Dakar 2024, 3. etapa: Loprais vyhrál etapu a vede mezi kamiony

V hodnocení automobilů si polepšil Martin Prokop (Ford) na 21. místo. Mezi motorkáři dojel desátý Martin Michek (KTM)a stejná pozici mu patří celkově. Bohužel kvůli technickým problémům dostane velkou penalizaci motocyklista Jaromír Romančík (KTM), ale pokud mechanici zprovozní jeho stroj, měl by pokračovat.

Lady schytala hodně ran

Pondělní etapa z Al Duwadimi do Al Salamiya měřila 733 a z toho bylo 438 měřených. První specialitou byla směs kamenitých úseků, rozlehlých pískových ploch a řetězců dun. Etapa je maratonská. V cíli tak na všechny účastníky soutěže čekali mechanici, kteří měli pouze dvě hodiny na opravu strojů. Poté se jezdci přesunuli do 200 kilometrů vzdáleného bivaku. Zde zaparkovali své závodní speciály, kterých se nesmí až do úterního rána dotknout.

Obhájce loňské prvenství mezi kamiony Nizozemec Janus Van Kasteren (Iveco) zatím vládl soutěži, vyhrál prolog i dvě první etapy. V té třetí vedl až do mezičasu na 300. kilometru, ale pak se dostal do problémů. Loprais jel celý den stabilně a vyhrál již svou dvanáctou etapu na slavné soutěži. S náskokem 3:15 minuty se posunul na první místo.

„Máme za sebou určitě nejtěžší etapu letošního ročníku. Strašně moc prachu, kamení, děr skoků, opravdu hodně náročný den. Byly tam extrémně těžké duny a tři z nich se nám nepodařilo vyjet napoprvé a museli jsme je najíždět z různých stran. Naše Lady (závodní kamion) schytala hodně ran, jednou nám nějaký kámen lískl sklo na mé straně. Sešlo se to, že jsme zatím první, ale není zto tím, že bychom za každou cenu cílili teď na toto umístění. Nesmíme zapomenout, že soutěž je ještě dlouhá a musíme také myslet na to, jak pošetřit naši techniku,“ komentoval Aleš Loprais situaci.

Prokop musel v dunách couvat

Jedenáctým místem v etapě si Martin Prokop polepšil o další čtyři místa v aktuálním hodnocení. „Začátek dne byl zase pořádný masakr mezi šutry, takže jsme zvolili raději vlažnější tempo, abychom neopakovali defekty z první etapy. Pak jsme přijeli do dun, které byly měkké jako peřina a na třech z nich jsme s tvrdými gumami nedali první výjezd. Bylo nutné couvat a otáčet se. Závěr etapy se rychle blížil, ale bylo tam ještě několik navigačních chytáků, ale to se nám podařilo zvládnout,“ shrnul Prokop své postřehy.

Úspěšně zvládli třetí etapu také Tomáš Ouředníček (Toyota) a Karel Trněný (Ford), kteří se drží bezpečně v horní polovině výsledkové listiny. V hodnocení automobilů se dostal na první místo domácí favorit Jazíd Al Radži (Toyota) a za ním je dvojice na továrních audinách Španěl Carlos Sainz a Švéd Mattias Ekström. Pátý je obhájce loňské výhry Katařan Nasser Al-Attiyah (Prodrive Hunter) a po ztrátě ve třetí etapě se z bronzové příčky na devátou propadl jeho týmový kolega Francouz Sébastien Loeb

Podmolovi šili obočí

Od prvního průjezdního bodu až do cíle držel v první desítce Martin Michek z týmu Orion Moto Racing Group (Orion MRG). „Bylo to hrozně výživné a fakt velmi těžké. V terénu bylo vše, co nám Saúdská Arábie může nabídnout. Nechyběly duny, kopcovité nebo kamenité výjezdy, dlouhé sjezdy, koryta, vyschlá řečiště. Makal jsem, co to šlo. Mám trochu problémy s levou rukou, snad to nebude zánět šlach. Dávám si prášky, doufám, že zaberou,“ řekl Michek.

Technické problémy bohužel neopustily Jaromíra Romančíka, který ve druhé etapě strávil na trati přes sedm hodin. Do třetí etapy sice odstartoval, ale brzy se jeho motocykl znovu zastavil. Po několika hodinách se vrátil zpět na start, ale krátce poté zastavil a po několika hodinách se otočil zpět. „Jára je na cestě do bivaku. Podle pravidel může nastoupit, ovšem s velkou penalizací. Když se nám podaří rozhýbat motorku, pokusíme se ho vrátit do soutěže,“ uvedl šéf stáje Orion - MRG Ervín Krajčovič, za kterou Romančík závodí.

