech.

Prozradil to sám generální ředitel Renaultu Luca de Meo, který v nedávném rozhovoru pro oborový server Automotive News Europe oznámil, že připravované SUV vycházející z letošního konceptu Dacia Bigster dostane sourozence se znaky francouzské značky.

Jak už to ale tak u těchto modelů Dacia se znaky Renaultu bývá, „Renault Bigster“ nebude určen pro evropské trhy, ale pro ty za oceánem. Dorazí do roku 2025.

Stejný technický základ dostane také nové SUV značky Lada (možná nazvané Niva Plus), přičemž de Meo věří, že tato trojice dohromady dosáhne na více než milion vyráběných kusů ročně. Sdílet přitom budou na 85 % svých komponentů, což zlevní jejich výrobu a tím i sníží jejich cenu.

To naznačuje, že se verze Renaultu bude v některých ohledech lišit od modelu Dacia, a to nejen logy. Třeba aktuální Renault Duster má vedle jiných znaků také odlišný interiér.

Zároveň však šéf Renaultu do budoucna nevylučuje, že by Dacia expandovala i na mimoevropské trhy. Francouzská značka se má totiž do budoucna stát ryzím mainstreamem a zbavit se nejlevnějších modelů, což by se mělo týkat i trhů mimo Evropu. De Meo nicméně přiznává, že taková změna bude ještě nějakou dobu trvat, dojít k ní může až v přespříští generaci aut. O nabídnutí nejdostupnějších automobilů by se pak i na globální scéně podělily značky Dacia a Lada.

Dacia Bigster debutovala na nedávné prezentaci budoucí strategie skupiny Renault. Jedná se o koncept kompaktního SUV s délkou 4,6 metru a prostorem až pro sedm osob. Dacia jím oznámila, že chystá SUV větší než Duster, které by mělo dorazit na trh do roku 2025. Stejný technický základ pak využije pro svůj model také Lada, která v následujících letech bude s Dacií kvůli snížení nákladů úzce spolupracovat.