Roční poplatky za užívání dálnic se příští rok zvednou. Svátečním řidičům to ale třeba vadit nebude. Kupony na kratší dobu totiž mohou vyjít levněji než současné. Jak je to možné?

Ceny dálničních kuponů pro osobní auta se nezměnily od roku 2012, dálniční síť přitom nabobtnala na současných 1363 km. Podle propočtů Ministerstva dopravy i proto máme jedny z nejnižších časových poplatků za dálnice, a to 1,15 Kč za km. Experti Národní ekonomické rady vlády (NERV) tedy kabinetu doporučují, aby zvedl jejich ceny. A ten naslouchá, letošních 1500 Kč za roční e-vinětu se už v roce 2024 určitě opakovat nebude.

Tak za kolik?

Oficiálně je zatím ticho, Ministerstvo dopravy odmítá o ceně ročního kuponu v příštím roce spekulovat a k ceně se nevyjadřuje. „Výši dálničních poplatků pro příští rok zveřejníme v červnu,“ je stručný Filip Medelský z Ministerstva dopravy.

Ekonomové z NERV doporučují poplatek zvednout o 750 až 1500 korun, tedy o padesát až sto procent. ÚAMK se nechal slyšet, že by stačilo zvednout ceny o pětinu, tedy na 1800 korun.

Ministr dopravy Martin Kupka se zase v médiích vyjádřil, že razantní zdražení e-viněty až o 1500 Kč si neumí představit: „Budeme se určitě pohybovat v nižších částkách.“ Svět motorů proto odhaduje, že cena ročního kuponu vzroste o třetinu, tedy na 2000 Kč.

Video se připravuje ...

Paradox

Pro toho, kdo si nekoupí roční do 31. prosince, to bude citelný skok. Cena o třetinu, polovinu, či dokonce o sto procent se dotkne zejména těch, kdo dálnici používají každý den: například firem, živnostníků nebo osob každodenně dojíždějících za prací.

Naopak razantní zvýšení ceny může vyvolat jen úsměv u svátečních řidičů, kteří po dálnici jezdí pouze výjimečně. Protože se podle závazného předpisu Eurovignette sumy vydané za kupony pro kratší období odvíjejí od pevně stanoveného podílu z ročního kuponu, českým řidičům i zvýšení jeho ceny ty kratší naopak zlevní.

Jak nám potvrdila Lucie Bartáková, ředitelka sekce pro správu finančních zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), evropský předpis stanovuje, že 30denní kupon může mít z ročního poplatku maximálně hodnotu 19 %, desetidenní 12 % a od roku 2024 nově zaváděný jednodenní 9 %. To je proti současným cenám kratších kuponů, vyhlašovaných na základě zákona, výrazná sleva.

Pokud by se hodnota roční e-viněty usadila například na Světem motorů odhadované sumě 2000 Kč, měsíční by stála 380 korun a desetidenní 240 Kč. Tedy o 60, respektive 70 Kč méně než nyní. K vyrovnání se současnými cenami by musela roční stát okolo 2500 Kč, tedy zdražit o tisícovku – při této sumě by měsíční vyšla o 35 Kč dráže než dnes, tedy na 475 korun, a 10denní na 300 Kč, tedy stále ještě o desetikorunu levněji než v současné době.

Příklon od ročních ke kratším e-vinětám by tak byl nasnadě. I NERV s určitým propadem v prodejích ročních kuponů kalkuluje. Vychází mu ale, že ani pak by neměly výnosy z dálničních poplatků klesnout.

O inflaci

Takový propočet by ale platil jen pro rok 2024. Ten následující už by se ceny zase zvedly. Ministerstvo dopravy nám ústy mluvčího Františka Jemelky potvrdilo, že se ceny e-viněty budou zvyšovat každoročně: „Přikláníme se k variantě navyšování ceny podle míry inflace jako třeba v Rakousku, nikoli skokově pevně stanovenými částkami, jak to letos udělalo třeba Slovensko.“ To z 50eurového ročního poplatku skočilo na 60eurový.

