Dakar 2024, 9. etapa: Loprais je znovu druhý, Prokop dostal karate

Start speciálu působil dojmem rychlé etapy, ale účastníci byli této myšlenky brzy zbaveni. Sebedůvěra byla stejně důležitá jako dovednost najít správné tempo při závodění na skalnatých plošinách. Byla to etapa se zrádnou navigací. Měřila 639 kilometrů, z toho bylo 417 měřených.

Kamiony dostaly velké rány

V kategorii kamionů začal nejlépe Aleš Loprais, který vedl až do průjezdu kontrolního bodu na 260 kilometru, kde měl k dobru dvě minuty. Následně však trochu času ztratil a dojel třetí. Navzdory tomu přeskočil v pořadí druhého Nizozemce Mitchela van den Brinka (Iveco), který byl o dvacet minut pomalejší než český závodník. Macík má na prvním místě k dobru náskok téměř 115 minut. „Byla to krásná etapa. Od začátku jsme letěli svou kudlu, František (navigátor Tomášek) se neztratil, i když tam bylo pár fikaných bodů. Soupeři se museli několikrát vracet, ale nám všechno vyšlo. Sto šedesát kilometrů jsme jeli po obrovských kamenech, bylo to umlácené a dostali jsme hrozné rány. Čenda (kamion) však drží a podle slov Davida (mechanik Švanda) je všechno v pořádku,“ řekl Macík.

Devátou etapu označil Aleš Loprais jako nejnáročnější v celém ročníku. „Máme toho plné brýle, ale takhle jsme si to přáli. Je to naše jediná šance jak se dostat dopředu. Dunový začátek se mi náramně líbil a také jsem si ho užíval. Pak se přijelo do kamenitých úseků, kde jsme jako první kamion na trati měli trochu problémy zachytit jeden waypoint (časový bod). Za námi jedoucí Nizozemec Huzink a Macík měli více štěstí a tam nás přeskočili. Přesto jsem rád, že naše Lady všechno zvládla a valíme dál,“ komentoval Loprais etapu.

Video se připravuje ...

Shrek schytal strašné karate

V klasifikaci automobilů udržel Martin Prokop sedmé místo. Na pátého Francouze Seradorriho ztrácí 9:04 minuty a za dalším Francouzem Chicheritem, který je šestý, zaostává jen o pět sekund. „Bylo to jiné, než co sliboval pořadatel. V první části byly rozbité pískové cesty s velkým množstvím děr. A to nám nejde. Možná je to ne úplně dobrým nastavením. Nedokázali jsme jet rychleji a hodně tam ztratili. Po rychlém úseku jsme přijeli do skal a tam to bylo opravdu maso. Auto dostávalo strašně ran. Viky (Chytka) říkal: ‚Shrek dostává strašné karate, šetři ho.‘ Jenže to karate jsme dostávali i my. Jsme fest dobití a hodně mě bolí zápěstí od ran do volantu,“ hodnotil Prokop etapu.

Horečka brala radost

Michek zápasil během dne s virózou a horečkou. Přesto dojel na osmnáctém místě a v průběžném pořadí stále drží desátou příčku. „Stojí mě to ještě více sil, než jsem si myslel. Včera večer jsem měl zimnici nebo horečku. Nejede se mi s velkou radostí. Navíc mě také více bolela ruka. Závodím spíše sám se sebou a tak, abychom to dotáhli na cílovou rampu. Je mi fakt špatně,“ řekl v cíli.

Potřetí za sebou se do nejlepší třicítky vešel Dušan Drdaj, který po problémech s nádrží jede s velkou časovou penalizací, ale stále statečně bojuje. „Dnes to bylo v pohodě, i když ráno na přejezdu byla velká zima. Jel jsem sám celou dobu sám, nikdo mi nebránil. Byly tam snad všechny povrchy, co může Dakar nabídnout. Místy to bylo nebezpečné, místy hodně rychlé,“ shrnul své pocity.

Po jednom vydařeném dnu, měl znovu problémy Libor Podmol, který jede v klasifikaci bez asistence. „Ze začátku jsem měl trochu strach. Jak nemám druhý rychlostní stupeň, tak jsem nevyjel větší dunu. Zkoušel jsem to třikrát, nakonec jsem ji musel objet. Potom přišla pasáž asi 150 kilometrů na rychlých pistách, které mě baví. Tam si myslím, že mi to šlo. Svižné tempo jsem měl až do neutralizace. Po výjezdu z ní jsem to pohnojil, místo doleva jsem odbočil doprava. Nevím, na co jsem myslel. Průser je, že mi na jedné duně povyskočila trojka. Z toho jsem měl největší strach, takže jsem jel pomaleji. Bojím se, že ztrácím také trojku, což je fakt škoda a bída. Věřím, že to nějak doklepu do cíle,“ svěřil se Podmol.

