Dakar 2024, 4. etapa: Prokop si polepšil, Macík dostal trest a Podmol viděl na jedno oko

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

V kategorii kamionů dojel druhý Aleš Loprais (Praga) a přišel o pouhých pět minut o pozici lídra kategorie. Martin Macík (Iveco) dostal půlhodinou penalizaci za neprojetí dvou kontrolních bodů, ale průběžně se udržel na třetím místě. Český motocyklový jezdec Jaromír Romančík (KTM), který měl technické problémy, by se měl od středy s velkou penalizací do soutěže vrátit.

Hodně bloudění a jízda na „Žižku“

Druhá část maratonské etapy vedla do Al Hofufu, města uhnízděného v srdci rozlehlé, bujné oázy poseté miliony datlových palem. Etapa byla plná navigačních hádanek. Mezi motorkáři vyhrál Chilan José Cornejo Florimo a dostal se na první místo v průběžném pořadí. Z Čechů byl nejrychlejší Michek. „Byla to krátká speciálka, ale dělal jsem v ní hodně chyb. Nebyl jsem jediný, hodně lidí ze špičky bloudilo. Na pátém kilometru jsem se musel vracet. Minul waypoint (kontrolní bod) a nemohl ho za boha najít. Psychicky mě to na začátku hned vyšťavilo,“ uvedl Michek.

Nebyl jediný, kdo měl problémy s navigací. „Etapa sice měřila jenom 299 kilometrů, ale terén byl těžký a v množství kamení se dalo udělat hodně chyb. Netrefil jsem jeden waypoint a rozhodilo mě to, stálo mě to asi patnáct minut,“ uvedl Milan Engel, další člen Orion – Moto Racing Group (MRG). Do třetice se přidal další stájový kolega Martin Prokeš: „Nemohl jsem se dostat do tempa, na rychlých úsecích se hodně prášilo. Nebylo pořádně vidět, prach stál. Hodně jsem také navigačně bloudil.“

Video se připravuje ...

Čtvrtý do party Orion MRG Dušan Drdaj si stěžoval na nedostatek spánku. „ Nebyla to úplně dobrá etapa, od začátku do konce se strašně prášilo. Když jsem někoho dojel, musel jsem se přizpůsobit jeho rychlosti a ubíral na rovinkách. V noci jsme spali bez asistence v bivaku všichni ve velkém stanu. Jsem trochu nevyspalý, byla velká zima, což jsem malinko podcenil,“ uvedl jezdec, který vrátil na první místo v klasifikaci nováčků.

Hrdinou etapy se stal Libor Podmol, který měl v pondělí pád, a rozbité obočí nad pravým okem mu lékaři zašívali přímo na trati. V úterý sice oko pořádně neviděl, ale etapu dokončil na „Žižku“, jak to sám charakterizoval. „„Viděl jsem úplné prd, takže to bylo náročné. Udělal jsem si z náplastí takovou vychytávku, aby mi to oko drželo, jenže moc to nefungovalo,“ shrnul Podmol svou situaci.

Loprais raději měnil kolo

V kategorii automobilů ztratil Prokop na nejrychlejšího Francouze Sébastiana Loeba (Prodrive Hunter) pouhých osm minut a to stačilo na desáté místo. Z jedenadvacáté příčky se tak posunul již na třináctou. „Byl to mazec s vysokým rychlostním průměrem. Zároveň tu bylo strašně moc navigace a Viky (navigátor Chytka) odvedl skvělou práci. Já to jednou pokazil, když jsem ho neposlechl a jel si po svém. Čas máme parádní. Se Shrekem (automobil) to byla radost, krásně jsme se svezli. Bylo tam jedno brutální místo, kdy jsme spadli ze srázu a zapíchli se, ale naštěstí jsme nešli přes kapotu,“ hodnotil Prokop druhou polovinu maratonské etapy.

Loprais byl krátce před cílem druhý se ztrátou, která ho však držela na pozici lídra. Pak však přišel problém. „První pasáž jsme jeli na špici a užívali si desetiminutový časový rozdíl mezi kategoriemi. Pak jsme skočili do kamitého úseku, kde bylo plno prachu a chvíli trvalo, než jsme našli jeden waypoint. Musím pochválit navigátora Jardu Valtra, nebylo to snadné a předstihl nás Van Kasteren. Patnáct kilometrů před cílem etapy, kdy jsme ho měli na dohled, tak se nám separovala jedna pneumatika. Nebyl důvod zbytečně riskovat, tak jsme jí raději vyměili. Podařilo se nám to za čtyři a půl minuty a musím své parťáky pochválit, protože výměna kola je v dunách vždycky těžší,“ shrnul své postřehy Aleš Loprais.

Video se připravuje ...

Aktuálně třetí jezdec v hodnocení kamionů Martin Macík věděl přesně, za jakých okolností došlo k chybě, za kterou přišel časový trest. „Byla to vypalovačka od samého začátku. Letěli jsme na druhém místě za Lopíkem až do kaňonu, kde se extrémně prášilo. Bohužel jsme tam měli navigační problém, ztratili dva wayponity, a tak přišla penalizace. František (navigátor Tomášek) to má na přeskáčku, tentokrát se ztratil, což je k naštvání. Auto je v cajku a už se těším do bivaku, až se pořádně vyspím,“ řekl český jezdec.