Zabere jednodenka?

Další podstatnou změnou je start jednodenního kuponu. Nejpozději do 25. března 2024 jej budou muset mít v legislativě zaveden všechny členské státy EU, kde jsou dálnice zpoplatněné časově, nikoli podle ujetých kilometrů. Výhodný bude zejména pro ty, kdo českou dálniční síť využijí na jednorázový přejezd z jednoho konce země na druhý.

V dnešních cenách by vyšel na 135 Kč, ale v době zavedení bude již určitě vyšší. Při roční za dvě tisícovky vydá motorista za jednodenní vinětu 180 Kč, při ceně 2500 Kč pak 225 korun. „Příchod jednodenního kuponu však neznamená konec desetidenní ani měsíční e-viněty, samozřejmě zůstanou nadále v platnosti,“ potvrzuje Jemelka čtyři sazby. Ty ostatně nařizuje i norma Eurovignette.

Zavedení jednodenky v legislativě od 25. března 2024 se podle všeho bude dít ve všech dotčených státech najednou, v součinnosti. Jak nám potvrzuje Jemelka, Česko již nyní připravuje společný postup s Rakouskem a Slovenskem. Zavést jednodenní vinětu jen samostatně by pro Česko znamenalo finanční ztrátu, protože by tranzitující vozidla už nepoužívala dosud nejkratší desetidenní. Horším důsledkem by ale pro stále ještě nedokončenou dálniční síť bylo zvýšení počtu vozidel, a tedy i větší riziko kolon, zejména o prázdninách. V případě nekoordinovaného postupu s ostatními by se totiž doprava z okolních států z nemalé části přesunula právě k nám.

Kolik se platí v Evropě za kilometr dálnic (v Kč) Země Měsíční Roční Počet km dálnic Koeficient na km (cena/km) Česko 440 1500 1305 1,15 Slovensko 358 1278 622 2,05 Rakousko 355 2364 1720 1,37 Maďarsko 363 3264 1650 1,98 Slovinsko 767 2812 747 3,76 Rumunsko 179 716 750 0,95 Bulharsko 404 1306 860 1,52 Švýcarsko Není zaveden 953 1764 0,54 Zdroj: Ministerstvo dopravy

E-viněta a pokuty

Řidiči, který na zpoplatněném úseku dálnice pojede bez platné e-viněty (a pokud se na něj nevztahuje osvobození), hrozí pokuta až 20.000 Kč. Sankcionováno je i zneužití institutu osvobození od poplatku. Pokud tedy fyzická nebo právnická osoba podá oznámení osvobození, aniž by na něj měla nárok, může se pokuta vyšplhat až na 100.000 Kč.

Jestliže zpoplatněný úsek dálnice užívá vozidlo, na které se osvobození vztahuje, ale řidič oznámení osvobození nepodal, přestože to zákon vyžaduje, hrozí mu pokuta až 5000 Kč. Stejný postih čeká na ty, kdo Státnímu fondu dopravní infrastruktury do deseti pracovních dní nenahlásí, že pominuly důvody pro osvobození. V současnosti platný systém se v příštím roce nebude měnit, potvrdili nám na SFDI.

Víte, že…

… loni si motoristé zakoupili přes 7,3 milionu e-vinět za více než 5,8 miliardy korun? V roce 2021 více než 6,1 milionu prodaných kuponů vyneslo skoro 5,5 miliardy Kč.

… drtivou většinu dálničních poplatků hradili řidiči přes e-shop, a to v 87 % všech případů? Na poště a čerpacích stanicích Čepro je pořídilo 11 procent motoristů, na hranicích v samo obslužných kioscích pak jedno procentu řidičů.

… největší zájem je o desetidenní e-viněty? Z celkových 7.350.247 kuponů v roce 2022 na ně připadla bezmála polovina, a to 3.670.320. Naopak nejméně se prodalo měsíčních - 780.693 kusů.