Desátá etapa se startem a cílem ve stejném místě kolem monumentálních skal regionu Al-Ula dá šikovným závodníkům spoustu příležitostí zúročit chyby svých soupeřů. Budou k tomu mít 371 kilometrů speciální etapy, celková kilometráž dne je 612 kilometrů.

Video se připravuje ...

Výsledky – 9. etapa

Motocykly: 1. Van Beveren (Fr./Honda) 4:36:36; 2. Brabec (USA/Honda) +32; 3. Quintanilla (Chile/Honda) +4:19; … 18. Michek (ČR/KTM) +24:14; 22. Drdaj (ČR/KTM) +30:55; 25. Engel (ČR/KTM) +43:49; 34. Brabec (ČR/KTM) +1:00:00; 43. Podmol (ČR/Husqvarna) +1:29:31; 46. Pabiška (ČR/KTM) +1:30:41; 47. Prokeš (ČR/KTM) +1:30:49.

Automobily: 1. Loeb, Lurquin (Fr., Bel./Prodrive Hunter) 4:17:33; 2. Sainz, Cruz (Šp./Audi RS Q e-tron) +4:14; 3. Serradori, Minaudier (Fr./Century CR6-T) +4:43; … 10. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +15:39; 29. Ouředníček, Křípal (ČR/Toyota Hilux GR Overdrive) +51:49; 35. Trněný, Ernst (ČR/Ford F 150) +1:18:00.

Kamiony: 1. Huzink (Niz./Renault) 5:04:34; 2. Macík (ČR/Iveco) +1:32; 3. Loprais (ČR/Praga) +24:37; … 5. Valtr (ČR/Tatra) +26:48; 6. De Baar (Niz./Tatra) +28:02; 11. M. Valtr (Iveco) +53:43; 15. Stiblík (ČR/Tatra) +1:46:20; 34. Randýsek (ČR/MAN) +32:25:26,

Classic: 1. Santaolalla, Viňas (Šp./Toyota Land Crusier) 43 bodů; 2. Larre, Athimon (Fr./Porsche 959) 44; 3. Morera, Ruba (Šp./Porsche 959) 49; … 39. Klymčiw, Brož (ČR/Škoda 130 LR) 1431; 63. Holická, Engová (ČR/Citroën 2CV) 4181; 70. Vinš, Hovorka (Mitsubishi Pajrero) 5000.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí (po 9. etapě)

Motocykly: 1. Brabec (USA/Honda) 40:53:49; 2. Branch (Botswana/Hero) +7:09; 3. Van Beveren (Fr./Honda) +11:26; … 10. Michek (ČR/KTM) +2:20:35; 23. Engel (ČR/KTM) +6:10:54; 26. Brabec (ČR/KTM) +6:56:23; 43. Pabiška (ČR/KTM) 12:25:04; 44. Prokeš (ČR/KTM) +12:30:31; 48. Podmol (ČR/Husqvarna) +16:09:12; 97. Drdaj (ČR/KTM) +67:26:55.

Automobily: 1. Sainz, Cruz (Šp./Audi RS Q e-tron) 37:50:57; 2. Loeb (Fr./Prodrive Hunter) +20:33; 3. Moraes, Monleon (Br., Šp./Toyota GR DKR Hilux) 1:12:02; … 7. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) 2:12:48; 26. Trněný, Ernst (ČR/Ford F 150) +12:33:31; 45. Ouředníček, Křípal (ČR/Toyota Hilux) +61:29:59.

Kamiony: 1. Macík (ČR/Iveco) 43:26:01; 2. Loprais (ČR/Praga) +1:54:42; 3. Van den Brink (Iveco) +2:12:10; … 11. De Baar (Niz./Tatra) +55:17:34; 14. Valtr (ČR/Iveco) +61:52:09; 19. Valtr st. (ČR/Tatra) +91:36:13; 21. Stiblík (ČR/Tatra) +131:21:20; 34. Randýsek (ČR/MAN) +250:25:30.

Classic: 1. Santaolalla, Viňas (Šp./Toyota Land Crusier) 760 bodů; 2. Traglio, Briani (It./Nissan Pathfinder) 762; 3. Bedeschi, Bottallo (It./Toyota BJ71) 817; … 8. Klymčiw, Brož (ČR/Škoda 130 LR) 1969; 53. Vinš, Hovorka (Mitsubishi Pajero) 20 023; 62. Holická, Engová (ČR/Citroën 2CV) 26 492.

Výsledky jsou neoficiální.