Rumunská automobilka Dacia, která se orientuje na co nejlepší hodnotu za nízkou cenu, se stane lifestylovou značkou a nabídne terénní auta, aby na evropských trzích konkurovala americkému Jeepu. Vyplývá to ze slov Laurense van den Ackera, šéfdesignéra skupiny Renault.

„Z mého pohledu nemá Jeep v Evropě konkurenci. Proč by jí nemohla být Dacia? Neexistuje cenově dostupná značka, která by byla svázána s outdoorem, která by vás vzala ven z města,“ cituje britský web Autocar van den Ackera. Dacia je podle něj „dobře pozicována pro lidi, kteří mají rádi přírodu“.

Prvním vozem, který by měl tento přístup ztělesňovat, by měla být třetí generace SUV Duster. Ta má v produkční verzi přijít v roce 2024. Následovat by měl větší model Bigster s podobným zaměřením, ovšem ten bude o něco dražší a bude zaměřen na rodiny.

Nebude však prémiový, a to ani ve srovnání s ostatními daciemi. „Větší ano, prémiový ne. Realita je, že pokud začnete stavět větší auta, máte jiné konkurenty,“ řekl van den Acker. „Takže nemůžeme okopírovat recept na sandero do segmentu C, to by nefungovalo. Musíme mít jasno v tom, proti komu stojíme,“ dodal s tím, že Dacia nemůže ani v segmentu C přijít o svou výhodu, což jsou nízké ceny.

Největší výzva pro skupinu Renault však podle něj přichází zvenčí – z Číny. Dacia je v dobré pozici tuto výzvu překonat. „Jak ostatní značky zdražují kvůli transformaci na elektromobily, ne každý si bude moci dovolit udělat tento krok. Takže budou lidé, kteří budou hledat slušnou, dostupnou a ‚cool‘ dopravu,“ uzavřel.

Elektromobilita se ale nevyhne ani Dacii. Příští, čtvrtá generace modelu Sandero má být výhradně elektrická, stojící na platformě CMF-BEV. Tu bude využívat i chystaný elektrický Renault 5. Sandero se však má držet co nejdostupnější ceny, což bude dle slov Denise Le Vota, generálního ředitele Dacie, znamenat menší kapacitu baterie a pomalejší dobíjení.