Pátá etapa z Al Hofufu do Šubajtá má 645 kilometrů a z toho jen 118 je měřených. Vypadá zdánlivě snadno, ale skrývají se zde dvě nebezpečí. Na jedné straně délka přejezdového úseku a velmi brzký start, který účastníkům ubere energii. Na druhou stranu návrat do moře dun čtvrté největší pouště světa, kde každý kilometr ve speciálu bolí dvakrát až třikrát než kdy jindy. Průměrná rychlost klesne, jakmile účastníci soutěže vstoupí do říše písku.

Výsledky – 4. etapa

Motocykly: 1. Cornejo Florimo (Chile/Honda) 2:51:11; 2. Brabec (USA/Honda) +2:59; 3. K. Benavides (Arg.KTM) +3:18; … 14. Michek (ČR/KTM) +14:10; 26. Drdaj (ČR/KTM) +32:21; 31. Engel (ČR/KTM) +35:56; 34. Brabec (ČR/KTM) +39:45; 46. Pabiška (ČR/KTM) +55:32; 47. Prokeš (ČR/KTM) +56:45; 78. Podmol (ČR/Husqvarna) +1:25:59.

Automobily: 1. Loeb, Lurquin (Fr., Bel./Prodrive Hunter) 2:36:02; 2. Al Radži, Gottschalk (S. Arábie, Něm./Toyota Hilux Overdrive) +1:08; 3. Al-Atíja, Bäumel (Kat., Fr./Prodrive Hunter) +1:22; … 10. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +8:05; 34. Trněný, Ernst (ČR/Ford F 150) +40:41; 47. Ouředníček, Křípal (ČR/Toyota Hilux) +1:06:10.

Kamiony: 1. Van Kasteren (Niz./Iveco) 3:00:49; 2. Van den Brink (Iveco) +13:25; 3. Loprais (ČR/Praga) +15:53; 4. Valtr st. (ČR/Tatra) +24:35; … 7. De Baar (Niz./Tatra) +36:24; 10. Macík (ČR/Iveco) +42:50; 20. Randýsek (ČR(MAN) +1:03:17; 25. Stiblík (ČR/Tatra) +1:12:52; 28. M. Valtr (ČR/Iveco) +1:25:53.

Classic: 1. Santaolalla Milla, Viňas (Šp./Toyota Land Cruiser) 24 bodů, 2. Klymčiw, Brož (ČR/Škoda 130 LR) 25; 3. Ernesto Leeva, Giugni (It./Mitsubishi Pajero) 61; … 40. Vinš, Hovorka (ČR/Mitsubishi Pajero) 459; 57. Holická, Engová (ČR/Citroën 2CV) 1655.

Průběžné pořadí (po 4. etapě)

Motocykly: 1. Cornejo Florimo (Chile/Honda) 17:27:13; 2. Branch (Botswana/Hero) +1:15; 3. Brabec (USA/Honda) +4:56; … 9. Michek (ČR/KTM) +38:11; 24. Engel (ČR/KTM) +1:44:59; 28. Drdaj (ČR/KTM)+2:21:42; 30. Brabec (ČR/KTM) +2:24:34; 49. Prokeš (ČR/KTM) +5:01:19; 54. Pabiška (ČR/KTM) +5:15:00; 61. Podmol (ČR/Husqvarna) +6:20:54.

Automobily: 1. Al Radži, Gottschalk (S. Arábie, Něm./Toyota Hilux Overdrive) 15:44:39; 2. Sainz, Cruz (Šp./Audi RS Q e-tron) +4:29; 3. Al-Atíja, Bäumel (Kat., Fr./Prodrive Hunter) +11:03; … 13. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +1:08:21; 35. Ouředníček, Křípal (ČR/Toyota Hilux) +3:42:40; 39. Trněný, Ernst (ČR/Ford F 150) +4:34:22.

Kamiony: 1. Van Kasteren (Niz./Iveco) 17:45:17; 2. Loprais (ČR/Praga) +5:17; 3. Macík (ČR/Iveco) +45:43; 4. De Baar (Niz./Tatra) +1:17:08; 5. Valtr st. (ČR/Tatra) +1:28:22; … 15. M. Valtr (ČR/Iveco) +4:32:52; 23. Stiblík (ČR/Tatra) +27:04:48; 28. Randýsek (ČR(MAN) +69:32:59.

Classic: 1. Santaolalla Milla, Viňas (Šp./Toyota Land Cruiser) 165 bodů, 2. Klymčiw, Brož (ČR/Škoda 130 LR) 174; 3. Traglio, Brinai (It./Nissan Pathfinder) 250; … 21. Vinš, Hovorka (ČR/Mitsubishi Pajero) 2380; 63. Holická, Engová (ČR/Citroën 2CV) 11 514.