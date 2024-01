Dakar 2024: Loprais s osvědčenou technikou a obměněnou sestavou

Instaforex Loprais Praga Team nastupuje do Rallye Dakar 2024 s osvědčeným vozem Praga V4S DKR, ale do Saúdské Arábie odcestoval v pozměněné sestavě. Ambice však zůstávají stejné.

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Po novoročním příletu do Saúdské Arábie, vyzvednutí soutěžní i doprovodné techniky z přístavu a relativně dlouhém přesunu do úvodního bivaku v Al Ule absolvoval Instaforex Loprais Praga Team v úterý 2. ledna závěrečné testování. Ve středu prošel přejímkami a čtvrtek věnuje posádka nácviku výměny pneumatik. Další členové týmu se mezitím soustředí na doladění veškerých detailů. Všichni zároveň postupně přesouvají svou pozornost k úvodnímu prologu, jenž v pátek otevře již 46. ročník slavného pouštního maratonu.

Aleš Loprais se na jeho start postaví už poosmnácté, přičemž popáté bude spoléhat na soutěžní kamion Praga V4S DKR, který v průběhu loňského roku prošel důkladnou repasí. Dalšího zlepšení jízdních vlastností bylo dosaženo instalací nového softwaru převodovky, citlivým vyladěním podvozku i úpravou dalších komponentů.

Změny se dotkly také složení posádky. Jaroslav Valtr mladší sice bude frenštátského závodníka navigovat již potřetí v řadě, ovšem palubní mechanik Jiří Stross se v kabině pragovky objeví poprvé. Přesto nebude po Lopraisově boku úplným nováčkem, neboť v roce 2017 společně vybojovali sedmé místo na Dakaru ještě v Jižní Americe. „S Jardou už jsme něco zažili, jsme dost sladění a v kabině nám to funguje skvěle. S Jirkou je to stejné, protože se s Jardou také dobře znají. Myslím si, že jsme jako posádka dobře nastavení,“ věří Aleš Loprais.

„S Jirkou jsme se snažili připravit co nejdůkladněji a věřím, že jsme to zvládli. Ovšem na Dakaru vás vždy překvapí něco, na co připravení dopředu nejste, a pak musíte improvizovat. Ale vlastně i na to jsme připravení alespoň mentálně,“ doplňuje s úsměvem Jaroslav Valtr mladší, který ani před svým čtvrtým dakarským startem neztrácí přiměřený respekt. „Určitě se necítím jako mazák, nicméně jsem rád, že se můžu opřít o předchozí zkušenosti, které mírní předstartovní nervozitu. Ale té v mém případě nebývá moc. Většinou jen bezprostředně před startem, protože jakmile se auto rozjede, už není čas přemýšlet o čemkoliv jiném a musí se pracovat.“

Lady, jak dakarské pragovce v Lopraisově týmu přezdívají, se poprvé naostro rozjede v pátek 5. ledna, kdy je na programu prolog dlouhý 27 kilometrů nedaleko Al Uly.

Video se připravuje ...

„Organizátoři připravili několik zajímavých prvků, ale na základě svých zkušeností už nic konkrétního nečekám. V reálu totiž Dakar vždy vypadá trošku jinak, než jak ho prezentují. Nicméně vždycky vás něčím překvapí a nikdy není jednoduchý. Ale právě taková má být nejtěžší maratonská rallye světa,“ míní Aleš Loprais. „Vždy večer vyslechnu navigátora, který nám přinese z brífinku informace, co nás čeká následující den. Jen na ten se budu soustředit a budu brát každý metr trati tak, jak bude přicházet. Půjdeme metr po metru, kilometr po kilometru a uvidíme, co nám následující dva týdny přinesou. Budou velmi dlouhé a stát se může cokoliv.“