Další automobilka, která kašle na SUV. Rimac se chce věnovat výhradně sporťákům

Soustředit se jen na výrobu sportovních elektromobilů možná není to nejideálnější marketingové řešení, chorvatský Rimac chce ale zůstat věrný hodnotám, se kterými na automobilový trh vstupoval. To kromě jiného znamená, že stejně jako McLaren nepovolí a nezačne stavět populárnější a žádanější SUV a crossovery.

Zakladatel a generální ředitel společnosti Mate Rimac uvedl, že už nějaké představy o budoucnosti má, rozhodně ale nezahrnují stavbu výkonného SUV. „Abychom to udělali my sami? To určitě ne,“ nechal se slyšet pro Top Gear.

Rozhodně to ale neznamená, že by Rimac nechápal, proč se ostatní automobilky do segmentu sportovně-užitkových vozů a crossoverů tak ženou. „Chápu to, je to jejich obchodní rozhodnutí. Když máte na výběr, jestli chcete potěšit nadšence, nebo mít firmu, která přežije, co si vyberete? Samozřejmě, že chcete přežít,“ vysvětluje Rimac.

Příliš už ale nerozumí tomu, proč lidé požadují velkou porci výkonu a sportovní jízdní vlastnosti právě po SUV. „Výkonná auta tu stále jsou. Můžete jít a koupit si Lotus Exige. Ale kolik lidí si dnes takové auto pořídí? Vložte peníze přesně do toho, co požadujete, ta možnost tu stále je,“ nabádá Rimac potenciální zákazníky, aby nesahali ke zbytečným kompromisům.

Rimac je mezi velkými automobilkami oblíbenou mladou značkou, vždyť svůj podíl už tu drží i Porsche či Hyundai. Díky této spolupráci můžou Chorvaté v budoucnu i nadále stavět „opravdu vzrušující elektromobily“ a zůstat exotickým výrobcem. „Pokud jde o naše další modely, určitě to budou dvoumístné supersportovní vozy. Samozřejmě chystáme nějaké inovace. Máme nápady, jak se posunout vpřed, především v oblasti aerodynamiky,“ nastínil dále lídr společnosti.

„Chceme vyrábět lehčí auta, to ano. Ale rozhodně nechceme stavět SUV ani žádné podobné věci,“ dodal razantně závěrem rozhovoru. Rozhodnutí je to sympatické, jen doufejme, že také Rimac jednou nebude stát před rozhodnutím, jestli těšit nadšence, nebo přežít.