Nepříjemnosti potkaly také Libora Podmola, který spadl a soupeři mu museli přivolávat pomoc. Rozseknuté obočí mu záchranáři sešili přímo u tratě a on se i s bolavou rukou nakonec do cíle dostal. Jeho havárii viděl nováček Martin Prokeš. „Libor bohužel spadl kousek přede mnou. Jeli za ním ještě dva jezdci a byli tam chvíli s ním. Zmáčkli mu tlačítko na motorce, aby si ho vyzvedli organizátoři, ale na tankovačce jsem se dozvěděl, že prý pokračuje,“ řekl Prokeš a k vlastnímu hodnocení dodal: „Na 250. kilometru začaly duny, které jsem nikdy v životě neviděl. Fakt obrovské, vyjížděl jsem je na potřetí. Také auta se tam točila, bylo to hodně rozježděné. Zbylých sto dvacet kilometrů bylo sice po rychlých cestách, ale rozbitých.“

Třetím nejlépe umístěným Čechem je zatím Jan Brabec (Strojrent Racing), který si polepšil o čtyři místa na třicáté. „Ještě jsm pořádný kus cesty do cíle. Sám za sebe musím říci, že jsem ještě nikdy neviděl lávu ani nezávodil na lávových kamenech,“ poznamenal jezdec.

Další dlouhá a tvrdá dřina čeká ve druhé části maratonské etapy v úterní na cestě do Al Hofuf. Města uhnízděného v srdci rozlehlé, bujné oázy poseté třemi miliony datlových palem. Terén bude o něco rychlejší. Etapa je však také plná navigačních hádanek. Jakákoli chyba v tomto ohledu bude určitě spojena s pořádnou časovou ztrátou.

Výsledky – 3. etapa

Motocykly: 1. Quintanilla (Chile/Honda) 4:37:42; 2. Barreda Bort (Šp./Hero) +1:38; 3. K. Benavides (Arg./KTM) +1:46; … 9. Michek (ČR/KTM) +9:18; 18. Engel (ČR/KTM) +20:53; 27. Brabec (ČR/KTM) +30:28; 34. Drdaj (ČR/KTM) +37:54; 49. Pabiška (ČR/KTM) +1:23:08; 51. Prokeš (ČR/KTM) +1:24:50; 75. Podmol (ČR/Husqvarna) +2:03:14.

Automobily: 1. Moraes, Monleon (Braz., (Šp./Toyota Hilux) 4:14:51; 2. Ekström, Berqvist (Švéd./Audi RS Q e-tron) +9; 3. Al Radži, Gottschalk (S. Arábie, Něm./Toyota Hilux Overdrive) +1:09; … 11. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +14:55; 44. Ouředníček, Křípal (ČR/Toyota Hilux) +1:00:42; 45. Trněný, Ernst (ČR/Ford F 150) +1:21:16.

Kamiony: 1. Loprais (ČR/Praga) 4:56:41; 2. Macík (ČR/Iveco) +4:27; 3. Van Kasteren (Niz./Iveco) +16:10; … 5. De Baar (Niz./Tatra) +24:20; 7. Valtr st. (ČR/Tatra) +39:24; 10. M. Valtr (ČR/Iveco) +1:19:52.

Classic: 1. Santaolalla Milla, Viňas (Šp./Toyota Land Cruiser) 49 bodů, 2. Klymčiw, Brož (ČR/Škoda 130 LR) 56; 3. Traglio, Brinai (It./Nissan Pathfinder) 61; … 25. Vinš, Hovorka (ČR/Mitsubishi Pajero) 503; 53. Holická, Engová (ČR/Citroën 2CV) 2795.

Průběžné pořadí (po 3. etapě)

Motocykly: 1. Branch (Botswana/Hero) 14:32:51; 2. Cornejo Florimo (Chile/Honda) +3:11; 3. Brabec (USA/Honda) +5:08; … 10. Michek (ČR/KTM) +27:12; 22. Engel (ČR/KTM) +1:12:14; 30. Brabec (ČR/KTM) +1:48:00; 31. Drdaj (ČR/KTM) +1:52:32; 51. Prokeš (ČR/KTM) +4:07:45; 54. Pabiška (ČR/KTM) +4:22:39; 58. Podmol (ČR/Husqvarna) +4:58:06.

Automobily: 1. Al Radži, Gottschalk (S. Arábie, Něm./Toyota Hilux Overdrive) 13:07:29; 2. Sainz, Cruz (Šp./Audi RS Q e-tron) +29; 3. Ekström, Berqvist (Švéd./Audi RS Q e-tron) +8:26;; … 21. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +1:01:04; 34. Ouředníček, Křípal (ČR/Toyota Hilux) +2:37:38; 42. Trněný, Ernst (ČR/Ford F 150) +3:54:49.

Kamiony: 1. Loprais (ČR/Praga) 14:41:13; 2. Van Kasteren (Niz./Iveco) +3:15; 3. Macík (ČR/Iveco) +13:29; 4. De Baar (Niz./Tatra) +49:20; 5. Valtr st. (ČR/Tatra) +1:14:23; … 10. M. Valtr (ČR/Iveco) +3:17:35.

Classic: 1. Santaolalla Milla, Viňas (Šp./Toyota Land Cruiser) 141 bodů, 2. Klymčiw, Brož (ČR/Škoda 130 LR) 149; 3. Traglio, Brinai (It./Nissan Pathfinder) 204; … 22. Vinš, Hovorka (ČR/Mitsubishi Pajero) 1921; 64. Holická, Engová (ČR/Citroën 2CV) 9859.